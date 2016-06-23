Audi Q5’in elektrikli versiyonu Meksika’da üretilecek

Audi, Meksika’da kuracağı fabrikada Q5 modellerini üretmek istiyor. 1,3 milyar dolar yatırımla açılacak olan fabrika, Audi’nin ülkedeki ilk fabrikası olma niteliğini taşıyor. 30 Eylül’de açılması planlanan tesiste gerçekleştirilecek üretimle birlikte, normalde Almanya’nın Ingolstadt şehrinde gerçekleştirilen Q5 modellerinin üretiminin tamamının Meksika’da yapılması planlanıyor.

Üretimin Meksika’daki yeni tesise kaydırılmasıyla birlikte kar marjında ciddi artış bekleyen şirketin, fabrika faaliyete ilk geçtiğinde sadece içten yanmalı motorlara sahip Q5 modellerini üretmesi bekleniyor. Adını vermek istemeyen kaynaklar tarafından ise elektrikli Q5’in üretimi için personellerin gerekli eğitimi almaya başlandığı söyleniyor. Fabrikanın yılda 150.000 adetlik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Şunu da aktarmak isteriz; şirketin geçtiğimiz sene Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtımını yaptığı e-Tron Quattro konseptinin üretim versiyonunun 2018 yılında piyasalarla buluşması bekleniyor. Bu modelin üretiminin şirketin Belçika Brüksel’deki fabrikasında yapılması bekleniyor. Üretim modelinin Audi Q6 ismini alması beklenirken, modelin menzilinin 500 km civarında olması bekleniyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/21/electric-version-audi-q5-manufactured-new-facility-mexico/