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Asus Zenfone 3 basın görselleri sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında kendisine has bir hayran kitlesi edinen Asus Zenfone serisi, yaz aylarında yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez tamamen ARM işlemciler söz konusu olacak.
3 yıl
11,8b
1
42
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un akıllı telefon pazarındaki başarısının simgesi olan Zenfone serisi, bu yıl üçüncü nesli ile piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Yaz aylarında tanıtılması beklenen serinin basın görselleri de internete sızdırıldı.

İlk etapta Zenfone 3 serisinde iki model olması bekleniyor: Asus Zenfone 3 ve Asus Zenfone 3 Deluxe. Modeller isimlendirmelere ters bir şekilde konfigüre edilmiş. Yani Zenfone 3 amiral gemi modeli konumunda.

Zenfone 3 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran olması beklenirken, ön kısımda 2.5D kavis, alüminyum gövdeye biraz daha Premium hissiyat katmış. 6 çekirdekli Snapdragon 650 yonga setinden gücünü alan model, 3GB RAM ve 32GB dahili kapasite ile desteklenmiş.

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Arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde kamera, çift ton LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Cihazda Android 6.0 işletim sistemi yüklü. Ayrıca ön kısımda bir Home butonu olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Zenfone 3 Deluxe ise 5.9 inçlik 720p çözünürlüğündeki ekranı ile farklılaşıyor. Piksel başına yoğunluğun oldukça azaldığı cihaz, bununla birlikte performans olarak orijinalini geçecek kapasitede. USB Type-C girişine sahip olan seri, Asus’un yine Zen çizgilerini yansıtıyor ancak bu kez biraz daha köşeli hale getirilmiş ve kamera yuvası da kare şeklini almış. Asus Zenfone 3 ve Asus Zenfone 3 Deluxe modellerinin Computex 2016 fuarında görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.

 
Asus Zenfone 3 basın görselleri sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/Check-out-these-unofficial-press-renders-of-the-Asus-Zenfone-3-and-Asus-Zenfone-3-Deluxe_id79875 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 3 yıl en beğenilen serafon
serafon
intelden cayması hata olacak!

Neden hata olsun hocam? Google resmi olara x86 için özelleştirilmiş android sürümü çıkarmadı ki. Hem güncellemesi zor hem uygulamalar sorun çıkartıyor neden asus uğraşsın bununla. Intel asıl gidip windows phone üzerine yatırım yapmalıydı yanlış tarafı seçti bence.
serafonintelden cayması hata olacak!Neden hata olsun hocam? Google resmi olara x86 için özelleştirilmiş android sürümü çıkarmadı...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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eeosman 3 yıl
Yenisinde belleği(ram) azaltılan ilk model. "4GB koyduk almadınız alın 3'ü ne halınız varsa görün" dediler herhalde.
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DH Misafiri 3 yıl
Alt panel komple dokunmatik işlevselliği ve parmak izin tarayıcısı yerleştirilirse olur bu tel
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Yamani34 3 yıl
Aslında Kibar ve güzel bir telefon
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dobrasam 3 yıl
tasarım güzel
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gurkanse 3 yıl
gene bir iphone 6 tasarım çalıntısı.koca dünya bişey bulamıyomu da her cihazı iphone 6 ya benzetmeye başladınız.
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darkshine666 3 yıl
Valla sınıf atlamış Asus tasarımda
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DH Misafiri 3 yıl
intel sanırım ucuz SOC yardımını kesti,çıksın piyasaya görelim.
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DH Misafiri 3 yıl
Anlamis 5.5 inc telefonun guc tusunun yukarida kontrol zorlugu cektirdigini yana almis iyi hamle ön kismi ekran cerceve oranlari iyi arka kismi idare eder fakat teknik ozellik olarak biraz daha iyi olabilirdi.
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DH Misafiri 3 yıl
üçüncü değil dördüncü nesli ile olacak (zenfone 4-5-2 ve yeni tanıtılacak olan)
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cosica 3 yıl DH Misafiri
5 ve 4 aynı anda çıktı biri 5 inç diğeri 4 inç. yani 3. nesil oluyor. sırasıyla: 5>2>3
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huseyincarnege 3 yıl
orta tuşlu olan güzelmiş
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kadirirdem 3 yıl
Tasarım eskiye gore gayet güzel olmuş...
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