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Audi, su ve karbondioksitten oluşan dizel yakıtı üretmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Audi, su ve karbondioksitten oluşan dizel yakıtı üretmeyi başardı
 
Her geçen gün otomobil firmalarının daha çevreci ve elektrikli araçlar ürettiğini görürken yakıt alanında da biyodizel gibi daha çevreci yakıtlara da yönelim her geçen gün artmakta. Alman otomotiv devi Audi de yeni geliştirdiği dizel yakıtıyla çevreği koruma adına önemli buluşa imza atmış durumda.
 
Audi, su ve karbondioksitten oluşan dizel yakıtı üretmeyi başardı
Audi tarafından E-Dizel olarak adlandırılan yeni su ve karbondioksit (CO2)'den oluşan yapısıyla oldukça çevreci. Alman Sunfire firmasıyla ortak olarak Almanya'nın Dresden şehrinde pilot farbrika kuran firma, yakıtın sentezinde kullanılan elektriği de rüzgar santralinden sağlıyor. Basitçe anlatmak gerekirse su (H2O) ve havadan alınan karbondioksitin (CO2) sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan büyük yapıdaki hidrokarbon (CH) zincirinin yada diğer adıyla Blue Crude'un (Mavi Hammadde) rafineride sentezlenmesi sonucu ortaya çıkan yakıtın üretim verimliliği ise %70 gibi oldukça yeterli bir seviyede.
Audi, su ve karbondioksitten oluşan dizel yakıtı üretmeyi başardı
 
Günümüzdeki biyodizeller gibi petrol kökenli dizelle karıştırılabilen yakıt aynı zamanda motorun daha sessiz çalışmasını da sağlıyor. İlk etapta Dresden'deki pilot fabrikada günlük 160 litre üretilecek yakıtın daha sonra büyük bir fabrikada üretilerek yaygınlaştırılabileceği düşünülüyor.

https://www.audi-mediaservices.com/publish/ms/content/en/public/pressemitteilungen/2015/04/21/fuel_of_the_future.html Yorum Yaz
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Curimo 4 yıl en beğenilen
Sürekli bu tarz alternatif çevreci yakıt haberleri çıkıyor ama bir süre sonra unutulup gidiyor, sırra kadem basıyor projeler. Global Akaryakıt Mafyası, bu projenin de unutulup gitmesi için elinden geleni yapacaktır. Yazık....
Sürekli bu tarz alternatif çevreci yakıt haberleri çıkıyor ama bir süre sonra unutulup gidiyor, sırra kadem basıyor projeler. Global Akaryakıt Mafyası, bu proje...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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sonofhell 4 yıl
h20 diye yazarsan element ; h2o diye yazarsan bileşik olur. dolayısıyla uçan gergedanın düzeltmesi doğru ;)
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pekozgur 4 yıl
Adamlar havadan sudan dizel üretmiş biz havadan sudan muhabbeti bile beceremeyip birilerine sinirleniyoruz. Helal olsun adamlara.
Blue crude dedikleri nane damıtıldıktan ve e-dizel ayrıştırıldıktan sonra herhangi bir atık kalıyor mu onu merak ettim.
Adamlar havadan sudan dizel üretmiş biz havadan sudan muhabbeti bile beceremeyip birilerine sinirleniyoruz. Helal olsun adamlara.Blue crude dedikleri nane ...
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DH Misafiri 4 yıl
İstanbulun lağamsuyu atık suları arıtııp marmara denizin üstünde platform kurulmalı bu atık sulardan marmara denizi üzerinde bulunan güneş panelleri denizden üretilen elektrik artı rüzgar enerji ile elektrikten istefade ederek bizde bu yakıttan üretmeliyimiz ama kim yapacak
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mekatronik41 4 yıl
haberin sonunda işi dine bağlayıp ortadan kalkacak diyen arkadaş neyin kafasını yaşıyor acaba :-D
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Mesudum 4 yıl
Kafalar çok iyi ya!
İnşallah genç falansınızdır da, bizi nasıl bir geleceğin beklediği konusunda biraz fikrimiz olur.
Tte'!
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therkut 4 yıl
Şimdi araplar düşünsün. Petrole ihtiyaç kalmadığı zaman dünya barışının yarısı halledilmiş demektir. Sonraki hamle paranın yok edilmesi akabinde din dil ırk gibi ayraçlar ortadan kalacaktık.
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BugraCihan 4 yıl
Ne suyu acaba. Suyu tüketiriz ana yakıtımız olursa. Ben korkuyorum su hava kalmayacak bize
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Janus_Prospero 4 yıl
Benzer şekilde bir trenli taşımacılık devi, hidrojen ile çalışan trenler yapmaya çalışıyor. İlk prototipi yaptılar ama maliyeti ve H üretimi hala istenilen seviyede olmadığı için tam olarak hayata geçirilemedi. Fakat yakın gelecekte H ile çalışan trenlerin sektörde önemli bir yeri işgal edeceği tahmin ediliyor.
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redwolf0 4 yıl
inş gercek olur araplarda petrol satamaz
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orientem 4 yıl
Ben olayı anlamadım bu dizel yanınca havayı kirletmiyor mu yani
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shaq t 4 yıl
Yıllardır yapılan o kötü espiriyi bu sefer ben yapacağım: Devlet Mavi Hammadde'ye de vergi koyar :)
Şaka bir yana, illa petrol kökenli dizelle karıştırılabilen bir yakıt mıdır? yoksa direkt depolara konabilir mi acaba?
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Lazeran 4 yıl
Bana nedense saçma gelen proje. Elektrik enersijisini kimyasal enerjie çevireceksin kimyasal enerjiyi ısı ve mekanik enerjiye çevirecen de motoru hareket ettirecen. Aradan bir sürü verimliliği azaltan basamakları atıp direkt elektrikli araba üzerine yoğunlaşmak daha verimli.
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