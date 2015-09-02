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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da

Asus, IFA fuarının ilk gününde yeni Zen ve Rog grubu ürünlerini tanıtacağı büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bizler de bu etkinliği 2 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:00'da canlı blog yayınıyla sizlere aktar
3 yıl
5,1b
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10
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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15:23@Oğuz AvcıLütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte yeniden görüşmek üzere. 
15:23@Oğuz AvcıAyrıca IFA alanından yeni videolar ve içeriklere de yine Donanimhaber.com ana sayfasından ulaşabilirsiniz.
15:22@Oğuz AvcıBiz de kısa bir süre sonra yeni ürünlerin detaylarına ana sayfamızda yer vereceğiz.
15:22@Oğuz Avcı
Ve etkinlik burada sona eriyor. Etkinliği yerinde izleyenler demo odalarına giderek yeni ürünleri test edecekler.
 
15:19@Oğuz AvcıMicrosoft yetkilisinin ardından şimdi de Intel başkan yardımcısı sahnede. Asus iş ortaklarını sahneye taşıyarak yeni teknolojiler hakkında bilgi veriyor.
15:17@Oğuz Avcı
Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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15:16@Oğuz AvcıTabi ki GX700'de yeni Skylake işlemcilerle birlikte gelecek. Ayrıca sıvı soğutma özelliği sayesinde hız aşırtma seçeneği de bulunacak.
15:13@Oğuz Avcı
Sıvı soğutmayı istediğiniz zaman dizüstü bilgisayarın arka kısmına takabiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir görünüm oluşuyor.
 
15:12@Oğuz AvcıDünyanın ilk sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarı.
15:12@Oğuz Avcı
Bayanlar baylar. GX700 ile tanışın :)
 
15:10@Oğuz Avcı
Canlı yayında çok kısa bir demo ile oyunlar açıldı. Witcher 3'ün rahatlıkla oynanabildiği söyleniyor.
15:07@Oğuz AvcıFiyatlar arttıkça GPU'lar da  GTX 965M 2GB/ GTX 970M 3/6GB ve GTX 980M 4/8 GB seçenekleriyle daha yüksek performans sunuyor.
15:06@Oğuz AvcıG752'nin üç modelinde de Intel Core i7-6700HQ işlemcisi yer alıyor.
15:05@Oğuz Avcı17.3" ekrana sahip dizüstü bilgisayarın en gelişmiş versiyonu 4K çözünürlükte görüntü sunabiliyor.
15:04@Oğuz Avcı
Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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15:01@Oğuz AvcıÖzellikle GX700 ilginç bir ürün olacak gibi :)
15:00@Oğuz AvcıBirazdan ROG serisinin yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını göreceğiz. G752 ve GX700 serileri.
14:59@Oğuz AvcıYine kısa bir süre önce tanıtılan ürünler hakkında kısa bilgiler veriliyor. 
14:55@Oğuz Avcı
Ali Abbas isimli Almanya kasa modifiye şampiyonu sahnede. İşte modifiye ettiği kasa :) 
 
14:53@Oğuz AvcıMarka anakart,ekran kartı ve oyuncu dizüstü bilgisayarı gibi pazarlarda en çok tercih edilen olmayı başarmış.
14:51@Oğuz Avcı ROG ürünleri 2014 yılında toplam 2086 ödül kazanmış.
14:51@Oğuz AvcıROG Pazarlama Müdürü Derek Yu sahnede.
14:50@Oğuz AvcıTabi ki bu fragman yeni ROG ürününe ait.
14:50@Oğuz AvcıMobil Pazarlama Müdürü sahneden indi. Heyecan verici fütuistik bir fragman yayınlanıyor :)
14:49@Oğuz AvcıSaatin fiyatı ise 149 €

Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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14:48@Oğuz AvcıGeliştirilmiş bataryaya sahip akıllı saat 2 gün pil ömrü sunuyor. 36 dakikalık şarj ise %50 doluluk sağlayabiliyor.
14:47@Oğuz AvcıAkıllı saatin 50 farklı ana ekran tasarımı bulunuyor. Bunları beğenmezseniz özel  bir uygulama ile kendi arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.
14:46@Oğuz Avcı
ZenWatch 2'de iki farklı ekran boyutu, 3 farklı kasa rengi ve 18 kayış seçeneği var.
 
14:44@Oğuz AvcıYeni ZenWatch 2 iOS cihazlarla da uyumlu çalışabiliyor.
14:44@Oğuz Avcı
İşt yeni bir ürün. Asus ZenWatch 2
14:42@Oğuz AvcıAkıllı telefonlarda daha önce duyurulan ürünler tekrar gösterilmeye devam ediliyor. 
14:41@Oğuz AvcıSitemizde ön incelemesi bulunan Zenfone Selfie'de etkinlikte kendine yer buluyor. Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 
14:40@Oğuz AvcıBunun yanında 5000 mAh bataryaya sahip Zenfone Max ve laser fokus kameraya sahip Zenfone Laser'de yeniden gösteriliyor.
14:39@Oğuz AvcıZenfone 2 Deluxe gösteriliyor. Bu model daha önce resmiyete kavuşmuştu.
14:39@Oğuz Avcı@import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Zenfone 10 en pahalı model
 
14:37@Oğuz AvcıDiğer tabletimiz ise Zenfone 10. Asus tablet konusunda oldukça dolu bir paketle gelmiş :)
14:37@Oğuz Avcı
Bir üst model olan Zenpad S 8.0'ın özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde.
 
14:36@Oğuz AvcıZenpad 8.0 modeli 199 € fiyata sahip olacak.
14:35@Oğuz Avcı
Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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14:35@Oğuz Avcı
Değiştirilebilir arka kapaklar arasında ekstra batarya taşıyan ilginç bir kılıf da bulunuyor.
 
 
14:33@Oğuz AvcıTablet özelleştirilebilir özellikleriyle ön plana çıkıyor. Arka kapak için bir çok seçenek mevcut.
14:32@Oğuz Avcı
Sıradaki ürünümüz yeni bir tablet.
 
14:30@Oğuz AvcıŞimdi sahnede Asus Mobil Pazarlama Müdürü Erik Hermanson var.
14:30@Oğuz AvcıBilgisayarlar ve fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? :)
14:30@Oğuz AvcıBu tabloda teknik özellikleri ve fiyatları görebilirsiniz:)

Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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14:28@Oğuz AvcıAslında Zen AiO S ailesi adında iki yeni model var.
14:27@Oğuz AvcıTeknik özellikler şu şekilde : 

Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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14:27@Oğuz AvcıŞimdi de Asus'un yeni all in one bilgisayarı duyuruldu. 
14:26@Oğuz AvcıÇubuk bilgisayar üzerinde Windows 10 çalıştırılabiliyor. Ancak teknik detaylar henüz paylaşılmadı.
14:25@Oğuz AvcıSıradaki ürün Asus'un çubuk bilgisayarı. Bilgisayar kaleme benzeyen estetik bir yapıya sahip.
14:25@Oğuz AvcıModem "Dünyanın en hızlı modemi" iddiasını taşıyor. Oyuncular için özel tasarlanmış ve uzak mesafeye düşük gecikme süresi ile yayın yapabiliyor.
14:24@Oğuz AvcıAsus RT-AC5300 adındaki yeni modemi duyuruldu. 
14:23@Oğuz AvcıKonuşma Zen deneyimiyle başladı ve şimdi Asus'un ev sistemlerinden bahsediliyor
14:22@Oğuz AvcıAsus başkanı Jonney Shih sahnede
14:20@Oğuz AvcıGörünen o ki akıllı saat ilk jenerasyonda olduğu gibi yine yuvarlak ekrana sahip değil.
14:18@Oğuz Avcı
Saatin görüntüsü ise şu şekilde : 
14:17@Oğuz AvcıFragmandaki All-in-one bilgisayar buydu :

Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
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14:15@Oğuz Avcı
 
Etkinlik alanı şimdilik hala sakin.
14:12@Oğuz AvcıEtkinlikte yeni ZenWatch'un ve all-in-one bilgisayar yanında bir de "Çubuk" bilgisayar tanıtılacak.
14:08@Oğuz AvcıFragman yayından alındı. Şimdi etkinlik alanını görebiliyoruz ancak hazırlıklar henüz tamamlanmamış.
14:07@Oğuz AvcıFragmanda bir all-in-one bilgisayar ve bir saat gösteriliyor
14:07@Oğuz AvcıŞimdilik kısa bir fragman oynatılıyor
14:06@Oğuz AvcıBir kaç dakika içerisinde düzelmesini umuyoruz :)
14:06@Oğuz AvcıAsus'un canlı yayını şimdilik biraz problemli başladı
14:01@Oğuz AvcıBaşlıyoruz!
13:59@Oğuz AvcıYayın ve yeni ürünler hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ben de sizlerle birlikte yorumlarımı buraya taşıyacağım :)
13:57@Oğuz AvcıDileyenler canlı blog yayınını otomatik yenilenen www.donanimhaber.com/canliyayinizle/ adresinden de takip edebilirler.
13:55@Oğuz AvcıSaat tam 14.00'da başlayacak yayında Asus yeni Zen ve Rog ürünlerini tanıtacak.
13:54@Oğuz AvcıHerkese merhaba, canlı yayının başlamasına çok az bir süre kaldı :)
15:09@Oğuz Avcı
Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da
Almanya'da düzenlenecek IFA 2015 etkinliğine sayılı saatler kaldı. Bir çok dev şirketin yeni duyuracağı teknolojileri ve ürünleri hepimiz merakla bekliyoruz. Bu önemli devlerden birisi olan Asus fuarın ilk gününde yeni Zen ve Rog grubu ürünlerini tanıtacağı büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bizler de bu etkinliği 2 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:00'da canlı blog yayınıyla sizlere aktaracağız.
Canlı blog yayınına belirtilen tarih ve saatte bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Diğer içerikler ve fuar alanından video incelemeler için Donanimhaber.com'u takip etmeye devam edin.
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pekbiumursanmaz 3 yıl
Asusun canlı yayını berbattı tek kelimeyle. Youtube stream falan yapsaydılar ya ne kadar saçma bir etkinlik düzenlediler.
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senersongur 3 yıl
All in One bilgisayarlar tutulmadığı halde neden yatırım yapılıyor anlamak güç.
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joker669 3 yıl
bittimi yoksa
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lethas 3 yıl
yayın berbat...
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Okisht 3 yıl lethas
Asus'un yayının takip etmek çok zor oldu malesef. Neredeyse yayının hiç bir anı kusursuz değildi. Elimden geldiğince yeni ürünleri taşımaya çalıştım. Detayları ana sayfada birazdan bulabileceksiniz.

Takip ettiğiniz için teşekküler
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admix 3 yıl
hangi twicth kanalı
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kadirirdem 3 yıl
bekliyoruz.... :)
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Cenkay KESER 3 yıl
Önlerden
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THUGGER 3 yıl
Takip
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