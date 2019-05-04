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Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı

16 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan Zenfone 6 modeli için Asus yeni bir poster yayınladı. Bu posterde cihaz çerçevesiz ve çentiksiz tasarımıyla görülüyor. Detaylar haberimizde.
2 hf.
5,5b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı
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Asus’un yeni amiral gemisi Zenfone 6’nın tanıtılmasına iki hafta kaldı. Haliyle cihaz hakkında birtakım bilgiler almaya başlıyoruz. Bunlardan biri, Asus’un resmi Twitter hesabında paylaştığı yeni poster. Posterde Zenfone 6 modeli çerçevesiz ve çentiksiz yapısıyla dikkat çekiyor.

Çift kızaklı yapı olabilir

Asus tarafından geçtiğimiz ay oldukça ilginç bir tasarım sızıntısı ortaya çıkmıştı. Sızıntıya göre Zenfone 5 tasarım ekibi çift kızaklı yapıya sahip bir model üzerinde çalışmalar yapıyor. Aşağı kaydırdığınızda çift ön kamera ve LED ışıklar, yukarı kaydırdığınızda ise hoparlör ve arka kamera kontrolünde kullanılabilecek bazı işlevsellikler kendini gösteriyor. Bu tasarım anlayışının benzerlerini eski telefonlardan hatırlayanlarınız olacaktır. Görünen o ki Asus çift yönlü kızağı günümüze uyarlamaya hazırlanıyor.

Asus Zenfone 6 için çerçevesiz tasarımlı yeni bir poster paylaşıldı
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Bu noktada çift kızaklı yapının konsept tasarım olduğunun tekrar altını çizelim. Ancak çift kızaklı yapı olmasa bile çerçevesiz ve çentiksiz tasarım dolayısıyla açılır kapanır ön kamera mekanizması kullanılabilir. Kısacası kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak"

Daha önceki sızıntılarda Asus Zenfone 6’nın Snapdragon 855 yonga seti, 48 MP arka kamera, 18W hızlı şarj, Full HD+ ekran, 6 GB RAM ve 128 GB depolama gibi özellikleri görülmüştü. Cihaz hakkında tüm detayları ve fiyat etiketini 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek etkinlikte öğreneceğiz.


https://twitter.com/ASUS/status/1123920067605876737 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
5 yıldır Zenfone 6 kullanıyorum ve çok memnunum, en ufak bir sorun yaşamadım. Telefon alma niyetine girmişken haberi gördüm ve 16 Mayısı beklemeye karar verdim. Umarım çok uçuk fiyattan satışa sunulmaz.
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complete_ 6 gün DH Misafiri
telefon fiyatları çok uçuk değilde bizdeki vergiler ve kurlar çok uçuk,yoksa adamlar birim olarak 50-100 usd farklarla ürün çıkarıyorlar,yani yabancı ülkerdeki biri bizim paramızla 500.-tl değilde 600.-tl ödüyor,bizim gibi zengin yaşayıp fakir kazanan ülkeler için çok büyük paralar bunlar..
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stackman 1 hf.
6/128 olan en düşük modeli 646 dolarmış. O fiyata bu ülkede satmaz.
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intel7mix 2 hf.
Anakart arızası çıkaran modellerden sonra, çokta tercih edilecek modeller değil.
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esmerbuyucu 2 hf.
iPhone X katili Zenfone 5Z vardı bir ara 😂
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Redunay 2 hf.
Çentik altta olabilir karartılmış
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Ahmetsad 2 hf.
Her serisinde 2-3 tane kronik sorunu olan Asus mu? kalsın.
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al-ozaria 2 hf. Ahmetsad
Merhabalar, muhalefet olma adına değilde bilgilenme adına soruyorum. Hangi modellerinde kronik sorunlar vardı?

Çünkü Türkiye'de kronik sorun deyince akla LG gelir.
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Tensi 2 hf.
Her seride Asus'un fiyatlarinin arttigini gozoune alirsak bunun fiyati Huawei Mate 30 Pro'yu da gecebilir.
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theblackside 2 hf. Tensi
En f/p telefonları benimde 4.5 yıl kullandığım ilk seri zenfone 5 6 modelleriydi.Ondan sonra marka stratejisi olarak hep fiyatları arttırdı.Tasarım ve donanımıda arttırdı bununla beraber.Ülkemiz fiyatlarıyla kıyaslamak doğru olmaz ama global de p30 la benzer fiyata iyi bir tasarımla çıkarsa daha çok bile satabilir.Huawei nin avrupa ile amerika da ne olacağı belli değil.İngiltere'de bakanıda şutladılar 5g skandalında geçenlerde
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