Atari'nin Nisan ayında çıkaracağı retro oyun konsolunun ismi belli oldu

Türkiyede 90'lı yıllarda adını duyurmaya başlayan efsanevi oyun konsolu Atari 2600'ün yenilenmiş bir şekilde geri döneceği biliniyordu. Ataribox kod adıyla yeniden geliştirilen retro oyun konsolu ile ilgili net bilgiler gelmeye başladı. Atari VCS (Video Computer System) adı verilen nostaljik oyun konsolunun önümüzdeki Nisan ayında satışa sunulacağı açıklandı. Cihaz sadece klasik Atari oyunlarını değil, Radeon ekran kartı ve AMD işlemcisi sayesinde modern PC oyunlarını da çalıştırabilecek.

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Atari VCS'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil

1977'de piyasaya sürülen Atari 2600, o dönemin en çok satan oyun konsolu olmayı başarmış ancak Türkiye'de adını duyurması ise bir hayli zaman almıştı. Pacman, River Raid, Atlantis, Pitfall! gibi fenomen oyunlarla hatırladığımız oyun konsolu, hayatımıza Joystick'leri sokmuş ve zaman içinde "kol kırma" deyiminin yaygınlaşmasına neden olmuştu.

Zamanında kara kutu olarak adlandırılan oyun konsolunun, eski tasarımına sadık kalarak baştan aşağı yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Modern çizgilerle yeniden tasarlanan Atari VCS'ye klasikleşmiş Joystick'in yanı sıra bir de Gamepad eklendiği göze çarpıyor. Nisan ayında satışa sunulması beklenen retro oyun konsolunun fiyatının ise 250-300 dolar arasında olacağı belirtilmiş. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/3/19/17140190/ataribox-atari-vcs-name-preorder-date-classic-gaming-console