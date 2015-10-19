Asus ile Microsoft'tan ilginç yakınlaşma

Yazılım devi Microsoft, çok uzun zamandır Windows işletim sistemi için Asus ile yakın ilişkilerde bulunuyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, ortaya çıkan son bilgilere göreyse Microsoft ile "arttırılmış gerçeklik" sektörüne giriş yapıyor.

Konu hakkında Cnet'e konuşan Asus başkanı Jonney Shih, Microsoft ile kendi HoloLens arttırılmış gerçeklik başlıklarını hazırlamak üzere görüşme içerisinde olduklarını belirtiyor. HoloLens bildiğiniz üzere arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Barındırdığı birçok sensör ve "Holografik İşlemci Birimiyle" çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebilen cihaz, ayrıca gerçek dünyaya sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilmesine aracılık edebiliyor.

Microsoft haricinde HoloLens'i üreten ilk firma olmayı hedefleyen Asus, resmi sözlere rağmen halen cihaz hakkında kesin kararını vermiş değil. Arttırılmış gerçeklik başlığını "halen değerlendirme" aşamasında tutan firma, konuyu yakında takip ettiklerini belirtiyor ve bu açıdan Republic of Gamers markalı bir HoloLens'in kısa süre içerisinde gelmeyeceği öngörülüyor.

HoloLens'in son kullanıcı fiyatı şimdilik bilinmezken, 3,000$'lık geliştirici versiyonu ise 2016'nın ilk çeyreğinde dağıtıma çıkmaya hazırlanıyor. Oyun, eğitim ve bilim merkezinde hazırladığı arttırılmış gerçeklik başlığını sadece bir donanım olarak görmeyen Microsoft ise, farklı katılımlar ile özel bir ekosistem kurmak istiyor.



http://www.engadget.com/2015/10/19/asus-considers-making-hololens/