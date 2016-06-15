Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3

Haber Editörü
Asus Zenfone 3 ailesine giriş seviyesi yeni modeliyle dördüncü üyesini kattı. Yeni bütçe dostu telefon Asus Zenfone Pegasus 3 model ismine sahip.
Metal yekpare gövdeye sahip telefon 5.2 inç boyutta 2.5D kenarlardan kavisli bir ekrana sahip. Ailenin diğer 3 üyesindeki 1080p çözünürlüğün yerine Zenfone Pegasus 3 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. 8 çekirdekli işlemcisinde 1.3GHz frekansa sahip telefon 16GB dahili depolamayla 2GB RAM miktarı sunarken 32GB depolama için 3GB RAM sunuyor.
Arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise 5MP f/2.0 özçekim kamerası yer alıyor. ZenfUI 3.0 arayüzü üstüne Android 6.0 Marshmallow ile gelen Zenfone Pegasus 3'de parmak izi de yer alırken modelin bataryası ise 4100mAh kapasiteye sahip.
Çift SIM kart ve LTE desteğine sahip olan modelin Çin satış fiyatı ise 16GB için CNY 1,300 ($200/€175) iken 32GB için CNY 1,500 ($230/€200). Telefonun diğer pazarlarda daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.
http://www.fonearena.com/blog/188292/asus-zenfone-pegasus-3-with-3gb-ram-metal-body-fingerprint-sensor-4g-volte-announced.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sahibinden com vs gibi yerlerde bakıyorsun adam konyalı ıpartalı istanbullu zonguldaklı
ne anlar kaçakçılıktan.kaçakçı görse korkudan yolunu değiştirir bu adamlar.senin anlayacağın kaçakçılıkta var başka yollarda var.
hepsine şundandır demek basite kaçmak olur.
sonuç olarak isteyen farklı kanallardan bu telefonlara ulaşıyor, kullanıyor veya ticaretini yapıyor.
Kısacası olmaz diye birşey yok !
Hala daha bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Öğrenmişsin bi kaç bir şey papağan gibi sürekli aynı şeyi yazıp duruyorsun. He kaçakçıyım ben tövbe tövbe.
Hazırda giden tanıdığın varsa haberim olsun.
birkaç sipariş verelim.
Hala anlamamakta ısrar ediyorsun yada anlamak işine gelmiyor. Ben bir telefon için mi gidiyorlar dedim. Senin sınırda yapılan kaçakçılık haberlerinden haberin yok sanırım. Aç biraz gazete oku cahilliğin gitsin.
işlemci modeli
Sekiz cekirdek diye belirtilmiş doğrusu
dört çekirdek mediatek 6737 1300 mhz
Iki çekirdek gpu mali 720 mp2 600 hz
100 dolardan sonra % 18 ek vergisi var.
200 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 236 $
250 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 295 $
300 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 355 $
Bu adama inanıpta sakın Çinden telefon siparişi vermeyin. %90 gümrükte takılır ve direk geldiği adrese geri gider. Sonra uğrasın durun parayı geri alabilmek için. Zaten Paypal'da kapandı tam oldu.
Sim kart girişi olan her şeyin kargo ile yurda sokulması yasak. Açın okuyun yönetmeliği.
Bu durumu gözönüne alırsak fiyat açısından ilk olarak 1000 tl altı olmalı.
Benim gönlümden 799tl geçiyor.
Merak ettiğim şey işlemcisi, kaynaklarda belirtilmemiş, snapdragon olursa güncelleme konusundan diğer modellerden önde olacağı için tercih ederim.Tek eksisi 720p ekran çözünürlüğü.
Online yurtdışı alışverişte telefona gümrük yasağı var ama bu konudan bahseden
*qazrfv kullanıcı adlı arkadaş eğer uydurma değilse açıklasın kanıtlasın da herkes yurtdışından alsın o zaman, hiç inandırıcı gelmedi.
İtibar etmeyin bence..
Aynen beni de haberdar edin.
Kardeş yazdıkların düşüncelerime tercüman oldu, ve çok dikkate aldım.
Eğer mümkünse cep telefonu satın alabileceğim ,Türkiye'ye gönderim yapan bir iki site tavsiye eder misin?
not:bir yerlerden ,ilgili gümrük,posta işlemlerinde nasıl sıkıntı çekilmez öğrenmem de lazım .
teşekkürler iyi forumlar.