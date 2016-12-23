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Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı

Audi'nin BMW X6'ya rakip olarak hazırladığı Q8'in konsept versiyonu Detroit Otomobil Fuarında tanıtılacak. Alman üretici lansman öncesi konseptin bir görselini yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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39
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi'nin hazırlaklarını sürdürdüğü Q8 SUV modelinin üretime neredeyse hazır bir versiyonu olan Audi Q8 konseptinin yeni bir görüntüsü, otomobilin Detroit Otomobil Fuarı lansmanı öncesi piyasaya dağıtıldı. Görselde otomobilin sol ön ucu görülürken, aracın üzerindeki örtüyü kaldıran kişi ise Audi tasarım başkanı Marc Lichte.
Görünen kısım kadarıyla keskin hatlara sahip olan araç hırçın duruyor. Audi Q7 ile aynı MLB platformunu paylaşan araç 2018 yılında piyasaya çıktığında Q serisinin en tepesini oluşturacak. BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe ile rekabet edecek Q8'de turbo benzinli ile dizel V6 ve V8 motor seçenekleri sunulacak.
Ortaya çıkan eskizlerde yer alan e-tron yazısından anlaşıldığı üzere hibrit seçeneğinin de sunulacağı aracın bu güç sistemi gelecek nesil Porsche Cayenne modelinde kullanılacak.
Önümüzdeki sene tanıtılacak yeni A8 için hazırlanan gelişmiş sistemlerden bazılarının kendinde yer bulduğu 4 koltuklu Q8'de 48V elektrik sistemi, OLED yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve otonom sürüş fonksiyonlarının en son teknolojileri bulunacak.
Audi'nin yolda olan diğer modelleri Q4 ve Q6 gibi 5-kapılı liftback bir tasarıma sahip olacak Q8, Q7 modelinin 5050mm uzunluk ve 1970mm genişlikteki ölçülerine yakın değerlerde olacak. Arkaya doğru eğik tavan yapısı nedeniyle modelin Q7'nin 1741mm yüksekliğinden 50mm daha alçak olması bekleniyor.
Audi Q8'in giriş seviyesi 3.0TDI motorlu versiyonunun İngiltere'de £55,000'dan satışa sunulması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/motor-shows-detroit-motor-show/2017-audi-q8-concept-previews-future-q-range-topper-new-pic Yorum Yaz
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The Balance 2 yıl en beğenilen
Oha ya İngiltere de asgari ücret 1000 pound ise. Burada Fiat Egea alır gibi Q8 yani premium araç sahibi oluyorlar.
3 Yanıt Yanıtla +36
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frostburn 2 yıl
55000 pound baz fiyat , onun üzerine kraliçe elizabeth vergisi var %160 ve onun da üzerinden %18 churchil vergisi alınıyor.son fiyatı 100000 pound'u buluyor.
1 Yanıt Yanıtla +25
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cansev07 2 yıl The Balance
Centaurus A

Oha ya İngiltere de asgari ücret 1000 pound ise. Burada Fiat Egea alır gibi Q8 yani premium araç sahibi oluyorlar.


1000 den fazladır bence. 1000 pound nolcak inglizler isyan eder öyle bi durum olsa
Centaurus AOha ya İngiltere de asgari ücret 1000 pound ise. Burada Fiat Egea alır gibi Q8 yani premium araç sahibi oluyorlar.
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2 Yanıt Yanıtla +20
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aycibin 2 yıl
bu parayı verip de benzin tasarrufu hesabı yapanlar da mı var?km'de kaç kuruş alooo...
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memo84 2 yıl
Bu demektirki makyaj yapmaktan sıkıldılar ,köklü değişiklikler geliyor ,2018 bmw'leri şimdiden merak ediyorum ,bmw' nin çağı olabilir 👍
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DH Misafiri 2 yıl
Kardeşim hiç boşuna salyanizi akitmayin. Burası Türkiye. Bu vergi sistemini getiren siyasiler bizim sayemizde mercedesten inip audiye; o makam aracından bir diğerine geçiyorlar. Dunyadaki diğer ülkelere göre bizim ülkede ucuz olan birşey söyleyim, o da ekmek. Yiye yiye ekmek kafalı olmuş millet.
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V4LKyR 2 yıl
Beyler İngiltere denilen ülke bizim şu an yeni yeni yaşamaya başladığımız reformları 1800'lü yıllarda bitirmiş. Hey gidi hey. İNGİLTERE'den bahsediyoruz burda. Tabii ki adamların refah seviyesi yüksek olacak.
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zotacing 2 yıl
İngiltere'de £55.000'a satılan araç, Türkiye'de en iyi ihtimalle giriş fiyatı 900.000TL civarı olur.
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Frost05 2 yıl
Yerli otomobili ve malum partiyi savunan arkadaşlarımız nerede? Niye ingiltere'nin fiyatlarını falan kurcalayamıyorsunuz?
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musa_unsal2005 2 yıl
İngilterede asgari ücret 1382 pound.
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zotacing 2 yıl musa_unsal2005
musa_unsal2005
İngilterede asgari ücret 1382 pound.

İngiltere'de Ford Fiesta'nın giriş paket sıfır km'si 13.500 pound.
Yani 9 aylık asgari ücretle sıfır km Ford Fiesta alınıyor.
Türkiye'de 1300TL asgari ücretli birisi en boş paket Fiesta'yı 38 ay da alıyor.
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dt1907 2 yıl
türkiyedeki bu kazık vergi sistemiyle sadece resimlerine bakarız.
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BekirTemel 2 yıl
Ağlama duvarı konusu
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frostburn 2 yıl
55000 pound baz fiyat , onun üzerine kraliçe elizabeth vergisi var %160 ve onun da üzerinden %18 churchil vergisi alınıyor.son fiyatı 100000 pound'u buluyor.
1 Yanıt Yanıtla +25
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er-soy 2 yıl frostburn
frostburn
55000 pound baz fiyat , onun üzerine kraliçe elizabeth vergisi var %160 ve onun da üzerinden %18 churchil vergisi alınıyor.son fiyatı 100000 pound'u buluyor.

Hocam matematik pek iyi değil herhalde. 55000'in üzerine %160 onun da üzerine %18 toplamda 100000'i buluyor ha.
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