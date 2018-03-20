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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Atari'nin Nisan ayında çıkaracağı retro oyun konsolunun ismi belli oldu

Bir zamanların efsanevi oyun konsolu Atari çok yakında geri dönüyor. Nisan ayında tekrar piyasaya sürülecek retro oyun konsolunun ismi belli oldu. Gelişmenin tüm detayları haberimizde.
1 yıl
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9
Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Türkiyede 90'lı yıllarda adını duyurmaya başlayan efsanevi oyun konsolu Atari 2600'ün yenilenmiş bir şekilde geri döneceği biliniyordu. Ataribox kod adıyla yeniden geliştirilen retro oyun konsolu ile ilgili net bilgiler gelmeye başladı. Atari VCS (Video Computer System) adı verilen nostaljik oyun konsolunun önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulacağı açıklandı. Cihaz sadece klasik Atari oyunlarını değil, Radeon ekran kartı ve AMD işlemcisi sayesinde modern PC oyunlarını da çalıştırabilecek.
Ayrıca Bkz. "IBM, tuz tanesi ebatlarında dünyanın en küçük bilgisayarını üretti"

Atari VCS'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil

1977'de piyasaya sürülen Atari 2600, o dönemin en çok satan oyun konsolu olmayı başarmış ancak Türkiye'de adını duyurması ise bir hayli zaman almıştı. Pacman, River Raid, Atlantis, Pitfall! gibi fenomen oyunlarla hatırladığımız oyun konsolu, hayatımıza Joystick'leri sokmuş ve zaman içinde "kol kırma" deyiminin yaygınlaşmasına neden olmuştu.
Zamanında kara kutu olarak adlandırılan oyun konsolunun, eski tasarımına sadık kalarak baştan aşağı yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Modern çizgilerle yeniden tasarlanan Atari VCS'ye klasikleşmiş Joystick'in yanı sıra bir de Gamepad eklendiği göze çarpıyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen retro oyun konsolunun fiyatının ise 250-300 dolar arasında olacağı belirtilmiş. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/19/17140190/ataribox-atari-vcs-name-preorder-date-classic-gaming-console Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl
Atari, Gameboy çocukluğumun temel taşları :)
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JQKER 1 yıl
Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
bunu okuduktan sonra yorumlar komikleşiyor
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esmerbuyucu 1 yıl
Pahalı. Nostalji yaşamak isteyen daha ucuza atari flashback alır.
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MetalWave 1 yıl
steamı direk entegre edicekse kapım açık
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mnyksvsc 1 yıl
Cihaz sadece klasik Atari oyunlarını değil, Radeon ekran kartı ve AMD işlemcisi sayesinde modern PC oyunlarını da çalıştırabilecek. Sen de bunu yedin... Yedim abi youtube.com/...
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JoeyBane 1 yıl
Jetonu nereye atıyoruz?
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hsanlukk 1 yıl
pc mantığıyla getireceklerse hiç gelmesin pc ye kol tak aynısı oluyor zaten. eğer başka bir konsol olarak gelecekse işte o zaman işler değişir.
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horizons2 1 yıl
Bu retro konsol akımı gelmeden çok önce bu eski bilgisayar sistemleri ve konsolları toplardım ben, şimdi kıymete bindiler. Bence eski oyunlar gibisi yok, oyun oyundur gerçeğe illa benzemesine gerek yok, eski oyunlardan aldığım zevki günümüzün birbirini kopyalayan gerçekten farksız ama boş oyunlarından alamıyorum, haberdeki gibi arm tabanlı çiplere emülatör yükleyip fiziksel konsol haline getirilen bu ürünlerde eski ürünlere özlemi yada yeni neslin eskiyi deneyimlemesi adına güzel şeyler ancak bu fahiş fiyatları yüzünden görsellik sunmaları dışında bir emülatörden farksız oluşları nedeniyle fiyat politikalarını doğru bulmuyorum.
Edit amd tabanlı olacakmış modern oyun yönüyle bu sisteme ne kadar destek gelecek fiyatı ps4 ile yarışıyor fazla tutacağını zannetmiyorum.
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norton772 1 yıl
aaah ah, eskiden az tamir etmemistim o kollari :)
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