Avea, Sandy Kasırgası'ndan etkilenen müşterilerine yardım ediyor









ABD'de meydana gelen ve büyük felaket olarak adlandırılan Sandy Kasırgası arkasında büyük bir zarar bıraktı. Lider operatörlerimizden Avea ise kasırgadan etkilenen müşterilerine el uzatıyor.





Avea, ABD'de bulunan veya yaşayan Avea müşterilerinin iletişim sorunu yaşamaması için, bölge ayrımı yapmaksızın tümüne 100TL kullanım hakkı tanıdı. Hak, faturalı hatlara 100TL indirim, faturasız hatlara 100TL yükleme şeklinde tanımlandı.





İndirim ve yükleme yapılan müşterilere SMS ile bilgilendirme de yapıldı.