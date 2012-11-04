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Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li akıllı telefonu HTC 8X'i çok yakında tüketicilere sunacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li akıllı telefonu HTC 8X'i çok yakında tüketicilere sunacak
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 HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine katıldığı iki modelden üst seviye olanı ve ülkemizde de kısa süre önce lansmanı yapılan 8X modeli çok yakında Avea tarafından satışa sunulacak.

HTC'nin ekosistemdeki en iddialı modeli olacak HTC 8X, Türkiye'de tanıtılan ilk Windows Phone 8 modeli olma özelliği de taşıyor.

HTC 8X modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4.3 inç boyutunda 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass S-LCD 2 ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 30 kare/saniye hızda 1080p video kaydı, Beats Audio, 1800mAh batarya, 130gr ağırlık şeklinde saymak mümkün.

Kaliforniya mavisi ve grafit siyahı renk seçenekleriyle, Kasım ayında 50'den fazla ülkede aynı anda satışa çıkacak olan model Avea bayilerinde KDV dahil 1.599 TL'den (tavsiye edilen satış fiyatı) satışa sunulacak. Avea, kampanya seçeneklerini ise çok yakında duyuracak.

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eozenir 6 yıl en beğenilen
hepsiburada.com da satışa başladı. ön siparişi veridm. hayırlısı olsun. sonunda artık windows phone geldi ülkemize resmi olarak. bıktım androidden yaa midem bulanıyor artık görünce o yeşil gülen suratı
hepsiburada.com da satışa başladı. ön siparişi veridm. hayırlısı olsun. sonunda artık windows phone geldi ülkemize resmi olarak. bıktım androidden yaa midem bul...
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cank1981 6 yıl
hala acıklamadı kampanya :) Bugün arkadaşlarımdan biri Ankamall Avea'ya geldiğini söyledi telefonun
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DH Misafiri 6 yıl
android kullanan arkadaşlar windows phone kullanırsanız bir daha bırakamazsınız kullanmadan bilmeden karar vermeyin müthiş hızlı ve stabil çalışan cihazlardır ne takılma ne kasma yapar istediğiniz kadar yükleyin.
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tekinsi 6 yıl
hadi bakalım bekliyoruz.
aksesuarları ise www.htc.web.tr den alırız artık.
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mcrew 6 yıl
windows u görünce sürekli param gidecekmiş gibi hissediyorum

adamlar senelerdir bilgisayar pazarında yediler bitirdiler iki sene de bir işletim sistemi çıkardılar milleti zorla orjinal yazılım almaya itelediler

almazsan güncelleme yapamazsın güncelleme olmazsa da yazılımın açıkları kapanmaz güvenlik sorunu yaşarsın bilmemne diye korkuttular. Şimdi ne oldu akıllı telefon pazarında iki tane büyük rakibi var.

Google iyidir arkadaş en azından bu zamana kadar bana zorla dayatarak paramı almaya çalışmadı.
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FERFEROS 6 yıl
HTC mi? Aman uzak dursun benden. HTC'ye güven olmaz.
İmza : HTC Sensation kullanıcısı.
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cank1981 6 yıl
evet turkcell başlatmış bugün


Tarife/Paket Adı Tarife Paket Ücreti Ek Ödeme Toplam Ödeme
Gold Plus 119,00 TL 55,00 TL 174,00 TL
Hepsi Paketi 59,00 TL 69,00 TL 128,00 TL
Full Paket 69,00 TL 69,00 TL 138,00 TL
Gold Paket 95,00 TL 75,00 TL 170,00 TL
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madator 6 yıl
Ee turkcell başlattı kampanyayı avea okadar haber yaptı kampanya yok
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ishguzar 6 yıl
Turkcell satışa sundu bile AVEA'da halen daha bir hareket yok.
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RockMafia 6 yıl
8S daha iyi
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cank1981 6 yıl
Microsoft wp8 li telefonlar için 18 ay işletim sistemi update desteği sunacağını açıkladı zaten.kampanya nasıl olcak bakalı mmerak ettiğim o :)
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mertekin 6 yıl
Her ne olursa olsun wp8 ekosistemine katılacaksam bunu Nokia'dan başka bir firmanın cihazları ile yapmam.

HTC'nin ipi ile kuyuya inilmez.
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DH Misafiri 6 yıl
esas HTC 8s görünüşü ve fiyatıyla
piyasayı sarsacak
HTC burda uyanıklık yapıp onu piyasaya 15-20 gün sonra çıkarıyor
gerçi işlemci ve foto olarak 8x in gerisinde kalsada bir telefon için çok farkedilir özellikler değil bunlar
sizde 700tl bir ucuzlukta hemen hemen aynı cihazı daha iyi bir kasa görüntüsü ve rengiyla alabilirsiniz
aman arkadaşlar sonradan pişman olacağınız alışverişler yapmayın biraz bekleyin derim
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Bukalemun 6 yıl
Uygulama , oyun , paylaşim , aksesuar , TR a göre yüksej fiyat , microsoft kısıtlamalari , adreno 225 gpu . Win8 mobil dünyada 2014 de ancak pişmiş olur. LG nexus , ip5 , note 2 ve yeni tegra 4 telefonlar cikmisken . Tablette nexus 10" ve ipad 4 ün inanilmaz gpu su varken MICROSOFT şuanda keyf ve para tuzağı. HTC nin bu cihazi güzel ama Samsung gibi 10 larca cihaz üretip androidi desteksiz birakirsa işi iyice zorlaşir. Samsung bada ve nokia belle ve mango ile bunu ALICISINA 1 yilda 2 kez yasatti.
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