Asus'un IFA 2015 Etkinliği Canlı Blog Yayını Çarşamba saat 14:00'da

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15:23Lütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte yeniden görüşmek üzere.
15:23Ayrıca IFA alanından yeni videolar ve içeriklere de yine Donanimhaber.com ana sayfasından ulaşabilirsiniz.
15:22Biz de kısa bir süre sonra yeni ürünlerin detaylarına ana sayfamızda yer vereceğiz.
15:22
Ve etkinlik burada sona eriyor. Etkinliği yerinde izleyenler demo odalarına giderek yeni ürünleri test edecekler.
15:19Microsoft yetkilisinin ardından şimdi de Intel başkan yardımcısı sahnede. Asus iş ortaklarını sahneye taşıyarak yeni teknolojiler hakkında bilgi veriyor.
15:17
15:16Tabi ki GX700'de yeni Skylake işlemcilerle birlikte gelecek. Ayrıca sıvı soğutma özelliği sayesinde hız aşırtma seçeneği de bulunacak.
15:13
Sıvı soğutmayı istediğiniz zaman dizüstü bilgisayarın arka kısmına takabiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir görünüm oluşuyor.
15:12Dünyanın ilk sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarı.
15:12
Bayanlar baylar. GX700 ile tanışın :)
15:10
Canlı yayında çok kısa bir demo ile oyunlar açıldı. Witcher 3'ün rahatlıkla oynanabildiği söyleniyor.
15:07Fiyatlar arttıkça GPU'lar da GTX 965M 2GB/ GTX 970M 3/6GB ve GTX 980M 4/8 GB seçenekleriyle daha yüksek performans sunuyor.
15:06G752'nin üç modelinde de Intel Core i7-6700HQ işlemcisi yer alıyor.
15:0517.3" ekrana sahip dizüstü bilgisayarın en gelişmiş versiyonu 4K çözünürlükte görüntü sunabiliyor.
15:04
15:01Özellikle GX700 ilginç bir ürün olacak gibi :)
15:00Birazdan ROG serisinin yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarını göreceğiz. G752 ve GX700 serileri.
14:59Yine kısa bir süre önce tanıtılan ürünler hakkında kısa bilgiler veriliyor.
14:55
Ali Abbas isimli Almanya kasa modifiye şampiyonu sahnede. İşte modifiye ettiği kasa :)
14:53Marka anakart,ekran kartı ve oyuncu dizüstü bilgisayarı gibi pazarlarda en çok tercih edilen olmayı başarmış.
14:51 ROG ürünleri 2014 yılında toplam 2086 ödül kazanmış.
14:51ROG Pazarlama Müdürü Derek Yu sahnede.
14:50Tabi ki bu fragman yeni ROG ürününe ait.
14:50Mobil Pazarlama Müdürü sahneden indi. Heyecan verici fütuistik bir fragman yayınlanıyor :)
14:49Saatin fiyatı ise 149 €
14:48Geliştirilmiş bataryaya sahip akıllı saat 2 gün pil ömrü sunuyor. 36 dakikalık şarj ise %50 doluluk sağlayabiliyor.
14:47Akıllı saatin 50 farklı ana ekran tasarımı bulunuyor. Bunları beğenmezseniz özel bir uygulama ile kendi arayüzünüzü oluşturabilirsiniz.
14:46
ZenWatch 2'de iki farklı ekran boyutu, 3 farklı kasa rengi ve 18 kayış seçeneği var.
14:44Yeni ZenWatch 2 iOS cihazlarla da uyumlu çalışabiliyor.
14:44
İşt yeni bir ürün. Asus ZenWatch 2
14:42Akıllı telefonlarda daha önce duyurulan ürünler tekrar gösterilmeye devam ediliyor.
14:41Sitemizde ön incelemesi bulunan Zenfone Selfie'de etkinlikte kendine yer buluyor. Tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
14:40Bunun yanında 5000 mAh bataryaya sahip Zenfone Max ve laser fokus kameraya sahip Zenfone Laser'de yeniden gösteriliyor.
14:39Zenfone 2 Deluxe gösteriliyor. Bu model daha önce resmiyete kavuşmuştu.
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Zenfone 10 en pahalı model
14:37Diğer tabletimiz ise Zenfone 10. Asus tablet konusunda oldukça dolu bir paketle gelmiş :)
14:37
Bir üst model olan Zenpad S 8.0'ın özellikleri ve fiyatı ise şu şekilde.
14:36Zenpad 8.0 modeli 199 € fiyata sahip olacak.
14:35
14:35
Değiştirilebilir arka kapaklar arasında ekstra batarya taşıyan ilginç bir kılıf da bulunuyor.
14:33Tablet özelleştirilebilir özellikleriyle ön plana çıkıyor. Arka kapak için bir çok seçenek mevcut.
14:32
Sıradaki ürünümüz yeni bir tablet.
14:30Şimdi sahnede Asus Mobil Pazarlama Müdürü Erik Hermanson var.
14:30Bilgisayarlar ve fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? :)
14:30Bu tabloda teknik özellikleri ve fiyatları görebilirsiniz:)
14:28Aslında Zen AiO S ailesi adında iki yeni model var.
14:27Teknik özellikler şu şekilde :
14:27Şimdi de Asus'un yeni all in one bilgisayarı duyuruldu.
14:26Çubuk bilgisayar üzerinde Windows 10 çalıştırılabiliyor. Ancak teknik detaylar henüz paylaşılmadı.
14:25Sıradaki ürün Asus'un çubuk bilgisayarı. Bilgisayar kaleme benzeyen estetik bir yapıya sahip.
14:25Modem "Dünyanın en hızlı modemi" iddiasını taşıyor. Oyuncular için özel tasarlanmış ve uzak mesafeye düşük gecikme süresi ile yayın yapabiliyor.
14:24Asus RT-AC5300 adındaki yeni modemi duyuruldu.
14:23Konuşma Zen deneyimiyle başladı ve şimdi Asus'un ev sistemlerinden bahsediliyor
14:22Asus başkanı Jonney Shih sahnede
14:20Görünen o ki akıllı saat ilk jenerasyonda olduğu gibi yine yuvarlak ekrana sahip değil.
14:18
Saatin görüntüsü ise şu şekilde :
14:17Fragmandaki All-in-one bilgisayar buydu :
14:15
Etkinlik alanı şimdilik hala sakin.
Etkinlik alanı şimdilik hala sakin.
14:12Etkinlikte yeni ZenWatch'un ve all-in-one bilgisayar yanında bir de "Çubuk" bilgisayar tanıtılacak.
14:08Fragman yayından alındı. Şimdi etkinlik alanını görebiliyoruz ancak hazırlıklar henüz tamamlanmamış.
14:07Fragmanda bir all-in-one bilgisayar ve bir saat gösteriliyor
14:07Şimdilik kısa bir fragman oynatılıyor
14:06Bir kaç dakika içerisinde düzelmesini umuyoruz :)
14:06Asus'un canlı yayını şimdilik biraz problemli başladı
14:01Başlıyoruz!
13:59Yayın ve yeni ürünler hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ben de sizlerle birlikte yorumlarımı buraya taşıyacağım :)
13:57Dileyenler canlı blog yayınını otomatik yenilenen www.donanimhaber.com/canliyayinizle/ adresinden de takip edebilirler.
13:55Saat tam 14.00'da başlayacak yayında Asus yeni Zen ve Rog ürünlerini tanıtacak.
13:54Herkese merhaba, canlı yayının başlamasına çok az bir süre kaldı :)
15:09
Almanya'da düzenlenecek IFA 2015 etkinliğine sayılı saatler kaldı. Bir çok dev şirketin yeni duyuracağı teknolojileri ve ürünleri hepimiz merakla bekliyoruz. Bu önemli devlerden birisi olan Asus fuarın ilk gününde yeni Zen ve Rog grubu ürünlerini tanıtacağı büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bizler de bu etkinliği 2 Eylül Çarşamba günü TSİ 14:00'da canlı blog yayınıyla sizlere aktaracağız.
Canlı blog yayınına belirtilen tarih ve saatte bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Diğer içerikler ve fuar alanından video incelemeler için Donanimhaber.com'u takip etmeye devam edin.
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