Audi, su ve karbondioksitten oluşan dizel yakıtı üretmeyi başardı

Her geçen gün otomobil firmalarının daha çevreci ve elektrikli araçlar ürettiğini görürken yakıt alanında da biyodizel gibi daha çevreci yakıtlara da yönelim her geçen gün artmakta. Alman otomotiv devi Audi de yeni geliştirdiği dizel yakıtıyla çevreği koruma adına önemli buluşa imza atmış durumda.

Audi tarafından E-Dizel olarak adlandırılan yeni su ve karbondioksit (CO2)'den oluşan yapısıyla oldukça çevreci. Alman Sunfire firmasıyla ortak olarak Almanya'nın Dresden şehrinde pilot farbrika kuran firma, yakıtın sentezinde kullanılan elektriği de rüzgar santralinden sağlıyor. Basitçe anlatmak gerekirse su (H2O) ve havadan alınan karbondioksitin (CO2) sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan büyük yapıdaki hidrokarbon (CH) zincirinin yada diğer adıyla Blue Crude'un (Mavi Hammadde) rafineride sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan yakıtın üretim verimliliği ise %70 gibi oldukça yeterli bir seviyede.

Günümüzdeki biyodizeller gibi petrol kökenli dizelle karıştırılabilen yakıt aynı zamanda motorun daha sessiz çalışmasını da sağlıyor. İlk etapta Dresden'deki pilot fabrikada günlük 160 litre üretilecek yakıtın daha sonra büyük bir fabrikada üretilerek yaygınlaştırılabileceği düşünülüyor.

https://www.audi-mediaservices.com/publish/ms/content/en/public/pressemitteilungen/2015/04/21/fuel_of_the_future.html