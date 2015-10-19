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Asus ile Microsoft'tan ilginç yakınlaşma

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft, çok uzun zamandır Windows işletim sistemi için Asus ile yakın ilişkilerde bulunuyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, ortaya çıkan son bilgilere göreyse Microsoft ile "arttırılmış gerçeklik" sektörüne giriş yapıyor.
Konu hakkında Cnet'e konuşan Asus başkanı Jonney Shih, Microsoft ile kendi HoloLens arttırılmış gerçeklik başlıklarını hazırlamak üzere görüşme içerisinde olduklarını belirtiyor. HoloLens bildiğiniz üzere arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve hologram teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Barındırdığı birçok sensör ve "Holografik İşlemci Birimiyle" çeşitli Windows 10 uygulamalarını kişilerin karşısına getirebilen cihaz, ayrıca gerçek dünyaya sanal objeler yerleştirebiliyor ve hepsinden önemlisi bu objeler ile etkileşime girilmesine aracılık edebiliyor.
Microsoft haricinde HoloLens'i üreten ilk firma olmayı hedefleyen Asus, resmi sözlere rağmen halen cihaz hakkında kesin kararını vermiş değil. Arttırılmış gerçeklik başlığını "halen değerlendirme" aşamasında tutan firma, konuyu yakında takip ettiklerini belirtiyor ve bu açıdan Republic of Gamers markalı bir HoloLens'in kısa süre içerisinde gelmeyeceği öngörülüyor.
HoloLens'in son kullanıcı fiyatı şimdilik bilinmezken, 3,000$'lık geliştirici versiyonu ise 2016'nın ilk çeyreğinde dağıtıma çıkmaya hazırlanıyor. Oyun, eğitim ve bilim merkezinde hazırladığı arttırılmış gerçeklik başlığını sadece bir donanım olarak görmeyen Microsoft ise, farklı katılımlar ile özel bir ekosistem kurmak istiyor.


http://www.engadget.com/2015/10/19/asus-considers-making-hololens/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bi bunlar kalmıştı yapmayan, şaka maka rekabdt iyidir yapsinlar ama o fiyat nedir abi...
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Patren 3 yıl
asus da sanal gerceklik yaparsa hic sasmam
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chtsydn 3 yıl
Bu sayede son kullanıcı fiyatı makul seviyelere düşebilir ve birçok yenilik de eklenebilir. Akıl akıldan üstündür. Kesinleşirse güzel bir gelişme olur yani.
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necdetsamyeli 3 yıl
çok yavaştan alıyorlarmış gibi geliyor bu işleri ortada somut bir şey yok yıllardır haberler var
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