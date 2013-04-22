Avea, HTC One ön talebine başladı









Şubat ayının sonlarına doğru tanıtılan ve HTC'nin büyük umutlar beslediği One modeli, üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle kısıtlı bölgelerde satışa sunuldu ve henüz ülkemize de gelmedi. Paralel ithalat yoluyla ön siparişler alınmaya başlanırken, Avea da model için ön talep toplamaya başladı.





HTC One'ın 1999TL perakende fiyatıyla hem operatörler hem de zincir mağazalar tarafından Nisan ayının ikinci yarısından itibaren satışa sunulacağı daha önce açıklanmıştı. Ancak bugüne kadar kesin tarih konusunda resmi bir bilgi gelmedi.





Avea'nın ön talep formunda da herhangi tarih bilgisi verilmiyor. Ancak ön taleplerin genelde 15 güne kadar sürebileceği göz önüne alındığında HTC One modelinin Mayıs ayının ortalarında piyasaya çıkma ihtimali artıyor. Bu da 8 Nisan'da satışa çıkan Sony Xperia Z ve 27 Nisan'da satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S4 amiral gemi modellerinin gerisinde kalacağını gösteriyor.





ABD'den gelen haberler ise 32GB kapasiteli SIM kilitsiz versiyonun bu ay sonuna ertelendiği yönünde. HTC One modeline talebin yoğun olduğu ancak talebi karşılayacak kadar stok olmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan ek gecikmeler yaşanması da olası.





HTC One modelinde hatırlanacağı üzere 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, Ultrapixel kamera, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya şeklinde özellikler bulunmaktaydı.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/HTCOne