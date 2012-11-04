Avea, HTC'nin Windows Phone 8'li akıllı telefonu HTC 8X'i çok yakında tüketicilere sunacak









HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine katıldığı iki modelden üst seviye olanı ve ülkemizde de kısa süre önce lansmanı yapılan 8X modeli çok yakında Avea tarafından satışa sunulacak.





HTC'nin ekosistemdeki en iddialı modeli olacak HTC 8X, Türkiye'de tanıtılan ilk Windows Phone 8 modeli olma özelliği de taşıyor.





HTC 8X modelinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4.3 inç boyutunda 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip Gorilla Glass S-LCD 2 ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 2.1MP çözünürlükte ön kamera, 30 kare/saniye hızda 1080p video kaydı, Beats Audio, 1800mAh batarya, 130gr ağırlık şeklinde saymak mümkün.





Kaliforniya mavisi ve grafit siyahı renk seçenekleriyle, Kasım ayında 50'den fazla ülkede aynı anda satışa çıkacak olan model Avea bayilerinde KDV dahil 1.599 TL'den (tavsiye edilen satış fiyatı) satışa sunulacak. Avea, kampanya seçeneklerini ise çok yakında duyuracak.