Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3

Asus Zenfone 3 ailesine giriş seviyesi yeni modeliyle dördüncü üyesini kattı. Yeni bütçe dostu telefon Asus Zenfone Pegasus 3 model ismine sahip.

Metal yekpare gövdeye sahip telefon 5.2 inç boyutta 2.5D kenarlardan kavisli bir ekrana sahip. Ailenin diğer 3 üyesindeki 1080p çözünürlüğün yerine Zenfone Pegasus 3 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. 8 çekirdekli işlemcisinde 1.3GHz frekansa sahip telefon 16GB dahili depolamayla 2GB RAM miktarı sunarken 32GB depolama için 3GB RAM sunuyor.

Arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise 5MP f/2.0 özçekim kamerası yer alıyor. ZenfUI 3.0 arayüzü üstüne Android 6.0 Marshmallow ile gelen Zenfone Pegasus 3'de parmak izi de yer alırken modelin bataryası ise 4100mAh kapasiteye sahip.

Çift SIM kart ve LTE desteğine sahip olan modelin Çin satış fiyatı ise 16GB için CNY 1,300 ($200/€175) iken 32GB için CNY 1,500 ($230/€200). Telefonun diğer pazarlarda daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.

http://www.fonearena.com/blog/188292/asus-zenfone-pegasus-3-with-3gb-ram-metal-body-fingerprint-sensor-4g-volte-announced.html