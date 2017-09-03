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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari 2600 el konsolu olarak geri dönüyor

Halen retro konsollara ilgi duyan bir oyuncuysanız seçenekler giderek artıyor. Pek çok eski konsolunu yeniden tasarlayarak piyasaya süren Atari, şimdi de Atari 2600 modeline el attı.
1 yıl
3,7b
1
18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ataribox adındaki yeni konsolunun hazırlıklarını sürdüren Atari, bu esnada ilginç fikirleri de hayata geçirmekten geri durmuyor. Bir dönemin efsane konsollarından olan Atari 2600 şimdi el konsolu olarak geri dönüyor.

Çift yönlü

Atari Retro Handheld adını alan konsol orijinalden elbette oldukça farklı ancak klasik çizgilerini bozmamaya çalışmış. Kenarlar ve alt kısım ahşap havası vermeyi amaçlıyor. 2.4 inçlik ekranın çevresine kontrol tuşları yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 haftaya geliyor"

Konsolun yanında bir de joystick yer alıyor. Yine retro tasarımı koruyan joystick’in tuşlarının oldukça hassas olduğu ifade ediliyor. Ayrıca HDMI adaptörü ile A/V çıkışından televizyona bağlamak da mümkün. Böylece hem elde hem de harici ekranda oynanan bir konsol ortaya çıkmış oluyor. Yani Nintendo Switch konsolunun retro hali diyebiliriz.

Atari yeni konsolu için 50 oyunluk bir liste hazırlamış. Asteroids, Pong, Centipede, Missile Command, Breakout, Millipede, Submarine Commander bunlar arasında. Ne yazık ki oyunları arttırma imkanı sunulmuyor. Atari Retro Handheld konsolu 45$ fiyat etiketine sahip. Joystick ise 30$ seviyesinde.  

 

http://www.guru3d.com/news-story/windows-fall-creators-update-available-from-october-17th.html Yorum Yaz
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Dağılın 1 yıl
ilk oyun konsolumdu. haberi gorunce sevindim. fiyatı uygun olursa alırım.
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Rurounius 1 yıl Dağılın
Pek uygun görünmüyor hocam. Ama yine de yiyilmez içilmez alınır. ^^
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Rurounius 1 yıl
Harika görünüyor. Oynanır oynanmaz bilemem. Ama vitrinin en baba yerini hak ettiği kesin.
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axaxa 1 yıl
Tam koleksiyonluk
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fuujitsu 1 yıl
Telefon üreticileri aslında telefonlar için Nintendo Switch'deki gibi takılıp çıkarılabilen oyun kolu takımları sunsalar kimse yüzüne bakmaz bu aletlerin. Keşke çıkarsalar çok daha zevkli olurdu telefonda oyun oynamak.
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6ame__0ver 1 yıl fuujitsu
Maalesef yok oyle birsey . Sözde ilerleyen teknoloji Sony icin hep Xperialara Ps4 Dualshocklari baglaniyor ama retro konsollar icin telefonda tak cikar sistemi yok .
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MetalWave 1 yıl fuujitsu
fuujitsu

Telefon üreticileri aslında telefonlar için Nintendo Switch'deki gibi takılıp çıkarılabilen oyun kolu takımları sunsalar kimse yüzüne bakmaz bu aletlerin. Keşke çıkarsalar çok daha zevkli olurdu telefonda oyun oynamak.

var. moto z!

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DH Misafiri 1 yıl
ıyı bısyeye benjiyo diyelim
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6ame__0ver 1 yıl
4 bit miydi bu 2600ler ?
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axesis 1 yıl
ne günlerdi keşke geri dönebilsek ..
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tobepeople 1 yıl
Ben Ps1 aldım geçenlerde içine tonla oyun yükledim ancak o eskide oynadığım zevkin çeyreğini bile alamadım. Tavsiye etmiyorum geçmiş geçmişte kaldı ancak yine de bazı oyunları cidden özlemiştim eskisi gibi tüm günümü bir oyuna adamak yerine bir günde hepsini deneyerek özlemimi giderdim :)
Nostalji amaçlı bir kaç yıl da bir çocukluk arkadaşlarınızla toplanıyorsanız hala gideri var. Aslında remaster olarak yeniden hd kalitede yapılsa ps1 oyunları hala efsane ama artık kare kare gibi geliyor ki ben kara kutu zamanından kalmayım yani hakikaten kare kare oynadım futbolu mesela :D
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ssbrutality 1 yıl tobepeople
tobepeople

Ben Ps1 aldım geçenlerde içine tonla oyun yükledim ancak o eskide oynadığım zevkin çeyreğini bile alamadım. Tavsiye etmiyorum geçmiş geçmişte kaldı ancak yine de bazı oyunları cidden özlemiştim eskisi gibi tüm günümü bir oyuna adamak yerine bir günde hepsini deneyerek özlemimi giderdim :)
Nostalji amaçlı bir kaç yıl da bir çocukluk arkadaşlarınızla toplanıyorsanız hala gideri var. Aslında remaster olarak yeniden hd kalitede yapılsa ps1 oyunları hala efsane ama artık kare kare gibi geliyor ki ben kara kutu zamanından kalmayım yani hakikaten kare kare oynadım futbolu mesela :D
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Ps 1 alıp içine tonla oyun yüklemek ne demek? Hard Drive desteği yokki makinanın.Cd koyup çalıştırırsın,memory stickle de yedek atarsın yada save atarsın...Ps 2 olmasın seninki?
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turkprince 1 yıl
Arka kasası ahşap sanırım bunu alırım ama öle oynamak için değil hatıra olarak saklarım.
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1ses1 1 yıl
Yanlış zamanda çıkıyor. ps vita bile tutmamışken hele hele herkezin elinde telefonn var iken kimse bu cihaza sıcak gözle bakmaz.
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koçari 1 yıl 1ses1
1ses1
Yanlış zamanda çıkıyor. ps vita bile tutmamışken hele hele herkezin elinde telefonn var iken kimse bu cihaza sıcak gözle bakmaz.

Yanlış çıkarın yapmayalım. Vita el konsolu olduğu için tutulmadı değil. Sony nin destek vermemesi , oyunların ve hafıza kartının aşırı pahalı olmasından dolayı istenilen satış rakamına ulaşamadı ki buna rağmen 15 milyon adedi geçti. 3ds 60 milyonu geçti mesela. Gerçi atari bunlara raki olmayacak. Daha önce nostaljik bir konsol çıkmış ve fena satmamıştı sanırım. Nintendo cube olabilir. Bu da öyle. Ucuza satılırsa millet koleksiyon için alabilir. Belki bende alırım.
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