Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor

Ataribox adındaki yeni konsolunun hazırlıklarını sürdüren Atari, bu esnada ilginç fikirleri de hayata geçirmekten geri durmuyor. Bir dönemin efsane konsollarından olan Atari 2600 şimdi el konsolu olarak geri dönüyor.

Çift yönlü

Atari Retro Handheld adını alan konsol orijinalden elbette oldukça farklı ancak klasik çizgilerini bozmamaya çalışmış. Kenarlar ve alt kısım ahşap havası vermeyi amaçlıyor. 2.4 inçlik ekranın çevresine kontrol tuşları yerleştirilmiş.

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Konsolun yanında bir de joystick yer alıyor. Yine retro tasarımı koruyan joystick’in tuşlarının oldukça hassas olduğu ifade ediliyor. Ayrıca HDMI adaptörü ile A/V çıkışından televizyona bağlamak da mümkün. Böylece hem elde hem de harici ekranda oynanan bir konsol ortaya çıkmış oluyor. Yani Nintendo Switch konsolunun retro hali diyebiliriz.

Atari yeni konsolu için 50 oyunluk bir liste hazırlamış. Asteroids, Pong, Centipede, Missile Command, Breakout, Millipede, Submarine Commander bunlar arasında. Ne yazık ki oyunları arttırma imkanı sunulmuyor. Atari Retro Handheld konsolu 45$ fiyat etiketine sahip. Joystick ise 30$ seviyesinde.