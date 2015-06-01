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Asus'un Zenfone ailesi için Lollipop güncellemesi yayınlandı

3 yıl
18,3b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Asus'un Zenfone ailesi için Lollipop güncellemesi yayınlandı
 
Asus büyük ilgi gören Zenfone serisi için kullanıcılara Lollipop güncellemesi sözü vermişti. Güncelleme tarihi geçtiğimiz dönemlerde ertelense de Asus ikinci bir erteleme yapmadan güncellemeyi yayınlayarak sözünü tutmuş oldu. Asus Türkiye'ye ait sosyal medya platformları da güncellemenin ülkemiz için yüklenebilir olduğunu müjdeledi.
Şimdilik yalnızca bilgisayar üzerinden indirilebilen güncellemenin önümüzdeki günlerde OTA üzerinden de dağıtılacağı açıklandı. Güncellemeyi hemen kurmak isteyen kullanıcılar haberin sonunda yer alan linkler aracılığı ile yeni sürümü indirip elle kurulum yapabilirler.
Yeni güncelleme ile birlikte Zenfone 4/5/6 modelleri Android 5.0'ın materyal tasarım anlayışına ve ekstra özelliklerine kavuşuyorlar. Bunun dışında güncelleme bazı widgetlar ve uygulamalara destek vermezken performans iyileştirmeleri, bilinen sorunların çözümü gibi geliştirmeler de içeriyor. 1 GB belleğe sahip modellerde de çok ufak bazı kısıtlamalar yapıldığı belirtiliyor.
El ile güncelleme yapmak isteyen kullanıcıların indirdikleri güncelleme dosyasını .zip uzantısı ile telefonun ana dizinine taşıması gerekiyor. Güncelleme dosyasının taşınmasının ardından usb bağlantısı kesildikten sonra gelen bildirim ile kullanıcılar güncelleme işlemini tamamlayabilirler. Bilgisi olmayan kullanıcıların OTA güncellemesini beklemesinde fayda var.
Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar öncelikle mevcut son sürüme sahip olmalılar. Kullandığı sürümden emin olmayan kullanıcılar öncelikle aşağıda yer alan son yazılım sürümlerini cihazlarına kurabilirler. 
ZenFone 6 KitKat: http://bit.ly/1M2Ya8i (WW_2.20.40.44)
ZenFone 5 KitKat: http://bit.ly/1FOpogS (WW_2.22.40.53)
ZenFone 4 KitKat: http://bit.ly/1ct7PZ4 (WW_6.6.3)  
Son sürüme sahip kullanıcılar aşağıdaki güncelleme dosyalarını indirerek yeni sürüme geçebilirler. Zenfone 5 A502CG modeline sahip kullanıcıların ise güncelleme için bir süre daha beklemesi gerekiyor.
ZenFone 6 Android L: http://bit.ly/1M2Yowi (WW_3.23.40.52) 
ZenFone 5 Android L: http://bit.ly/1M2XDDj (WW_3.23.40.52) (A502CG modeli hariç)
ZenFone 4 Android L: http://bit.ly/1LWyB84 (WW_7.3.3) 

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Okisht 3 yıl en beğenilen YGS_Mİ_KALDI_OLUM
Merhaba, Bugün Asus'un vatanı Tayvan'da Computex fuarı başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi fuarda en çok ilgi çeken marka Asus oldu. Diğer markalar ile ilgili ürünler geldikçe onlar da eklenecek
Merhaba, Bugün Asus'un vatanı Tayvan'da Computex fuarı başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi fuarda en çok ilgi çeken marka Asus oldu. Diğer markalar ile ilgili ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
meraba benim telefonum asus zenfone 6 ama benim telefonum daha son güncellemiyi yapmadı hala 4.4.2 de son sürümü nasıl yapabilirim pc den dosya indiriyorum ama dosya indikten sonra hata veriyo telefona atamıyorum nasıl yapabilirim ?
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DH Misafiri 3 yıl
V.2.22.40.54 de yapsam olurmu yoksa düşüreyimmi
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umut_baris 3 yıl
Android cephesinde alınabilecek tek cihaz şu an ASUS bence.

Ha Android benim için hiçbir zaman tercih edilebilir sistem olmayacak orası ayrı.
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DH Misafiri 3 yıl
Zenfone 6 da fm radyo çalışmıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
guncele yukledim suana kadar deneyimlerim sistem optimizasyonu yapilmis hiz ve verimlilik on planda herhangi bir sıkıntı yok isteyenler manuel isteyenler ota yi beklesin
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DH Misafiri 3 yıl
Zenfon 5 im var.yeni guncellemeyi indirdim.fakat radyo ne yaptiysam calismiyor.konu ile ilgili yardim edebilirmisiniz
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DH Misafiri 3 yıl
Kaç gün oldu güncelleme hâlâ otaya gelmedi
Zaten manuel güncellemede olmuyo tel zenfone 5 a501cg
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar yükledim ama sanırım bir hata oluştu dokunmatik çalışmıyor ana ekran geliyor kilit açamıyorum dokunmatik gitmiş durumda ne yapabilirim ? format atamadım olmuyor factory reset secenegide eçıkmıyor
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba zenfone 5 501 cg mdoeline 5.0 güncellemesini yaptım herşey güzel tmm ama arama kesildiğinde meşgul çalarken flan uyarı sesi yok . neden acaba ?
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bu firmware TOOF am TOOJ için de oluyor mu çünkü asus sitesinde de aynısı var galiba?
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