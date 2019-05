Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da

@Oğuz Avcı Lütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte yeniden görüşmek üzere.

@Oğuz Avcı Ayrıca IFA alanından yeni videolar ve içeriklere de yine Donanimhaber.com ana sayfasından ulaşabilirsiniz.

@Oğuz Avcı Biz de kısa bir süre sonra yeni ürünlerin detaylarına ana sayfamızda yer vereceğiz.

@Oğuz Avcı Ve etkinlik burada sona eriyor. Etkinliği yerinde izleyenler demo odalarına giderek yeni ürünleri test edecekler. Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Microsoft yetkilisinin ardından şimdi de Intel başkan yardımcısı sahnede. Asus iş ortaklarını sahneye taşıyarak yeni teknolojiler hakkında bilgi veriyor.

@Oğuz Avcı Tabi ki GX700'de yeni Skylake işlemcilerle birlikte gelecek. Ayrıca sıvı soğutma özelliği sayesinde hız aşırtma seçeneği de bulunacak.

@Oğuz Avcı Sıvı soğutmayı istediğiniz zaman dizüstü bilgisayarın arka kısmına takabiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir görünüm oluşuyor. Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Dünyanın ilk sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarı.

@Oğuz Avcı Canlı yayında çok kısa bir demo ile oyunlar açıldı. Witcher 3'ün rahatlıkla oynanabildiği söyleniyor. Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Fiyatlar arttıkça GPU'lar da GTX 965M 2GB/ GTX 970M 3/6GB ve GTX 980M 4/8 GB seçenekleriyle daha yüksek performans sunuyor.

@Oğuz Avcı G752'nin üç modelinde de Intel Core i7-6700HQ işlemcisi yer alıyor.

@Oğuz Avcı 17.3" ekrana sahip dizüstü bilgisayarın en gelişmiş versiyonu 4K çözünürlükte görüntü sunabiliyor.

@Oğuz Avcı Özellikle GX700 ilginç bir ürün olacak gibi :)

@Oğuz Avcı Birazdan ROG serisinin yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını göreceğiz. G752 ve GX700 serileri.

@Oğuz Avcı Yine kısa bir süre önce tanıtılan ürünler hakkında kısa bilgiler veriliyor.

@Oğuz Avcı Ali Abbas isimli Almanya kasa modifiye şampiyonu sahnede. İşte modifiye ettiği kasa :) Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Marka anakart,ekran kartı ve oyuncu dizüstü bilgisayarı gibi pazarlarda en çok tercih edilen olmayı başarmış.

@Oğuz Avcı ROG ürünleri 2014 yılında toplam 2086 ödül kazanmış.

@Oğuz Avcı ROG Pazarlama Müdürü Derek Yu sahnede.

@Oğuz Avcı Tabi ki bu fragman yeni ROG ürününe ait.

@Oğuz Avcı Mobil Pazarlama Müdürü sahneden indi. Heyecan verici fütuistik bir fragman yayınlanıyor :)

@Oğuz Avcı Geliştirilmiş bataryaya sahip akıllı saat 2 gün pil ömrü sunuyor. 36 dakikalık şarj ise %50 doluluk sağlayabiliyor.

@Oğuz Avcı Akıllı saatin 50 farklı ana ekran tasarımı bulunuyor. Bunları beğenmezseniz özel bir uygulama ile kendi arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.

@Oğuz Avcı ZenWatch 2'de iki farklı ekran boyutu, 3 farklı kasa rengi ve 18 kayış seçeneği var. Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Yeni ZenWatch 2 iOS cihazlarla da uyumlu çalışabiliyor.

@Oğuz Avcı Akıllı telefonlarda daha önce duyurulan ürünler tekrar gösterilmeye devam ediliyor.

@Oğuz Avcı Sitemizde ön incelemesi bulunan Zenfone Selfie'de etkinlikte kendine yer buluyor. Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

@Oğuz Avcı Bunun yanında 5000 mAh bataryaya sahip Zenfone Max ve laser fokus kameraya sahip Zenfone Laser'de yeniden gösteriliyor.

@Oğuz Avcı Zenfone 2 Deluxe gösteriliyor. Bu model daha önce resmiyete kavuşmuştu.

@Oğuz Avcı Diğer tabletimiz ise Zenfone 10. Asus tablet konusunda oldukça dolu bir paketle gelmiş :)

@Oğuz Avcı Bir üst model olan Zenpad S 8.0'ın özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde. Tam Boyutta Gör

@Oğuz Avcı Zenpad 8.0 modeli 199 € fiyata sahip olacak.

@Oğuz Avcı Değiştirilebilir arka kapaklar arasında ekstra batarya taşıyan ilginç bir kılıf da bulunuyor.

@Oğuz Avcı Tablet özelleştirilebilir özellikleriyle ön plana çıkıyor. Arka kapak için bir çok seçenek mevcut.

@Oğuz Avcı Şimdi sahnede Asus Mobil Pazarlama Müdürü Erik Hermanson var.

@Oğuz Avcı Bilgisayarlar ve fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? :)

@Oğuz Avcı Aslında Zen AiO S ailesi adında iki yeni model var.

@Oğuz Avcı Şimdi de Asus'un yeni all in one bilgisayarı duyuruldu.

@Oğuz Avcı Çubuk bilgisayar üzerinde Windows 10 çalıştırılabiliyor. Ancak teknik detaylar henüz paylaşılmadı.

@Oğuz Avcı Sıradaki ürün Asus'un çubuk bilgisayarı. Bilgisayar kaleme benzeyen estetik bir yapıya sahip.

@Oğuz Avcı Modem "Dünyanın en hızlı modemi" iddiasını taşıyor. Oyuncular için özel tasarlanmış ve uzak mesafeye düşük gecikme süresi ile yayın yapabiliyor.

@Oğuz Avcı Asus RT-AC5300 adındaki yeni modemi duyuruldu.

@Oğuz Avcı Konuşma Zen deneyimiyle başladı ve şimdi Asus'un ev sistemlerinden bahsediliyor



@Oğuz Avcı Asus başkanı Jonney Shih sahnede

@Oğuz Avcı Görünen o ki akıllı saat ilk jenerasyonda olduğu gibi yine yuvarlak ekrana sahip değil.

@Oğuz Avcı Etkinlikte yeni ZenWatch'un ve all-in-one bilgisayar yanında bir de "Çubuk" bilgisayar tanıtılacak.

@Oğuz Avcı Fragman yayından alındı. Şimdi etkinlik alanını görebiliyoruz ancak hazırlıklar henüz tamamlanmamış.

@Oğuz Avcı Fragmanda bir all-in-one bilgisayar ve bir saat gösteriliyor

@Oğuz Avcı Şimdilik kısa bir fragman oynatılıyor

@Oğuz Avcı Bir kaç dakika içerisinde düzelmesini umuyoruz :)

@Oğuz Avcı Asus'un canlı yayını şimdilik biraz problemli başladı

@Oğuz Avcı Başlıyoruz!

@Oğuz Avcı Yayın ve yeni ürünler hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ben de sizlerle birlikte yorumlarımı buraya taşıyacağım :)

@Oğuz Avcı Dileyenler canlı blog yayınını otomatik yenilenen www.donanimhaber.com/canliyayinizle/ adresinden de takip edebilirler.

@Oğuz Avcı Saat tam 14.00'da başlayacak yayında Asus yeni Zen ve Rog ürünlerini tanıtacak.

@Oğuz Avcı Herkese merhaba, canlı yayının başlamasına çok az bir süre kaldı :)