Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li akıllı telefonu HTC 8X'i çok yakında tüketicilere sunacak

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HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine katıldığı iki modelden üst seviye olanı ve ülkemizde de kısa süre önce lansmanı yapılan 8X modeli çok yakında Avea tarafından satışa sunulacak.
HTC'nin ekosistemdeki en iddialı modeli olacak HTC 8X, Türkiye'de tanıtılan ilk Windows Phone 8 modeli olma özelliği de taşıyor.
HTC 8X modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4.3 inç boyutunda 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass S-LCD 2 ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 30 kare/saniye hızda 1080p video kaydı, Beats Audio, 1800mAh batarya, 130gr ağırlık şeklinde saymak mümkün.
Kaliforniya mavisi ve grafit siyahı renk seçenekleriyle, Kasım ayında 50'den fazla ülkede aynı anda satışa çıkacak olan model Avea bayilerinde KDV dahil 1.599 TL'den (tavsiye edilen satış fiyatı) satışa sunulacak. Avea, kampanya seçeneklerini ise çok yakında duyuracak.
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aksesuarları ise www.htc.web.tr den alırız artık.
adamlar senelerdir bilgisayar pazarında yediler bitirdiler iki sene de bir işletim sistemi çıkardılar milleti zorla orjinal yazılım almaya itelediler
almazsan güncelleme yapamazsın güncelleme olmazsa da yazılımın açıkları kapanmaz güvenlik sorunu yaşarsın bilmemne diye korkuttular. Şimdi ne oldu akıllı telefon pazarında iki tane büyük rakibi var.
Google iyidir arkadaş en azından bu zamana kadar bana zorla dayatarak paramı almaya çalışmadı.
İmza : HTC Sensation kullanıcısı.
Tarife/Paket Adı Tarife Paket Ücreti Ek Ödeme Toplam Ödeme
Gold Plus 119,00 TL 55,00 TL 174,00 TL
Hepsi Paketi 59,00 TL 69,00 TL 128,00 TL
Full Paket 69,00 TL 69,00 TL 138,00 TL
Gold Paket 95,00 TL 75,00 TL 170,00 TL
HTC'nin ipi ile kuyuya inilmez.
piyasayı sarsacak
HTC burda uyanıklık yapıp onu piyasaya 15-20 gün sonra çıkarıyor
gerçi işlemci ve foto olarak 8x in gerisinde kalsada bir telefon için çok farkedilir özellikler değil bunlar
sizde 700tl bir ucuzlukta hemen hemen aynı cihazı daha iyi bir kasa görüntüsü ve rengiyla alabilirsiniz
aman arkadaşlar sonradan pişman olacağınız alışverişler yapmayın biraz bekleyin derim
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