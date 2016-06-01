Volkswagen'den 1 Milyon elektrikli araç!

Volkswagen son dönemde ortaya koyduğu, 2025’e kadar otomobil pazarında bir milyon adet elektrikli ve prizden şarjlı model satmış olma hedefiyle oldukça iddialı bir çıkış yapmış gibi görünüyor. İlk bakıldığında ulaşılması zor gibi görünen bu hedefin, büyük pazarlarda gittikçe sıkılaşan emisyon gereklilikleriyle beraber tutturulması çok da zor değil zira VW grubunun satmak istediği araçlara talep, gerçekleşecek kısıtlamalarla birlikte doğal olarak bir artış gösterecek.

Volkswagen de önlerindeki hedefin ne kadar zorlu olduğunun farkında ve bu hedefe ulaşmak için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. İlk olarak model gamındaki elektrikli ve prizden şarjlı araçların sayısını artıracak olan grubun şu anda pazarda üç elektrikli, altı tane de prizden şarjlı hibrit modeli bulunmakta.

Volkswagen markasındaki elektrikli ve prizden şarjlı araçlar e-Up, e-Golf, Golf GTE ve Passat GTE iken Audi’deki araçlar ise R8 e-tron, A3 Sportback e-tron ve Q7 e-tron quattro modelleri. Porsche ise Panamera S E-Hybrid ve Cayenne S E-Hybrid ile iki prizden şarjlı otomobile sahip. Gelecek yıllarda ise içlerinde Tesla ile rekabet edecek olan Porsche Mission E ve Audi e-tron quattro’nun da bulunduğu farklı modellerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Volkswagen’in 2020 yılına kadar en az 20 adet yeni elektrikli ve prizden şarjlı modeli piyasaya sürmek gibi bir arzusu da bulunuyor.

Volkswagen, gelecek yıllarda elektrikli model üretimini kolaylaştıracak olan modüler platform MEB üzerinde de çalışmalara başlamış durumda. Tıpkı şu anda kullanmakta olduğu MQB platformu gibi modüler olacak olan bu platformun geliştirilmesinin ise bu yılın Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Volkswagen markası üretim sorumlusu Thomas Ulbrich bir milyon araç hedefinin tutturulacağı konusunda oldukça iddialı. Bu hedefe ise özellikle değişik otomobil pazarlarında uygulanmaya başlanacak olan elektrikli ve prizden şarjlı otomobil teşviklerine bağlı olarak artacak olan talep artışıyla ulaşabileceklerini düşünüyor. Ulbrich’e göre grup, böyle bir talep artışının gerçekleşmesi durumda, yılda en az 75.000 adet elektrikli ve prizden şarjlı otomobil üretebilecek kapasiteye sahip. 2025 yılına kadar böyle bir hedefe ulaşıp ulaşılamayacağı ayrı bir tartışma konusu ancak Volkswagen grubunun dünyadaki en büyük araç üreticilerinden biri olduğu düşünülürse, bu hedefi başarmada en büyük şansa sahip firmalardan biri olduğu da söylenebilir.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/volkswagen-lays-down-goal-of-one-million-ev-and-plug-in-models-by-2025-ar173409.html