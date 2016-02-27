Asus modellerine Marshmallow güncellemesi 2. çeyrekte dağıtılmaya başlıyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz Kasım ayında Asus, Android 6.0 Marshmallow sürümüne güncellenecek modelleriyle ilgili bir liste yayınlamıştı. Yayınladığı listede herhangi bir tarih vermeyen firma o günden beri sükunet halindeydi. Firma tarafından yapılan son duyuru Asus kullanıcılarının merakını giderecek nitelikte.
Asus forumları üzerinden yapılan açıklamaya göre firma Nisan-Haziran ayları aralığını kapsayan yılın 2. çeyreğinde Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlıyor. Güncellemeyi alacak telefonların listesini de genişleten firma, listeye üç yeni model daha eklemiş.
Asus'un yayınladığı listeye göre güncellemeyi alacak modeller ise şunlar;
- PadFone S (PF500KL)
- ZenFone 2 (ZE550ML, ZE551ML)
- ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML)
- ZenFone 2 Deluxe Special Edition (ZE551ML)
- ZenFone 2 Laser (ZE500KG, ZE500KL, ZE550KL, ZE551KL, ZE600KL, ZE601KL)
- ZenFone Selfie (ZD551KL)
- ZenFone Max (ZC550KL)
- ZenFone Zoom (ZX551ML)
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=68552 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GO modeline niye MM vermiyorlar anlamış değilim,
daha doğrusu vermek zorunda değil mi? 18 ay süresince ? Ağustos 2015 te piyasaya çıkmıştı
Kesinlikle fiyat/performans telefonu değil tavsiye etmiyorum.
Asus türkiye 3 maymunu oynuyor ilgi sıfır hiç uğraşmayın derim.
Sırf sürüm yükseltmiş olmak için güncelleme vermesinler. Performans kaybı yaşayacaksam ne anladım ben güncellemeden.