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Avea, Sandy Kasırgası'ndan etkilenen müşterilerine yardım ediyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de meydana gelen ve büyük felaket olarak adlandırılan Sandy Kasırgası arkasında büyük bir zarar bıraktı. Lider operatörlerimizden Avea ise kasırgadan etkilenen müşterilerine el uzatıyor. 

Avea, ABD'de bulunan veya yaşayan Avea müşterilerinin iletişim sorunu yaşamaması için, bölge ayrımı yapmaksızın tümüne 100TL kullanım hakkı tanıdı. Hak, faturalı hatlara 100TL indirim, faturasız hatlara 100TL yükleme şeklinde tanımlandı. 

İndirim ve yükleme yapılan müşterilere SMS ile bilgilendirme de yapıldı.  

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Şeker Hapı 6 yıl en beğenilen
amerikada yaşayıp avea kullanan kaç kişi var merak ettim?
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Lider operatör. yüzde yüz müşteri memnuniyeti, ve amerikada yaşan 3,5 avealı... :D :D :D . Ya avea bi git ya... :D :D :D
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DH Misafiri 6 yıl
gösteriş olsun işte
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escapethelife 6 yıl
Telefon markası fanatikliğinden sonra operatör fanatikliğide başlamış. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
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OGuz51 6 yıl
Sandy yazınca İntel haberi falan sandım atladım :D
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alican09turk 6 yıl
Lider operatör bir tanedir o da Turkcell. Saçma sıfatlar eklemek gereksiz. Yapılan yardıma gelince olması gereken bir şey. Her afette ve acil durumda.
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vitor reis 6 yıl alican09turk
alican09turk
Lider operatör bir tanedir o da Turkcell. Saçma sıfatlar eklemek gereksiz. Yapılan yardıma gelince olması gereken bir şey. Her afette ve acil durumda.

İyi güldürdün kardeş.. Vodafonenin olduğu yerde turkcellin liderliğinden bahsetmiş olman için çıldırmış olman lazım
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Şaka gibi ülkemizde o kadar deprem oldu.Bir tane geçmiş olsun mesajı bile atmadılar.Elin amerikasındaki bilmem ne kasırgası için yardım yap.Demek ki aveada amerikanın köpeği olmuş.Cünku mantıklı hiçbir açıklaması olamaz..
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boyzof 6 yıl tek hakkın VAR..!
tek hakkın VAR..!
Şaka gibi ülkemizde o kadar deprem oldu.Bir tane geçmiş olsun mesajı bile atmadılar.Elin amerikasındaki bilmem ne kasırgası için yardım yap.Demek ki aveada amerikanın köpeği olmuş.Cünku mantıklı hiçbir açıklaması olamaz..

bu kadar da sallapati konusulmaz ki, bilip bilmeden sirf elestirmek icin elestirilmez ki
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basturkemin 6 yıl
bu ne herkes yuh felan yazmış.. Sizin kasırganın zararından haberiniz var mı? Yaşamak ve iletişim kurmak sınır ve para tanımaz.
Sizin yakınlarınız oralara gitmiş olsa yine böyle cıvık konuşacak mıydınız?
Sosyal sorumluluğu var genelde Türkiye'deki büyük şirketlerin. Van'da da yardımcı oldular, kütahya depreminde de..
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santhora 6 yıl basturkemin
basturkemin

bu ne herkes yuh felan yazmış.. Sizin kasırganın zararından haberiniz var mı? Yaşamak ve iletişim kurmak sınır ve para tanımaz.
Sizin yakınlarınız oralara gitmiş olsa yine böyle cıvık konuşacak mıydınız?
Sosyal sorumluluğu var genelde Türkiye'deki büyük şirketlerin. Van'da da yardımcı oldular, kütahya depreminde de..

Cıvık falan konuşan yok. Benim fikrim bu yönde. Adamlar olanakların belkide en fazla olduğu ülkede yaşadı bu felaketi. Zaten alabilecekleri en iyi desteği alıyorlardır. Ayrıca kasırga iletişim bağını kopardıysa hediye tl tamir edecek değil ya. Ha tabi istediğine verir orası ayrı ama ordan çoook daha mühim yerlere ne yaptı, ülkemize ne yaptı onu da merak ediyor insan. Ayrıca böyle yardımın böyle reklamımı olur ya.Niyetlerini zaten burdan anlaman lazım. Son olarak haberi konusunu beğendiysen mesajında tebrik edersin olur biter. Lütfen başkalarının yazdıklarına karışma.
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santhora 6 yıl
Yuh. Her yer bitti bi amerika kaldı yardımlık. Ayrıca yardımın reklam yapılmasına daha da bi yuhhh. Rezil herifler
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DH Misafiri 6 yıl
amerikalımısın avea?
aynısını van da yaptın mı?
doğuda vatan hizmeti yapan askerlere yaptın mı?
amerikada sandy kasırgası olmuşta bizim lider avea oralara yardımda bulunuyormuş. kimin parasıyla kime cömertlik yapıyorsun aslanım.
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turkattack 6 yıl
bu hedıyelerı/indirimleri kac kısıye gonderdıgını açıklasaydı da ona gore yorum yapsaydık.
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maliahmet 6 yıl
lan utanmaz telecom adam olsan biraz gavurlara yardım etmessin bizden aldığın para ile oralara yatırım yapıyorsun adi pislikler utanmazlar
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sis651 6 yıl
Ne zaman yapmış bunu? Turkcell de yapmıştı da, kasırga New York'taydı daha...
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