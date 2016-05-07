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Asus Zenfone 3 tanıtımı için takvimler 30 Mayıs'ı gösteriyor

Asus Tayvan'daki Computex fuarı açılış gününden bir gün önce 30 Mayıs tarihinde yeni Zen serisi cihazlarının tanıtımı için etkinlik düzenliyor. Etkinliğin detayları haberimizde...
3 yıl
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu yılki yeni ZenFone modelini henüz tanıtmayan Asus hazırladığı görselle yeni Zen cihazlarının 30 Mayıs tarihinde duyurulacağını müjdeledi. 31 Mayıs tarihinde kapılarını açacak Computex 2016'dan hemen önce gerçekleşecek basın etkinliği internet üzerinden de canlı izlenebilecek.
Görselde "Zenvolution" tanımını kullanan firmanın etkinlik kapsamında ZenFone 3 serisi akıllı telefonları, ZenPad tabletleri, ZenBook dizüstüleri ve ZenWatch akıllı saat modellerini tanıtması beklenenler arasında. Son dönemde sıkça görmeye başladığımız sanal gerçeklik alanında bir cihaz göstermesi beklenen firmanın ZenVR tarzında bir gözlüğü tanıtması bekleniyor.
Davetiye görselinde Intel logosuna da yer vermesi firmanın bu etkinlikte Intel işlemci kullanan pek çok cihaz tanıtacağına işaret ediyor. Intel işlemcilerin sadece tanıtılacak diz üstülerde mi yer alacağı yoksa tablet ve telefon modellerinde de göreceğimiz ise şu anda soru işareti.
Şu ana kadar sızdırılan bilgilerinde parmak izi okuyucu sensöre sahip olması beklenen ZenFone 3'ün hem metal çerçeveli ön-arka cam yapıda tasarıma hem de tamamen metal bir yapıda tasarıma sahip olması bekleniyor.

http://press.asus.com/events/Computex/2016/ Yorum Yaz
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jay jay justified 3 yıl en beğenilen
8GB RAM geliyor. Hazır olun.

nVidia'nın GTX 1080 tanıtımından sonra mobile olan heyecanım azaldı, dalga geçesim geliyor yeniliklerle, kusura bakmayın.
8GB RAM geliyor. Hazır olun.nVidia'nın GTX 1080 tanıtımından sonra mobile olan heyecanım azaldı, dalga geçesim geliyor yeniliklerle, kusura bakmayın....
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DH Misafiri 3 yıl
4.7 inch
Full hd veya hd
3k batarya
Min. 2gb ram
Arttirilabilir hafiza
Degistirilebilir batarya
Cok mu sey istiyorum bilemedim .dd
Sanirim bu ozelliklerin hepsi bir arada olsaydi telefonu gelistirecek birsey kalmiyor o yuzden bir ust modelde birini eksiltip birini ekliyorlar.
Aradigim ozellikler varsa bilgilendirin
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DH Misafiri 3 yıl
Realsense'li bi telefon gelsin artık. Beklemekten yosun bagladık artık.
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sercandk 3 yıl
İlk seri zenfone serisi ile baya satış yaptılar. Fakat içerisinde bulunan Intel işlemci bataryayı emiyor adeta. Uzun zamandır ailemden kullanan biri var. Almadan önce Asus un lollipop güncellemesi vereceğiz demesine de güvendik aldık halen kitkatda tel.
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MahalleAndroidi 3 yıl
durmadan cihaz çıkaracağına adam gibi şu güncellemeleri verseler 2 yıldır ilk zenfone serisine lolipop verecekler hala...
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xxxx1 3 yıl
daha qualcomm chip setli modeller duyurulacağı söylenti olmuştu ama intel ile yakından ilişki içerisinde,en az bir telefon yine intel chipset le gelecektir...
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Patren 3 yıl
8gb lı zenfone tanıtcakları kesin
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BekirTemel 3 yıl
asus dan mini bilgisayar
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jay jay justified 3 yıl en beğenilen
8GB RAM geliyor. Hazır olun.

nVidia'nın GTX 1080 tanıtımından sonra mobile olan heyecanım azaldı, dalga geçesim geliyor yeniliklerle, kusura bakmayın.
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