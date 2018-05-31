Asus'un ROG markalı oyuncu telefonunun özellikleri sızdırıldı

Asus, ilerleyen zamanlarda ROG markalı bir oyuncu telefonu çıkaracağını doğruladı. Söz konusu akıllı telefonu önümüzdeki hafta başlayacak Computex 2018'de görebiliriz. Tayvanlı şirketin her zaman için amiral gemisi akıllı telefonlarının bu teknoloji fuarında sergilediğine şahit oluyoruz ancak Zenfone 5 zaten MWC 2018'de duyurulmuştu. ROG markalı telefon ise Computex 2018'de gün ışığı görebilir.

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Oyuncu akıllı telefonları günümüzde bir trend haline gelmeye başladı. Razer Phone, Xiaomi’nin Black Shark oyuncu telefonu ve Nubia Red Magic ile daha önce tanışmıştık. Asus’un da bir oyuncu telefonu çıkarma vakti gelmiş gibi görünüyor.

Tayvanlı Eprice isimli portaldan çıkan son sızıntıya bakılırsa ROG oyuncu telefonu üst düzey özelliklerle gelecek. iPhone X gibi çentikli tasarıma sahip olması beklenen cihazın 6 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Benzersiz bir tasarıma sahip olacak

Çift arka kamera ve 4.000 mAh pil ile geleceği ileri sürülen cihazda suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasının olacağı da gelen haberler arasında. Benzersiz bir tasarım sunacağı belirtilen ROG oyuncu telefonunun, oyun deneyimini zenginleştirecek şekilde yanlarda fiziksel dokunmaya duyarlı tuşlara ve stereo hoparlörlere sahip olacağı söyleniyor.

Asus'un telefonun ön rezervasyonuna Haziran ayının ortasına kadar başlaması bekleniyor. Şirket cihazı Temmuz ayında satışa sunabilir. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok. Başlamasına bir haftadan daha az bir süre kalan Computex 2018 sayesinde akıllı telefonla ilgili merak edilen tüm detayları öğrenebiliriz.

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4543/5087346/1/