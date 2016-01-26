Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor

Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır iki büyük devi bünyesinde barındıran Türk Telekom, sürpriz bir kararla tek bir firma olmanın adımını attı. İletişim sektörünün devlerinden Avea ve internet sektörünün devlerinden TTNET, bundan sonra Türk Telekom adıyla hizmet vermeye başlayacak.





Tek Telekom Türk Telekom sloganı ile başlayan değişim konseptinde, Avea ismi ve logosu tamamen kalkıyor. Bunun yerine telefonlarda operatör olarak Türk Telekom ismini göreceğiz. Logosu da tamamen değişen Türk Telekom, yeni logosunda mobil, internet, telefon ve televizyon hizmetlerini bünyesinde barındırdığını anlatıyor.









Değişim kapsamında Türk Telekom, TTNET ve Avea bayileri de yenileniyor. Bayiler, firmanın yeni ismi ve logosu ile hizmet vermeye başlayacak, renk temalarını mağazalarına uygulayacak. Ayrıca ilgili web siteleri de tek bir çatı altında toplanarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni Türk Telekom konseptinin, bu akşamdan itibaren tüm noktalara uygulanmaya başlayacağı ifade ediliyor.





Türk Telekom, iletişim tarihimizde önemli bir yere sahip. 1995 yılında PTT çatısından ayrılarak faaliyet göstermeye başlayan Türk Telekom, 2001 yılında Aycell iştiraki ile mobil iletişim sektörüne girmişti. 2006 yılında TTNET iştirakini kuran şirket, yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Oger Telekom'a 21 yıllığına devredilmişti. Yüzde 30 hissesi hazineye ait olan firmanın, yüzde 15 hissesi de borsada işlem görüyor.