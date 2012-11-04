Avea, Sandy Kasırgası'ndan etkilenen müşterilerine yardım ediyor

Haber Editörü
ABD'de meydana gelen ve büyük felaket olarak adlandırılan Sandy Kasırgası arkasında büyük bir zarar bıraktı. Lider operatörlerimizden Avea ise kasırgadan etkilenen müşterilerine el uzatıyor.
Avea, ABD'de bulunan veya yaşayan Avea müşterilerinin iletişim sorunu yaşamaması için, bölge ayrımı yapmaksızın tümüne 100TL kullanım hakkı tanıdı. Hak, faturalı hatlara 100TL indirim, faturasız hatlara 100TL yükleme şeklinde tanımlandı.
İndirim ve yükleme yapılan müşterilere SMS ile bilgilendirme de yapıldı.
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İyi güldürdün kardeş.. Vodafonenin olduğu yerde turkcellin liderliğinden bahsetmiş olman için çıldırmış olman lazım
bu kadar da sallapati konusulmaz ki, bilip bilmeden sirf elestirmek icin elestirilmez ki
Sizin yakınlarınız oralara gitmiş olsa yine böyle cıvık konuşacak mıydınız?
Sosyal sorumluluğu var genelde Türkiye'deki büyük şirketlerin. Van'da da yardımcı oldular, kütahya depreminde de..
Cıvık falan konuşan yok. Benim fikrim bu yönde. Adamlar olanakların belkide en fazla olduğu ülkede yaşadı bu felaketi. Zaten alabilecekleri en iyi desteği alıyorlardır. Ayrıca kasırga iletişim bağını kopardıysa hediye tl tamir edecek değil ya. Ha tabi istediğine verir orası ayrı ama ordan çoook daha mühim yerlere ne yaptı, ülkemize ne yaptı onu da merak ediyor insan. Ayrıca böyle yardımın böyle reklamımı olur ya.Niyetlerini zaten burdan anlaman lazım. Son olarak haberi konusunu beğendiysen mesajında tebrik edersin olur biter. Lütfen başkalarının yazdıklarına karışma.
aynısını van da yaptın mı?
doğuda vatan hizmeti yapan askerlere yaptın mı?
amerikada sandy kasırgası olmuşta bizim lider avea oralara yardımda bulunuyormuş. kimin parasıyla kime cömertlik yapıyorsun aslanım.
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