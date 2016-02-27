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Asus modellerine Marshmallow güncellemesi 2. çeyrekte dağıtılmaya başlıyor

Asus kullanıcılarının merakla beklediği haber sonunda geldi. Firma listeyle belirttiği modellerine Marshmallow güncellemesini 2. çeyrek itibariyle dağıtmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl
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9
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Kasım ayında Asus, Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek modelleriyle ilgili bir liste yayınlamıştı. Yayınladığı listede herhangi bir tarih vermeyen firma o günden beri sükunet halindeydi. Firma tarafından yapılan son duyuru Asus kullanıcılarının merakını giderecek nitelikte.
Asus forumları üzerinden yapılan açıklamaya göre firma Nisan-Haziran ayları aralığını kapsayan yılın 2. çeyreğinde Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlıyor. Güncellemeyi alacak telefonların listesini de genişleten firma, listeye üç yeni model daha eklemiş.
Asus'un yayınladığı listeye göre güncellemeyi alacak modeller ise şunlar;
  • PadFone S (PF500KL)
  • ZenFone 2 (ZE550ML, ZE551ML)
  • ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML)
  • ZenFone 2 Deluxe Special Edition (ZE551ML)
  • ZenFone 2 Laser (ZE500KG, ZE500KL, ZE550KL, ZE551KL, ZE600KL, ZE601KL)
  • ZenFone Selfie (ZD551KL)
  • ZenFone Max (ZC550KL)
  • ZenFone Zoom (ZX551ML)

http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=68552 Yorum Yaz
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zwanzig 2 yıl
Zenfone 2'ye 6.0 güncellemesi hala OTA üzerinden verilebilmiş değil.Bu işin meraklıları Asusun sitesinden indirebiliyor sadece.Yazıklar olsun asus 7.0 çıktı sen daha 6'yı veremedin :(
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SeKSandDoRT 3 yıl

GO modeline niye MM vermiyorlar anlamış değilim,

daha doğrusu vermek zorunda değil mi? 18 ay süresince ? Ağustos 2015 te piyasaya çıkmıştı
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DH Misafiri 3 yıl
Sonra insanlar niye iphone, samsung s6-s7 alır denir. Android N konuşuluyor. Genaral mobile kadar olamadın asus. Zen5 artık ipi çekildi.
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun kullanıcılara...
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Karanlk 3 yıl
Bir yakınıma aldık f/p telefon olarak mikrofon sorunu çıkana kadar iyiydi servisten geldiğinde hurda olmuştu telefon kabul etmeden gönderdiğim için yeniden geldiğinde 2 el parça değişmiş kabul etmeden gönderdiğimde derken 35 gün boyunca ya kargo ya serviste lanet olsun
Kesinlikle fiyat/performans telefonu değil tavsiye etmiyorum.
Asus türkiye 3 maymunu oynuyor ilgi sıfır hiç uğraşmayın derim.
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cosica 3 yıl
Zenfone-5 Lollipop aldı kaldı. bunlar da MM alır ve öyle kalır. hiç yoktan iyidir gene de.
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gcb1903 3 yıl
Aman uzak dursun. Zenfone 6 Lolipop aldı da noldu döndük kendi rızamızla Kitkat'a.
Sırf sürüm yükseltmiş olmak için güncelleme vermesinler. Performans kaybı yaşayacaksam ne anladım ben güncellemeden.
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berkayjan 3 yıl
İyiki de Zenfone 2 Laser almışım be. Bu kadar güzel telefon olamaz. 700 TL'ye bulabileceğiniz en iyi telefon. Hem de 6.0'da geliyor şimdi.
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MARCO 3 yıl
Zenfone 6
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