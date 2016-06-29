Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda

Android ekosisteminde, kullanıcı arayüzü alternatifleri giderek artıyor. Asus’un ZenFone akıllı telefonlarında ve ZenPad tablet modellerinde kullandığı ZenUI adındaki kullanıcı arayüzü, bir süredir tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Yüksek seviyede özelleştirilebilir bir arayüz olan ZenUI, hızlı ve akıcı olması ile biliniyordu. İkonların, animasyon geçişlerinin, fontların ve temaların özelleştirilebildiği arayüz, bununla birlikte alışması biraz zaman alan bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"

Arayüz içerisinde uygulamaların türüne göre kısayolların gruplanması, CM AppLock ile uygulamaların şifrelenmesi, önerilen uygulamalar, hızlı arama erişimi gibi özellikler yer alıyor. Arayüz, Android 4.3 ve üzeri tüm Android cihazları ile uyumlu.

Google Play linki için tıklayınız