Asus'un Zenfone ailesi için Lollipop güncellemesi yayınlandı

Asus büyük ilgi gören Zenfone serisi için kullanıcılara Lollipop güncellemesi sözü vermişti. Güncelleme tarihi geçtiğimiz dönemlerde ertelense de Asus ikinci bir erteleme yapmadan güncellemeyi yayınlayarak sözünü tutmuş oldu. Asus Türkiye'ye ait sosyal medya platformları da güncellemenin ülkemiz için yüklenebilir olduğunu müjdeledi.

Şimdilik yalnızca bilgisayar üzerinden indirilebilen güncellemenin önümüzdeki günlerde OTA üzerinden de dağıtılacağı açıklandı. Güncellemeyi hemen kurmak isteyen kullanıcılar haberin sonunda yer alan linkler aracılığı ile yeni sürümü indirip elle kurulum yapabilirler.

Yeni güncelleme ile birlikte Zenfone 4/5/6 modelleri Android 5.0'ın materyal tasarım anlayışına ve ekstra özelliklerine kavuşuyorlar. Bunun dışında güncelleme bazı widgetlar ve uygulamalara destek vermezken performans iyileştirmeleri, bilinen sorunların çözümü gibi geliştirmeler de içeriyor. 1 GB belleğe sahip modellerde de çok ufak bazı kısıtlamalar yapıldığı belirtiliyor.

El ile güncelleme yapmak isteyen kullanıcıların indirdikleri güncelleme dosyasını .zip uzantısı ile telefonun ana dizinine taşıması gerekiyor. Güncelleme dosyasının taşınmasının ardından usb bağlantısı kesildikten sonra gelen bildirim ile kullanıcılar güncelleme işlemini tamamlayabilirler. Bilgisi olmayan kullanıcıların OTA güncellemesini beklemesinde fayda var.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar öncelikle mevcut son sürüme sahip olmalılar. Kullandığı sürümden emin olmayan kullanıcılar öncelikle aşağıda yer alan son yazılım sürümlerini cihazlarına kurabilirler.

Son sürüme sahip kullanıcılar aşağıdaki güncelleme dosyalarını indirerek yeni sürüme geçebilirler. Zenfone 5 A502CG modeline sahip kullanıcıların ise güncelleme için bir süre daha beklemesi gerekiyor.

ZenFone 5 Android L: http://bit.ly/1M2XDDj (WW_3.23.40.52) (A502CG modeli hariç)