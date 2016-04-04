Asus Zenfone 3 basın görselleri sızdırıldı

Asus’un akıllı telefon pazarındaki başarısının simgesi olan Zenfone serisi, bu yıl üçüncü nesli ile piyasada boy göstermeye hazırlanıyor. Yaz aylarında tanıtılması beklenen serinin basın görselleri de internete sızdırıldı.

İlk etapta Zenfone 3 serisinde iki model olması bekleniyor: Asus Zenfone 3 ve Asus Zenfone 3 Deluxe. Modeller isimlendirmelere ters bir şekilde konfigüre edilmiş. Yani Zenfone 3 amiral gemi modeli konumunda.

Zenfone 3 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran olması beklenirken, ön kısımda 2.5D kavis, alüminyum gövdeye biraz daha Premium hissiyat katmış. 6 çekirdekli Snapdragon 650 yonga setinden gücünü alan model, 3GB RAM ve 32GB dahili kapasite ile desteklenmiş.

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Arka kısımdaki 12MP çözünürlüğünde kamera, çift ton LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Cihazda Android 6.0 işletim sistemi yüklü. Ayrıca ön kısımda bir Home butonu olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Zenfone 3 Deluxe ise 5.9 inçlik 720p çözünürlüğündeki ekranı ile farklılaşıyor. Piksel başına yoğunluğun oldukça azaldığı cihaz, bununla birlikte performans olarak orijinalini geçecek kapasitede. USB Type-C girişine sahip olan seri, Asus’un yine Zen çizgilerini yansıtıyor ancak bu kez biraz daha köşeli hale getirilmiş ve kamera yuvası da kare şeklini almış. Asus Zenfone 3 ve Asus Zenfone 3 Deluxe modellerinin Computex 2016 fuarında görücüye çıkacağı tahmin ediliyor.