Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir

Çift kızaklı telefonları geçmişten hatırlayanlar mutlaka vardır. Asus bu tasarımı yeni modellerinden birinde tekrar hayata döndürmeyi planlıyor.

Zenfone 5 tasarımcılarından ortaya çıkan bu fikirde çift kızaklı, 5G destekli bir akıllı telefon yer alıyor. İlk yukarı doğru kaydırma, çift selfie kamerasını ve güçlü LED flaşları ortaya çıkarıyor. Alt taraftaki kaydırma ise hoparlör ve arka kamera kontrolünde kullanılabilecek bazı işlevsellikleri ortaya çıkarıyor.

https://twitter.com/evleaks/status/1114973034987839489

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Tasarım hakkında Asus işleri ciddiye alıyor çünkü firma 3D tasarım yapmanın ötesine geçerek ergonomiyi test etmek adına modeller de üretmiş.Asus’un burada ortaya çıkardığı tasarım, yüksek ekran-gövde oranını kamerayı ya da hoparlörü feda etmeden yapıyor.16 Mayıs’ta yapılacak etkinlikte Zenfone 6 modelini ve doğal olarak hangi tasarımla ortaya çıktığını göreceğiz.