Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı

Asus’un yeni amiral gemisi Zenfone 6’nın tanıtılmasına iki hafta kaldı. Haliyle cihaz hakkında birtakım bilgiler almaya başlıyoruz. Bunlardan biri, Asus’un resmi Twitter hesabında paylaştığı yeni poster. Posterde Zenfone 6 modeli çerçevesiz ve çentiksiz yapısıyla dikkat çekiyor.

Çift kızaklı yapı olabilir

Asus tarafından geçtiğimiz ay oldukça ilginç bir tasarım sızıntısı ortaya çıkmıştı. Sızıntıya göre Zenfone 5 tasarım ekibi çift kızaklı yapıya sahip bir model üzerinde çalışmalar yapıyor. Aşağı kaydırdığınızda çift ön kamera ve LED ışıklar, yukarı kaydırdığınızda ise hoparlör ve arka kamera kontrolünde kullanılabilecek bazı işlevsellikler kendini gösteriyor. Bu tasarım anlayışının benzerlerini eski telefonlardan hatırlayanlarınız olacaktır. Görünen o ki Asus çift yönlü kızağı günümüze uyarlamaya hazırlanıyor.

Bu noktada çift kızaklı yapının konsept tasarım olduğunun tekrar altını çizelim. Ancak çift kızaklı yapı olmasa bile çerçevesiz ve çentiksiz tasarım dolayısıyla açılır kapanır ön kamera mekanizması kullanılabilir. Kısacası kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil.

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Daha önceki sızıntılarda Asus Zenfone 6’nın Snapdragon 855 yonga seti, 48 MP arka kamera, 18W hızlı şarj, Full HD+ ekran, 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi özellikleri görülmüştü. Cihaz hakkında tüm detayları ve fiyat etiketini 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek etkinlikte öğreneceğiz.

https://twitter.com/ASUS/status/1123920067605876737