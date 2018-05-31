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Asus'un ROG markalı oyuncu telefonunun özellikleri sızdırıldı

Asus'un oyunculara özel bir akıllı telefon çıkarma hazırlığında olduğu gündeme gelmişti. ROG markası altında piyasaya sürüleceği iddia edilen telefonun teknik özellikleri sızdı.
11 ay
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5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus, ilerleyen zamanlarda ROG markalı bir oyuncu telefonu çıkaracağını doğruladı. Söz konusu akıllı telefonu önümüzdeki hafta başlayacak Computex 2018'de görebiliriz. Tayvanlı şirketin her zaman için amiral gemisi akıllı telefonlarının bu teknoloji fuarında sergilediğine şahit oluyoruz ancak Zenfone 5 zaten MWC 2018'de duyurulmuştu. ROG markalı telefon ise Computex 2018'de gün ışığı görebilir.
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Oyuncu akıllı telefonları günümüzde bir trend haline gelmeye başladı. Razer Phone, Xiaomi’nin Black Shark oyuncu telefonu ve Nubia Red Magic ile daha önce tanışmıştık. Asus’un da bir oyuncu telefonu çıkarma vakti gelmiş gibi görünüyor.
Tayvanlı Eprice isimli portaldan çıkan son sızıntıya bakılırsa ROG oyuncu telefonu üst düzey özelliklerle gelecek. iPhone X gibi çentikli tasarıma sahip olması beklenen cihazın 6 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Benzersiz bir tasarıma sahip olacak

Çift arka kamera ve 4.000 mAh pil ile geleceği ileri sürülen cihazda suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan IP68 sertifikasının olacağı da gelen haberler arasında. Benzersiz bir tasarım sunacağı belirtilen ROG oyuncu telefonunun, oyun deneyimini zenginleştirecek şekilde yanlarda fiziksel dokunmaya duyarlı tuşlara ve stereo hoparlörlere sahip olacağı söyleniyor.
Asus'un telefonun ön rezervasyonuna Haziran ayının ortasına kadar başlaması bekleniyor. Şirket cihazı Temmuz ayında satışa sunabilir. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok. Başlamasına bir haftadan daha az bir süre kalan Computex 2018 sayesinde akıllı telefonla ilgili merak edilen tüm detayları öğrenebiliriz.

http://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4543/5087346/1/ Yorum Yaz
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lefransuva 11 ay en beğenilen
biraz şekilli kasa, stereo hoparlör ve ortalamanın bi tık üstü pil. al sana oyuncu telefonu. milleti kerizliyorlar. cep telefonu sektöründe henüz oyuncu-normal kullanıcı ayrımı yok. mesela şu an en üst düzey işlemci sd845 ise oyuncu olmayan bir sürü telefonda da var ve bu sayede oyunları çok iyi oyanayabilirsiniz bu normal telefonlarla. ısınma konusunda belki ilerleme kaydedilmiştir ama araştırdığım kadarıyla da devrim ölçeğinde değil bu gelişmeler.
kısaca şu an için oyuncu telefonu almak tipini sevip almıyosanız gereksiz. zaten birsürü markanın amiral gemilerinde yaklaşık aynı fiyatlarda donanım özellikerlinin aynısı kullanılıyor.
biraz şekilli kasa, stereo hoparlör ve ortalamanın bi tık üstü pil. al sana oyuncu telefonu. milleti kerizliyorlar. cep telefonu sektöründe henüz oyuncu-normal...
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MEMATİ 11 ay
Mantıklı bir hamle
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Bloodin 11 ay
"iPhone X gibi çentikli..." den sonrasını okumadım, oyuncu telefonuna bari yapmayın...
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orientem 11 ay
Telefonda oyun oynayacağımdan değil ama bence güzel olmuş tasarım. Stereo hoparlöre de öndeki çentikli kamera sistemlerinden daha çok önem veriyorum.
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lefransuva 11 ay en beğenilen
biraz şekilli kasa, stereo hoparlör ve ortalamanın bi tık üstü pil. al sana oyuncu telefonu. milleti kerizliyorlar. cep telefonu sektöründe henüz oyuncu-normal kullanıcı ayrımı yok. mesela şu an en üst düzey işlemci sd845 ise oyuncu olmayan bir sürü telefonda da var ve bu sayede oyunları çok iyi oyanayabilirsiniz bu normal telefonlarla. ısınma konusunda belki ilerleme kaydedilmiştir ama araştırdığım kadarıyla da devrim ölçeğinde değil bu gelişmeler.
kısaca şu an için oyuncu telefonu almak tipini sevip almıyosanız gereksiz. zaten birsürü markanın amiral gemilerinde yaklaşık aynı fiyatlarda donanım özellikerlinin aynısı kullanılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +22
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Psydia 11 ay lefransuva
hocam o biraz pazarlama işi aslında, mesela dell precision laptop ile alienware laptopta aynı işlemci var birbirine denk ekran kartları var ikisi de aynı markanın ürünü, ama insanların %90ını dell precisionda oyun oynarken ya da alienwareda solidworks çizimi yaparken göremezsiniz. hedef kitleyle alakalı yani spor ayakkabı ve kundura almak gibi
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