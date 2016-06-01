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Volkswagen'den 1 Milyon elektrikli araç!

Volkswagen, birçok pazarda gittikçe sıkılaşan emisyon gerekliliklerine istinaden 2025’e kadar bir milyon adet elektrikli ve prizden şarjlı model satmayı hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Volkswagen son dönemde ortaya koyduğu, 2025’e kadar otomobil pazarında bir milyon adet elektrikli ve prizden şarjlı model satmış olma hedefiyle oldukça iddialı bir çıkış yapmış gibi görünüyor. İlk bakıldığında ulaşılması zor gibi görünen bu hedefin, büyük pazarlarda gittikçe sıkılaşan emisyon gereklilikleriyle beraber tutturulması çok da zor değil zira VW grubunun satmak istediği araçlara talep, gerçekleşecek kısıtlamalarla birlikte doğal olarak bir artış gösterecek.
Volkswagen de önlerindeki hedefin ne kadar zorlu olduğunun farkında ve bu hedefe ulaşmak için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. İlk olarak model gamındaki elektrikli ve prizden şarjlı araçların sayısını artıracak olan grubun şu anda pazarda üç elektrikli, altı tane de prizden şarjlı hibrit modeli bulunmakta.
Volkswagen markasındaki elektrikli ve prizden şarjlı araçlar e-Up, e-Golf, Golf GTE ve Passat GTE iken Audi’deki araçlar ise R8 e-tron, A3 Sportback e-tron ve Q7 e-tron quattro modelleri. Porsche ise Panamera S E-Hybrid ve Cayenne S E-Hybrid ile iki prizden şarjlı otomobile sahip. Gelecek yıllarda ise içlerinde Tesla ile rekabet edecek olan Porsche Mission E ve Audi e-tron quattro’nun da bulunduğu farklı modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Volkswagen’in 2020 yılına kadar en az 20 adet yeni elektrikli ve prizden şarjlı modeli piyasaya sürmek gibi bir arzusu da bulunuyor.
Volkswagen, gelecek yıllarda elektrikli model üretimini kolaylaştıracak olan modüler platform MEB üzerinde de çalışmalara başlamış durumda. Tıpkı şu anda kullanmakta olduğu MQB platformu gibi modüler olacak olan bu platformun geliştirilmesinin ise bu yılın Ekim ayında başlaması bekleniyor.
Volkswagen markası üretim sorumlusu Thomas Ulbrich bir milyon araç hedefinin tutturulacağı konusunda oldukça iddialı. Bu hedefe ise özellikle değişik otomobil pazarlarında uygulanmaya başlanacak olan elektrikli ve prizden şarjlı otomobil teşviklerine bağlı olarak artacak olan talep artışıyla ulaşabileceklerini düşünüyor. Ulbrich’e göre grup, böyle bir talep artışının gerçekleşmesi durumda, yılda en az 75.000 adet elektrikli ve prizden şarjlı otomobil üretebilecek kapasiteye sahip. 2025 yılına kadar böyle bir hedefe ulaşıp ulaşılamayacağı ayrı bir tartışma konusu ancak Volkswagen grubunun dünyadaki en büyük araç üreticilerinden biri olduğu düşünülürse, bu hedefi başarmada en büyük şansa sahip firmalardan biri olduğu da söylenebilir.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/volkswagen-lays-down-goal-of-one-million-ev-and-plug-in-models-by-2025-ar173409.html Yorum Yaz
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Angelica 3 yıl en beğenilen
Tesla olmasa bunlar olmazdi.
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The Balance 3 yıl darkmehmet
darkmehmet
Haber Volkswagen görsel Porchse ilginç

tr.wikipedia.org/...
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darkmehmet 3 yıl
Haber Volkswagen görsel Porchse ilginç
2 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 3 yıl
Porsche görünümlü valkswagen
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tansutnr 3 yıl
Onda da kaçak elektrik ünitesi kurarlar kesin
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BARIŞ55 3 yıl
Passat mı?

Tamam beyler VW yine batmıyor.

(Anlayan anladı.)
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ercangngr 3 yıl
Bu kadar dönek bi milletin üçkağıtçı firmalarının reklamlarını görmek istemiyoruz artık..
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Tensi 3 yıl
Tesla senede 500.000 hedeflerken bunlar 8 yilda 1.000.000 hedeflemis. Ne kadar ciddiye aldiklari ortada.
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meshood 3 yıl
bunlar elektrikli der, alırız, araba tezek yakıyo çıkar. hoş millet yine ikinci eli sağlam, kapı sesi tok diye alır o ayrı konu. dsg.den biliyoruz arkadaşları :D
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MegaWolt38 3 yıl
Bunlar onda da hile yapar, tok kapı sesi zırvalığıyla yine ördek avlarlar.
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BekirTemel 3 yıl
Bunlar elektrikli diyorsa bilin ki yarı elektriklidir.
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featfromcrash 3 yıl
darkmehmet
Haber Volkswagen görsel Porchse ilginç

Porsche, Volkswagen grubunda çünkü
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Amd64x2 3 yıl featfromcrash
iphone haberinde ipad görselleri kullansalar hiç rahatsız olmayacaksınız demek ki.
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canguler917 3 yıl
tesla ile rekabeti sadece tesla modellerinin elektrikli olmasına bağlıyorlar.tesla elektrikle yürüyen 4 tekerlek yapmıyor!tesla premium araba yapıyor,fazlasıyla güvenli araba yapıyor,yarı otonom araba yapıyor ve hatta performans olarak ferrarilerin yarısını geçebilecek araba yapıyor.tüm bunların yanında fiyatları rakiplerinden çok daha ucuz.volkswagen hepsini bir araya toplayamadığı gibi,sadece teslanın yaptığını 4 ayrı markasında anca yapabiliyor.
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