Avea, Facebook sayfasından düzenlediği "En Teknolojik Baba" kampanyasının sonucunu açıkladı

Haber Editörü
Avea, 15-18 Haziran tarihleri arasında düzenlediği "En Teknolojik Baba" kampanyasının sonucunu açıkladı. Resmi Facebook sayfasından 'Baban ne kadar teknolojik?' sorusuna verilen 500'ün üzerinde cevap arasından en iyisi seçilip ödüllendirildi.
Babalar gününe özel bu kampanya, babasının teknolojiye ne kadar meraklı olduğunu en iyi şekilde tasvir eden katılımcıya BlackBerry Curve 9220 telefon kazandırdı. Jüri tarafından seçilen isim olan Volkan Sabah, cevabını Facebook üzerinden paylaştı ve hem kendisi hem babası için son model bir mobil cihaz kazandı.
Haziran ayı başından bu yana Avea tarafından satışı devam eden BlackBerry Curve 9220, diğer modeller ve kampanyalardan haberdar olmak için Avea'nın resmi Facebook sayfası nı takip etmeyi unutmayın.
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Volkan Sabah
27 Haziran
Heeyt bee! Babamın beni atın üzerinde etiketlemesini "Avea Babam ve Teknoloji Facebook Kampanyası"nda dile getirmiş ve anlatmıştım. Hem babam için hem kendim için "BlackBerry Curve 9220" kazanmışım. Jüriler binlerce başvuru arasından bizi seçmişler :))