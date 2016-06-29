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Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda

Asus’un ZenFone akıllı telefonlarında ve ZenPad tablet modellerinde kullandığı ZenUI adındaki kullanıcı arayüzü, bir süredir tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.
2 yıl
8b
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23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ekosisteminde, kullanıcı arayüzü alternatifleri giderek artıyor. Asus’un ZenFone akıllı telefonlarında ve ZenPad tablet modellerinde kullandığı ZenUI adındaki kullanıcı arayüzü, bir süredir tüm Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Yüksek seviyede özelleştirilebilir bir arayüz olan ZenUI, hızlı ve akıcı olması ile biliniyordu. İkonların, animasyon geçişlerinin, fontların ve temaların özelleştirilebildiği arayüz, bununla birlikte alışması biraz zaman alan bir yapıya sahip.

Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"

Arayüz içerisinde uygulamaların türüne göre kısayolların gruplanması, CM AppLock ile uygulamaların şifrelenmesi, önerilen uygulamalar, hızlı arama erişimi gibi özellikler yer alıyor. Arayüz, Android 4.3 ve üzeri tüm Android cihazları ile uyumlu.

Google Play linki için tıklayınız

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LVNDSCAPE 2 yıl en beğenilen
O kadar süredir markette haberi daha yeni yapılmış.İlginç.
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POTENZA06 2 yıl
Uzun suredir kullaniyorum. Telefonun ilk acilisinda birkac dk sapitiyor. Ondan sonra 15 gun kapanmiyor telefon hic. Bana misin demiyor masallah. Gionee e7.
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xxxx1 2 yıl
Kaliteli bir arayüz, Asus un başarılı bir çalışması kesinlikle.
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drkengin 2 yıl
Güzel bence
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expressimo 2 yıl
Şarj ve hızı muhteşem fakat çok basit ve tipsiz kalıyor diğerlerine göre ve özelleştirme açısından Nova ya yaklaşırsa muhteşem olacak.
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DH Misafiri 2 yıl
zenfone arazuyu en iyi arayuze sahip bence samsung ara yuzune bakinca baya kotu geliyor yazi tipi olsun klasur olusturmasi olsun hercekten cok guzel bir arayuz zen2 kullaniyorum
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LVNDSCAPE 2 yıl en beğenilen
O kadar süredir markette haberi daha yeni yapılmış.İlginç.
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DH Misafiri 2 yıl
Hiç boşuna indirmekle uğraşmayın gereksiz
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Agent00 2 yıl
Daha pratik, güzel bence.
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tugares 2 yıl
Ben pek beğenmedim.
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karragenan 2 yıl
Z2 kullanıyorum ama uyumlu değil diyor neden acaba bilen var mı
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kankixx123 2 yıl karragenan
karragenan
Z2 kullanıyorum ama uyumlu değil diyor neden acaba bilen var mı

Android sürümün 4.3'ten daha düşüktür.
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