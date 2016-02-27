Asus modellerine Marshmallow güncellemesi 2. çeyrekte dağıtılmaya başlıyor

Geçtiğimiz Kasım ayında Asus, Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek modelleriyle ilgili bir liste yayınlamıştı. Yayınladığı listede herhangi bir tarih vermeyen firma o günden beri sükunet halindeydi. Firma tarafından yapılan son duyuru Asus kullanıcılarının merakını giderecek nitelikte.

Asus forumları üzerinden yapılan açıklamaya göre firma Nisan-Haziran ayları aralığını kapsayan yılın 2. çeyreğinde Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlıyor. Güncellemeyi alacak telefonların listesini de genişleten firma, listeye üç yeni model daha eklemiş.

Asus'un yayınladığı listeye göre güncellemeyi alacak modeller ise şunlar;

PadFone S (PF500KL)

ZenFone 2 (ZE550ML, ZE551ML)

ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML)

ZenFone 2 Deluxe Special Edition (ZE551ML)

ZenFone 2 Laser (ZE500KG, ZE500KL, ZE550KL, ZE551KL, ZE600KL, ZE601KL)

ZenFone Selfie (ZD551KL)

ZenFone Max (ZC550KL)

ZenFone Zoom (ZX551ML)

http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=68552