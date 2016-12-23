Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı

Audi'nin hazırlaklarını sürdürdüğü Q8 SUV modelinin üretime neredeyse hazır bir versiyonu olan Audi Q8 konseptinin yeni bir görüntüsü, otomobilin Detroit Otomobil Fuarı lansmanı öncesi piyasaya dağıtıldı. Görselde otomobilin sol ön ucu görülürken, aracın üzerindeki örtüyü kaldıran kişi ise Audi tasarım başkanı Marc Lichte.

Görünen kısım kadarıyla keskin hatlara sahip olan araç hırçın duruyor. Audi Q7 ile aynı MLB platformunu paylaşan araç 2018 yılında piyasaya çıktığında Q serisinin en tepesini oluşturacak. BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe ile rekabet edecek Q8'de turbo benzinli ile dizel V6 ve V8 motor seçenekleri sunulacak.

Ortaya çıkan eskizlerde yer alan e-tron yazısından anlaşıldığı üzere hibrit seçeneğinin de sunulacağı aracın bu güç sistemi gelecek nesil Porsche Cayenne modelinde kullanılacak.

Önümüzdeki sene tanıtılacak yeni A8 için hazırlanan gelişmiş sistemlerden bazılarının kendinde yer bulduğu 4 koltuklu Q8'de 48V elektrik sistemi, OLED yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve otonom sürüş fonksiyonlarının en son teknolojileri bulunacak.

Audi'nin yolda olan diğer modelleri Q4 ve Q6 gibi 5-kapılı liftback bir tasarıma sahip olacak Q8, Q7 modelinin 5050mm uzunluk ve 1970mm genişlikteki ölçülerine yakın değerlerde olacak. Arkaya doğru eğik tavan yapısı nedeniyle modelin Q7'nin 1741mm yüksekliğinden 50mm daha alçak olması bekleniyor.

Audi Q8'in giriş seviyesi 3.0TDI motorlu versiyonunun İngiltere'de £55,000'dan satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/2017-audi-q8-concept-previews-future-q-range-topper-new-pic