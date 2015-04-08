AutoMate ile Android cihazlarınıza Android Auto özelliği kazandırın

Geçtiğimiz yıl Google'ın I/O etkinliğinde duyurusunu yaptığı araç içi multimedya sistemi Android Auto, sade ve kullanışlı arayüzü ve gelişmiş özellikleri ile pek çok beğeni toplamıştı. Ancak henüz pek fazla yaygınlaşmayan ürünü eski araçlarda kullanabilmek için Pioneer gibi firmaların üçüncü parti multimedya cihazlarını satın alıp aracınızda kullanmanız gerekiyordu. Pioneer'in giriş seviyesi ünitesinin $700'lık fiyatını baz alırsak Anroid Auto denemek isteyen pek çok kişinin bu durumdan cayacağını tahmin edebiliriz.

Ancak şu anda beta aşamasında olan AutoMate uygulaması ile Android cihazınıza ücretsiz olarak Android Auto özelliklerini kazandırabilmeniz mümkün. Arayüz olarak Android Auto'ya oldukça benzeyen AutoMate uygulaması ile Google Maps üzerinden navigasyon, telefon araması, bildirimleri görüntüleme ve çalan müziği kontrol etme gibi pek çok şeyi yapabilirsiniz. Şu anda bazı ufak tefek hatalar içerse de uygulamanın oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz.

buradaki link üzerinden uygulamanın deneme grubuna katılarak uygulamayı Google Play üzerinden yükleyebilir. Beta aşamasında olan uygulamayı denemek isteyen okuyucularımızlink üzerinden uygulamanın deneme grubuna katılarak uygulamayı Google Play üzerinden yükleyebilir.

http://www.androidpolice.com/2015/04/06/hands-on-automate-turns-your-phone-into-a-car-friendly-dashboard-is-now-in-beta/