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Asus 5G destekli yeni Zenfone 6'da çift kızaklı tasarımı geri getirebilir

Asus'un 16 Mayıs'ta yapacağı etkinlike tanıtacağı 5G destekli Zenfone 6 modeli, Evan Blass tarafından ortaya çıkarılan bu çift kızaklı tasarımlardan bir tanesiyle karşımıza çıkabilir.
1 ay
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Çift kızaklı telefonları geçmişten hatırlayanlar mutlaka vardır. Asus bu tasarımı yeni modellerinden birinde tekrar hayata döndürmeyi planlıyor.
Zenfone 5 tasarımcılarından ortaya çıkan bu fikirde çift kızaklı, 5G destekli bir akıllı telefon yer alıyor. İlk yukarı doğru kaydırma, çift selfie kamerasını ve güçlü LED flaşları ortaya çıkarıyor. Alt taraftaki kaydırma ise hoparlör ve arka kamera kontrolünde kullanılabilecek bazı işlevsellikleri ortaya çıkarıyor.
Tasarım hakkında Asus işleri ciddiye alıyor çünkü firma 3D tasarım yapmanın ötesine geçerek ergonomiyi test etmek adına modeller de üretmiş.
Asus’un burada ortaya çıkardığı tasarım, yüksek ekran-gövde oranını kamerayı ya da hoparlörü feda etmeden yapıyor.
16 Mayıs’ta yapılacak etkinlikte Zenfone 6 modelini ve doğal olarak hangi tasarımla ortaya çıktığını göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1114973034987839489 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 ay
Bak bu fena olmamış. Dikkat çekici.
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Fenomenon 1 ay
nokia n95 reyiz vardı zamanında hey gidi günler
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dere.beyi 1 ay
valla çok güzel duruyor şuan iphone 6 var bu asusa belki geçebilirim :)
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