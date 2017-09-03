Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor

Ataribox adındaki yeni konsolunun hazırlıklarını sürdüren Atari, bu esnada ilginç fikirleri de hayata geçirmekten geri durmuyor. Bir dönemin efsane konsollarından olan Atari 2600 şimdi el konsolu olarak geri dönüyor.
Çift yönlü
Atari Retro Handheld adını alan konsol orijinalden elbette oldukça farklı ancak klasik çizgilerini bozmamaya çalışmış. Kenarlar ve alt kısım ahşap havası vermeyi amaçlıyor. 2.4 inçlik ekranın çevresine kontrol tuşları yerleştirilmiş.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor"
Konsolun yanında bir de joystick yer alıyor. Yine retro tasarımı koruyan joystick’in tuşlarının oldukça hassas olduğu ifade ediliyor. Ayrıca HDMI adaptörü ile A/V çıkışından televizyona bağlamak da mümkün. Böylece hem elde hem de harici ekranda oynanan bir konsol ortaya çıkmış oluyor. Yani Nintendo Switch konsolunun retro hali diyebiliriz.
Atari yeni konsolu için 50 oyunluk bir liste hazırlamış. Asteroids, Pong, Centipede, Missile Command, Breakout, Millipede, Submarine Commander bunlar arasında. Ne yazık ki oyunları arttırma imkanı sunulmuyor. Atari Retro Handheld konsolu 45$ fiyat etiketine sahip. Joystick ise 30$ seviyesinde.
http://www.guru3d.com/news-story/windows-fall-creators-update-available-from-october-17th.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
var. moto z!
Nostalji amaçlı bir kaç yıl da bir çocukluk arkadaşlarınızla toplanıyorsanız hala gideri var. Aslında remaster olarak yeniden hd kalitede yapılsa ps1 oyunları hala efsane ama artık kare kare gibi geliyor ki ben kara kutu zamanından kalmayım yani hakikaten kare kare oynadım futbolu mesela :D
Ps 1 alıp içine tonla oyun yüklemek ne demek? Hard Drive desteği yokki makinanın.Cd koyup çalıştırırsın,memory stickle de yedek atarsın yada save atarsın...Ps 2 olmasın seninki?
Yanlış çıkarın yapmayalım. Vita el konsolu olduğu için tutulmadı değil. Sony nin destek vermemesi , oyunların ve hafıza kartının aşırı pahalı olmasından dolayı istenilen satış rakamına ulaşamadı ki buna rağmen 15 milyon adedi geçti. 3ds 60 milyonu geçti mesela. Gerçi atari bunlara raki olmayacak. Daha önce nostaljik bir konsol çıkmış ve fena satmamıştı sanırım. Nintendo cube olabilir. Bu da öyle. Ucuza satılırsa millet koleksiyon için alabilir. Belki bende alırım.