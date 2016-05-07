Asus Zenfone 3 tanıtımı için takvimler 30 Mayıs'ı gösteriyor

Bu yılki yeni ZenFone modelini henüz tanıtmayan Asus hazırladığı görselle yeni Zen cihazlarının 30 Mayıs tarihinde duyurulacağını müjdeledi. 31 Mayıs tarihinde kapılarını açacak Computex 2016'dan hemen önce gerçekleşecek basın etkinliği internet üzerinden de canlı izlenebilecek.

Görselde "Zenvolution" tanımını kullanan firmanın etkinlik kapsamında ZenFone 3 serisi akıllı telefonları, ZenPad tabletleri, ZenBook dizüstüleri ve ZenWatch akıllı saat modellerini tanıtması beklenenler arasında. Son dönemde sıkça görmeye başladığımız sanal gerçeklik alanında bir cihaz göstermesi beklenen firmanın ZenVR tarzında bir gözlüğü tanıtması bekleniyor.

Davetiye görselinde Intel logosuna da yer vermesi firmanın bu etkinlikte Intel işlemci kullanan pek çok cihaz tanıtacağına işaret ediyor. Intel işlemcilerin sadece tanıtılacak diz üstülerde mi yer alacağı yoksa tablet ve telefon modellerinde de göreceğimiz ise şu anda soru işareti.

Şu ana kadar sızdırılan bilgilerinde parmak izi okuyucu sensöre sahip olması beklenen ZenFone 3'ün hem metal çerçeveli ön-arka cam yapıda tasarıma hem de tamamen metal bir yapıda tasarıma sahip olması bekleniyor.

http://press.asus.com/events/Computex/2016/