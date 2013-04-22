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Avea, HTC One ön talebine başladı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, HTC One ön talebine başladı


Şubat ayının sonlarına doğru tanıtılan ve HTC'nin büyük umutlar beslediği One modeli, üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle kısıtlı bölgelerde satışa sunuldu ve henüz ülkemize de gelmedi. Paralel ithalat yoluyla ön siparişler alınmaya başlanırken, Avea da model için ön talep toplamaya başladı.

HTC One'ın 1999TL perakende fiyatıyla hem operatörler hem de zincir mağazalar tarafından Nisan ayının ikinci yarısından itibaren satışa sunulacağı daha önce açıklanmıştı. Ancak bugüne kadar kesin tarih konusunda resmi bir bilgi gelmedi. 

Avea'nın ön talep formunda da herhangi tarih bilgisi verilmiyor. Ancak ön taleplerin genelde 15 güne kadar sürebileceği göz önüne alındığında HTC One modelinin Mayıs ayının ortalarında piyasaya çıkma ihtimali artıyor. Bu da 8 Nisan'da satışa çıkan Sony Xperia Z ve 27 Nisan'da satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S4 amiral gemi modellerinin gerisinde kalacağını gösteriyor.

ABD'den gelen haberler ise 32GB kapasiteli SIM kilitsiz versiyonun bu ay sonuna ertelendiği yönünde. HTC One modeline talebin yoğun olduğu ancak talebi karşılayacak kadar stok olmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan ek gecikmeler yaşanması da olası. 

HTC One modelinde hatırlanacağı üzere 4.7 inçlik Full HD SLCD3 SoLux ekran, 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 APQ8064T işlemci, hızlandırılmış Adreno 320 grafik birimi, Ultrapixel kamera, 2GB RAM, 32GB/64GB depolama kapasitesi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya şeklinde özellikler bulunmaktaydı.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/HTCOne Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet.yılmaz 6 yıl
Xperia z mi? "Ama su geçirmiyormuş..." Komik :) S4 derseniz onla kapışırlar ama bana sorarsanız one daha iyi bir seçim olur...
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LightningRaven 6 yıl
Xperia Z varken htc oneye bakmam. Dandik zaten one
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Krauser ll 6 yıl LightningRaven
LightningRaven

Xperia Z varken htc oneye bakmam. Dandik zaten one


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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LilTunechi 6 yıl
elin gavuru telefonu beleş verir sadece sms konuşma internetten para alır bizimkiler üstüne para da alir
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yunusfurkanayse 6 yıl
Valla taahütlü alip 24 ay boyunca odeyecegime gider yurtdışı alırım ve suan 2 haftadır kullanıyorum eğer siz androidi biliyorum diyorsanız bütün bildiklerinizi unutun telefonda kasma takılma tarihe karışmış hersey akıyor helal be htc! Batiyorsun ama o bataktan ne cevherler cikariyorsun insAllah batmaz bu arada gerçekten kalite üretiyor...
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tinziri 6 yıl
taahhütlü fiyatların neyini saklarlar anlamak zor.. zaten belli kardeşim:
99*24 olacak kesin :):)
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General. 6 yıl
Fiyatı pahalı S4 ve Xperia Z karşısında işi zor
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RevivaL 6 yıl
Fiyatı çok yüksek tutmuşlar. Vatan bile S4'ü yanlışlıkla 1600 küsüre satınca, avea sıcak gelmiyor
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Blindluck 6 yıl
Fahiş fiyatlla cihaz almak isterseniz doğru adrestesiniz. -Avea
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Sucuklu Pizza 6 yıl Blindluck
Blindluck
Fahiş fiyatlla cihaz almak isterseniz doğru adrestesiniz. -Avea

Kim 1600'e satiyor? Bana da aliver o zaman.
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