Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3

Asus Zenfone 3 ailesine bütçe dostu yeni bir modelini ekledi. Zenfone Pegasus 3 adındaki model fiyatına göre sunduğı özellikleri ve bataryasıyla dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl
6,8b
1
26
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Zenfone 3 ailesine giriş seviyesi yeni modeliyle dördüncü üyesini kattı. Yeni bütçe dostu telefon Asus Zenfone Pegasus 3 model ismine sahip.
Metal yekpare gövdeye sahip telefon 5.2 inç boyutta 2.5D kenarlardan kavisli bir ekrana sahip. Ailenin diğer 3 üyesindeki 1080p çözünürlüğün yerine Zenfone Pegasus 3 720p çözünürlükte bir ekrana sahip. 8 çekirdekli işlemcisinde 1.3GHz frekansa sahip telefon 16GB dahili depolamayla 2GB RAM miktarı sunarken 32GB depolama için 3GB RAM sunuyor.
Arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP kamera bulunan telefonun ön yüzünde ise 5MP f/2.0 özçekim kamerası yer alıyor. ZenfUI 3.0 arayüzü üstüne Android 6.0 Marshmallow ile gelen Zenfone Pegasus 3'de parmak izi de yer alırken modelin bataryası ise 4100mAh kapasiteye sahip.
Çift SIM kart ve LTE desteğine sahip olan modelin Çin satış fiyatı ise 16GB için CNY 1,300 ($200/€175) iken 32GB için CNY 1,500 ($230/€200). Telefonun diğer pazarlarda daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.

http://www.fonearena.com/blog/188292/asus-zenfone-pegasus-3-with-3gb-ram-metal-body-fingerprint-sensor-4g-volte-announced.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkn_s 2 yıl
Bence sen gazete de okumamışın bildiğin kaçakçlık işleriyle uğraşıyorsun.
Sahibinden com vs gibi yerlerde bakıyorsun adam konyalı ıpartalı istanbullu zonguldaklı
ne anlar kaçakçılıktan.kaçakçı görse korkudan yolunu değiştirir bu adamlar.senin anlayacağın kaçakçılıkta var başka yollarda var.
hepsine şundandır demek basite kaçmak olur.
sonuç olarak isteyen farklı kanallardan bu telefonlara ulaşıyor, kullanıyor veya ticaretini yapıyor.
Kısacası olmaz diye birşey yok !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 2 yıl ozkn_s
ozkn_s
Bence sen gazete de okumamışın bildiğin kaçakçlık işleriyle uğraşıyorsun.
Sahibinden com vs gibi yerlerde bakıyorsun adam konyalı ıpartalı istanbullu zonguldaklı
ne anlar kaçakçılıktan.kaçakçı görse korkudan yolunu değiştirir bu adamlar.senin anlayacağın kaçakçılıkta var başka yollarda var.
hepsine şundandır demek basite kaçmak olur.
sonuç olarak isteyen farklı kanallardan bu telefonlara ulaşıyor, kullanıyor veya ticaretini yapıyor.
Kısacası olmaz diye birşey yok !


Hala daha bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Öğrenmişsin bi kaç bir şey papağan gibi sürekli aynı şeyi yazıp duruyorsun. He kaçakçıyım ben tövbe tövbe.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 2 yıl
Yani bir adet telefon için her gün ırak'a gidiş geliş yapıyor ve bu da gayet mantıklı oluyor sana göre.
Hazırda giden tanıdığın varsa haberim olsun.
birkaç sipariş verelim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 2 yıl ozkn_s
ozkn_s
Yani bir adet telefon için her gün ırak'a gidiş geliş yapıyor ve bu da gayet mantıklı oluyor sana göre.
Hazırda giden tanıdığın varsa haberim olsun.
birkaç sipariş verelim.

Hala anlamamakta ısrar ediyorsun yada anlamak işine gelmiyor. Ben bir telefon için mi gidiyorlar dedim. Senin sınırda yapılan kaçakçılık haberlerinden haberin yok sanırım. Aç biraz gazete oku cahilliğin gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 2 yıl
Bu arada haberde hatalı verilen bilgiyi hemen düzeltelim
işlemci modeli
Sekiz cekirdek diye belirtilmiş doğrusu
dört çekirdek mediatek 6737 1300 mhz
Iki çekirdek gpu mali 720 mp2 600 hz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 2 yıl
75 € yaklaşık 100 $ kadar gümrükten muaf
100 dolardan sonra % 18 ek vergisi var.

200 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 236 $
250 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 295 $
300 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 355 $
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 2 yıl ozkn_s
ozkn_s
75 € yaklaşık 100 $ kadar gümrükten muaf
100 dolardan sonra % 18 ek vergisi var.

200 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 236 $
250 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 295 $
300 $ olan bir ürün + % 18 vergi = 355 $


Bu adama inanıpta sakın Çinden telefon siparişi vermeyin. %90 gümrükte takılır ve direk geldiği adrese geri gider. Sonra uğrasın durun parayı geri alabilmek için. Zaten Paypal'da kapandı tam oldu.

Sim kart girişi olan her şeyin kargo ile yurda sokulması yasak. Açın okuyun yönetmeliği.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurttan 2 yıl
Neredeyse, Zenfone 2 laser ile aynı özelliklerde.
Bu durumu gözönüne alırsak fiyat açısından ilk olarak 1000 tl altı olmalı.
Benim gönlümden 799tl geçiyor.
Merak ettiğim şey işlemcisi, kaynaklarda belirtilmemiş, snapdragon olursa güncelleme konusundan diğer modellerden önde olacağı için tercih ederim.Tek eksisi 720p ekran çözünürlüğü.
Online yurtdışı alışverişte telefona gümrük yasağı var ama bu konudan bahseden
*qazrfv kullanıcı adlı arkadaş eğer uydurma değilse açıklasın kanıtlasın da herkes yurtdışından alsın o zaman, hiç inandırıcı gelmedi.
İtibar etmeyin bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 2 yıl
sendemail
ozkn_s
qazrfv
ozkn_s
crossmatch İşlemci 617 olsa süper olurdu. Mediatek var bunda acaba nasıldır?
Haberde belirtilmemiş ama mediatek 6753 büyük ihtimal Eğer mediatek 6753 ise bütçe dostu yerine ağır çöp demek daha doğru olur. Mediatek Helio p10 olsa iyiydi.çünkü sd410 rakibi gibi gözükse de bir üst kategoride sd 615 616 617 serilerini de ezip geçiyor yapılan testlerde helio p10 3gb ram 32gb rom 230$ asus a vereceğine Mediatek p10 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 220 $ umi super 4gb ram 32gb rom 230 $ elephone p9000 4gb ram 32gb rom 240 $ ulefone future Mediatek helio x20 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 230 $ vernee apollo lite 4gb ram 32gb rom 240 $ leeco le2 pro Ben size helio x20 işlemcileri öneririm. Bir üst seviyede ise Mediatek helio x25 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 300 $ leeco le2 pro (x25) Leeco markalı telefonlarda 3.5 mm audio jack olmadığını belirtelim.fakat dönüştürücü aparat beraberinde geliyor. Ayrıca elephone p9000 edge versiyon helio x25 işlemciyle gelicek.bu mükemmel tasarıma sahip telefon 250 $-300 $ arası bir fiyatla satışa çıkacak. Sd820 işlemcili alternatifler 3gb ram 32gb rom 310 $ xiaomi mi5 Ve son olarak fiyatıyla rakipsiz bir telefon 6gb ram 64gb rom 399 $ ONE PLUS 3 ! Daha önce 416 $ denilen cihaz son gelen bilgiyle 399 $ olarak belirlendi. bu telefonun soft gold renginde olani da çıkacak fakat bir üzücü haber var one plus 3 ( 4gb ram 64gb romlu) versiyonu iptal edilmiş.350 $ gibi agresif bir fiyatla piyasaya çıkması beklenen bu telefon şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Son olarak 200 $ - 250$ ve 300 $ - 400 $ arası iki grupta da Müthiş kıyasıya bir rekabet söz konusu.
Çinde yaşıyor olsaydık yazdığınız alternatiflere bakabilirdik ama ülkemizde hiçbiri resmi olarak faaliyet göstermediğinden bir anlam ifade etmiyor benim açımdan. 720p yerine 1080p ekran olsaydı tercih edilebileceğim bir model olurdu, bataryası iyiymiş.
Senin gibi düşünen insanlar da var. Ama bu bir mazaret değil.bu telefonlar online market fiyatları ve kargo dahil üstelik. Geriye sadece gümrük meselesi kalıyor.gümrükten kurtarmak basit ama uğraşmam ben diyenlerin için vergi masrafı 40 dolar .her türlü avantajlıyız.birde meşhur garanti meselesi var tabii.ülkemizde tüketici hakları ne alemde desem anlatmama gerek yok herhalde.en basitinden şikayet var.com sitesine bir bakmak yeterli.insanlar isyan ediyor.feryat ediyor ama nafile.hep distribütörlerin dediği oluyor.herşeye tüketici hatası deyip fahiş ücretler talep ediyorlar.yani kısacası işine gelirse birader deyip sıyrılıyorlar. Ayrıca çinden geliyor diye sanki diğer galaksiden geliyor muamelesi yapmamak gerek çok saygın güvenilir online marketlerden gönül rahatlıgıyla yap alışverişini 15-30 gün içinde kapında .bu kadar basit. Çözüm çok kolay. Sadece alışveriş alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Cebimizi düşünüyorsak Parayı ne zorluklarla kazanıyorum diyorsak Enayi yerine konulmak istemiyorsak. Aksi halde içerde kan emici yerli soysuzlar açmış kucağını bekliyor ve utanmadan donunu indir de gel beni yorma diyor ! Ona göre
Kardeş yazdıkların düşüncelerime tercüman oldu, ve çok dikkate aldım.Eğer mümkünse cep telefonu satın alabileceğim ,Türkiyeye gönderim yapan bir iki site tavsiye eder misin? not:bir yerlerden ,ilgili gümrük,posta işlemlerinde nasıl sıkıntı çekilmez öğrenmem de lazım .teşekkürler iyi forumlar.

Aynen beni de haberdar edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
bütçe dostu model neden metal kasalı gelir? çelişki var sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 2 yıl
ozkn_s
qazrfv
ozkn_s
crossmatch İşlemci 617 olsa süper olurdu. Mediatek var bunda acaba nasıldır?
Haberde belirtilmemiş ama mediatek 6753 büyük ihtimal Eğer mediatek 6753 ise bütçe dostu yerine ağır çöp demek daha doğru olur. Mediatek Helio p10 olsa iyiydi.çünkü sd410 rakibi gibi gözükse de bir üst kategoride sd 615 616 617 serilerini de ezip geçiyor yapılan testlerde helio p10 3gb ram 32gb rom 230$ asus a vereceğine Mediatek p10 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 220 $ umi super 4gb ram 32gb rom 230 $ elephone p9000 4gb ram 32gb rom 240 $ ulefone future Mediatek helio x20 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 230 $ vernee apollo lite 4gb ram 32gb rom 240 $ leeco le2 pro Ben size helio x20 işlemcileri öneririm. Bir üst seviyede ise Mediatek helio x25 işlemcili alternatifler 4gb ram 32gb rom 300 $ leeco le2 pro (x25) Leeco markalı telefonlarda 3.5 mm audio jack olmadığını belirtelim.fakat dönüştürücü aparat beraberinde geliyor. Ayrıca elephone p9000 edge versiyon helio x25 işlemciyle gelicek.bu mükemmel tasarıma sahip telefon 250 $-300 $ arası bir fiyatla satışa çıkacak. Sd820 işlemcili alternatifler 3gb ram 32gb rom 310 $ xiaomi mi5 Ve son olarak fiyatıyla rakipsiz bir telefon 6gb ram 64gb rom 399 $ ONE PLUS 3 ! Daha önce 416 $ denilen cihaz son gelen bilgiyle 399 $ olarak belirlendi. bu telefonun soft gold renginde olani da çıkacak fakat bir üzücü haber var one plus 3 ( 4gb ram 64gb romlu) versiyonu iptal edilmiş.350 $ gibi agresif bir fiyatla piyasaya çıkması beklenen bu telefon şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Son olarak 200 $ - 250$ ve 300 $ - 400 $ arası iki grupta da Müthiş kıyasıya bir rekabet söz konusu.
Çinde yaşıyor olsaydık yazdığınız alternatiflere bakabilirdik ama ülkemizde hiçbiri resmi olarak faaliyet göstermediğinden bir anlam ifade etmiyor benim açımdan. 720p yerine 1080p ekran olsaydı tercih edilebileceğim bir model olurdu, bataryası iyiymiş.
Senin gibi düşünen insanlar da var. Ama bu bir mazaret değil.bu telefonlar online market fiyatları ve kargo dahil üstelik. Geriye sadece gümrük meselesi kalıyor.gümrükten kurtarmak basit ama uğraşmam ben diyenlerin için vergi masrafı 40 dolar .her türlü avantajlıyız.birde meşhur garanti meselesi var tabii.ülkemizde tüketici hakları ne alemde desem anlatmama gerek yok herhalde.en basitinden şikayet var.com sitesine bir bakmak yeterli.insanlar isyan ediyor.feryat ediyor ama nafile.hep distribütörlerin dediği oluyor.herşeye tüketici hatası deyip fahiş ücretler talep ediyorlar.yani kısacası işine gelirse birader deyip sıyrılıyorlar. Ayrıca çinden geliyor diye sanki diğer galaksiden geliyor muamelesi yapmamak gerek çok saygın güvenilir online marketlerden gönül rahatlıgıyla yap alışverişini 15-30 gün içinde kapında .bu kadar basit. Çözüm çok kolay. Sadece alışveriş alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Cebimizi düşünüyorsak Parayı ne zorluklarla kazanıyorum diyorsak Enayi yerine konulmak istemiyorsak. Aksi halde içerde kan emici yerli soysuzlar açmış kucağını bekliyor ve utanmadan donunu indir de gel beni yorma diyor ! Ona göre

Kardeş yazdıkların düşüncelerime tercüman oldu, ve çok dikkate aldım.
Eğer mümkünse cep telefonu satın alabileceğim ,Türkiye'ye gönderim yapan bir iki site tavsiye eder misin?
not:bir yerlerden ,ilgili gümrük,posta işlemlerinde nasıl sıkıntı çekilmez öğrenmem de lazım .
teşekkürler iyi forumlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bataryası iyiymiş maxımum 1000 tl de iyi iş yapar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl
Bir sürü Zenfone 3 çıkaracaklar şimdi, başladılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 2 yıl
5.5 inçte 720p ekrana karşıyım... ppi günümüz standartlarına göre çok düşük..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus, asus zenfone 3 ve
8 etiket daha asus zenfone pegasus 3 zenfone zenfone 3 zenfone pegasus 3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor 2 yıl LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor 2 yıl Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme 2 yıl Uzun süredir beklenen karanlık modu iOS 10 ile birlikte gelebilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış 2 yıl LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı 2 yıl Apple, iPhone 7'de çift kamera teknolojisinden vazgeçti iddiası 2 yıl Ninja Turtles: Legends ile efsaneyi yaşayın 2 yıl Monster Notebook, E3 2016 fuarında 2 yıl Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor 2 yıl BMW'den büyük geri çağırma 2 yıl TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek 2 yıl Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 2 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 2 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 2 yıl Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı 2 yıl Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 2 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 2 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 2 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 Sonraki Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 2 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 2 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 2 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor 2 yıl Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız) 2 yıl AMD Radeon RX 470 ve 460 ayrıntıları netleşiyor 2 yıl 96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru 2 yıl Alienware, ilk OLED ekranlı oyuncu dizüstü modelini satışa sunuyor 2 yıl Panasonic’den dayanıklılık odaklı Toughpad FZ-A2 tablet 2 yıl Samsung, LCD üretiminden vazgeçiyor yeni hedef esnek OLED ekranlar 2 yıl AMD'nin yeni Zen tabanlı en üst seviye sunucu işlemcisi 64 izlek birimine sahip 2 yıl Küresel birincil enerji tüketimi yalnızca %1 arttı 2 yıl Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor 2 yıl Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler 2 yıl Mobil uygulama patlaması sona erdi 2 yıl OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için 2 Ağustos işaret ediliyor 2 yıl Apple, tüm platformlarda yeni dosya sistemine geçiyor 2 yıl Bundle, Android platformunda da hızla büyüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim