Avea, Facebook sayfasından düzenlediği "En Teknolojik Baba" kampanyasının sonucunu açıkladı





Avea, 15-18 Haziran tarihleri arasında düzenlediği "En Teknolojik Baba" kampanyasının sonucunu açıkladı. Resmi Facebook sayfasından 'Baban ne kadar teknolojik?' sorusuna verilen 500'ün üzerinde cevap arasından en iyisi seçilip ödüllendirildi.

Babalar gününe özel bu kampanya, babasının teknolojiye ne kadar meraklı olduğunu en iyi şekilde tasvir eden katılımcıya BlackBerry Curve 9220 telefon kazandırdı. Jüri tarafından seçilen isim olan Volkan Sabah, cevabını Facebook üzerinden paylaştı ve hem kendisi hem babası için son model bir mobil cihaz kazandı.

Avea'nın resmi Facebook sayfası nı takip etmeyi unutmayın. Haziran ayı başından bu yana Avea tarafından satışı devam eden BlackBerry Curve 9220, diğer modeller ve kampanyalardan haberdar olmak içinnı takip etmeyi unutmayın.