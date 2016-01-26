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Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor

Telekomünikasyon sektörümüzün dev ismi Türk Telekom, kaynaklarını daha iyi yönetebilmek adına Avea ve TTNET iştiraklerini bünyesine dahil ediyor. Firmanın logosu da değişti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,4b
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337
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor

Telekomünikasyon sektöründe uzun yıllardır iki büyük devi bünyesinde barındıran Türk Telekom, sürpriz bir kararla tek bir firma olmanın adımını attı. İletişim sektörünün devlerinden Avea ve internet sektörünün devlerinden TTNET, bundan sonra Türk Telekom adıyla hizmet vermeye başlayacak. 

Tek Telekom Türk Telekom sloganı ile başlayan değişim konseptinde, Avea ismi ve logosu tamamen kalkıyor. Bunun yerine telefonlarda operatör olarak Türk Telekom ismini göreceğiz. Logosu da tamamen değişen Türk Telekom, yeni logosunda mobil, internet, telefon ve televizyon hizmetlerini bünyesinde barındırdığını anlatıyor. 


Değişim kapsamında Türk Telekom, TTNET ve Avea bayileri de yenileniyor. Bayiler, firmanın yeni ismi ve logosu ile hizmet vermeye başlayacak, renk temalarını mağazalarına uygulayacak. Ayrıca ilgili web siteleri de tek bir çatı altında toplanarak hizmet vermeye başlayacak. Yeni Türk Telekom konseptinin, bu akşamdan itibaren tüm noktalara uygulanmaya başlayacağı ifade ediliyor. 

Türk Telekom, iletişim tarihimizde önemli bir yere sahip. 1995 yılında PTT çatısından ayrılarak faaliyet göstermeye başlayan Türk Telekom, 2001 yılında Aycell iştiraki ile mobil iletişim sektörüne girmişti. 2006 yılında TTNET iştirakini kuran şirket, yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Oger Telekom'a 21 yıllığına devredilmişti. Yüzde 30 hissesi hazineye ait olan firmanın, yüzde 15 hissesi de borsada işlem görüyor. 
Avea ve TTNET artık Türk Telekom oluyor
 

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Turkforce 3 yıl
Özelleştirme sırasında şirketlerin ayrılması özellikle şart koşulmuşken ve Tanzanya Rekabet Kurumunun bile böyle bir işleme izin vermesi imkansız olduğu halde bu başarı için emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım.
Özelleştirme sırasında şirketlerin ayrılması özellikle şart koşulmuşken ve Tanzanya Rekabet Kurumunun bile böyle bir işleme izin vermesi imkansız olduğu halde b...
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3 Yanıt Yanıtla +67
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MustafaC53 3 yıl
"Türk Telekom denince, akla hemen onun adı gelir AKK AKK AKK !"
İsterse Marsta koloni kursun Türk Telekom AKK kalkmadıkca benim için 5 kuruş değeri yok bu markanın.
Ayrıca bi Grafik Tasarımcı olarak logoyu bende beğenmedim yazı tipi (font) göz tırmalayıcı geldi bana, espas aralıklarında sıkıntı var Türk te özellikle.
"Türk Telekom denince, akla hemen onun adı gelir AKK AKK AKK !"İsterse Marsta koloni kursun Türk Telekom AKK kalkmadıkca benim için 5 kuruş değeri yok b...
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2 Yanıt Yanıtla +65
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Nike 3 yıl
Arap Telekom Türkiye'nin açık ara en nefret edilen firmasıdır. Bütün markalarını bir araya toplması iyi olmuş en azından daha rahat saydırabiliriz.
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Huzur_02 2 yıl
Acab Türk Telekom bu yazıları okuyor mu? yorumlardan kaç tanesi olumlu kaç tanesi OLUMSUZ
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2K 3 yıl
Bu haberde de gördüğüm gibi yok 'New York sokaklarında 300Mbps yükleme hızları' gibi başlıklar görünce sinirden kendimden geçiyorum. Yok İngiltere deki Jessica bizim Hatice gibi bağlanamıyormuş, Haticenin interneti daha iyiymiş yok öyle bir alt yapı varmış öyle bir test yapmışız ki Japonlar ağlamış. İzmirin ortasında oturmama rağmen fiber yok 8mbit sürekli kopan internete 100 TL veriyorum, bir çok ülkede yasak olan fakat bizde dolu olan yok şu hıza kadar paketlerden geçilmiyor. Bir ürüne para veriyorsun ama içinden ne çıkacağı belli değil. AKK saçmalığı zaten bir çok ülkede farklı olarak uygulanıyor şu saatten şu saate sınırsız diğerlerinde sınırılı gibi uygulamalar ile bizden daha yumuşak şekilde uygulanıyor. Sonra yok New York da 300mbps'ye ulaşmış aferin, bravo. Hayır bu roket teknolojisi ya da bizim görüp test edemiceğimiz bir şey olsa belki yerim tamam derim de hep kullandığımız bir şey hakkında böyle yüzsüz gibi açıklamalar, reklamlar yapmaları bravo.
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semih kaptan 3 yıl
türktelekom da bedava medava yok kardeşim.....geçirmasyon yapıyorlar.töbe bir daha
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semih kaptan 3 yıl
oğluma hat aldım almaz olaydım.19 tl lik bahar 3gb paketini aldım.şunu yapacaksın bunu yapacaksın dediler mesaj at bedava gelecek dediler..2 ayda 60 tl mi aldılar ...asla bir daha türktelekom a girmem...müşteriyi söğüşlüyor bunlar...
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DH Misafiri 3 yıl
avea daki düzeni de bozdu
müşteri hizmeti yok makina çıkıyor 5 saat 3bas 9 bas bu ne
olan konturda gidiyor
telekom da hizmet sıfır müşteri hizmeti yok
teknik servis yok
avea için iyi olmadı
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man utd 3 yıl
3 gün türk telekom yazdı bu gün yine avea yazıyor..
Bi karar verseler iyi olcak
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mutalvarol 3 yıl man utd
man utd
3 gün türk telekom yazdı bu gün yine avea yazıyor..
Bi karar verseler iyi olcak

??
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şansölye 3 yıl man utd
man utd
3 gün türk telekom yazdı bu gün yine avea yazıyor..
Bi karar verseler iyi olcak

Bizde telefon çektiği halde yalnızca acil çağrılar yazıyor hocam avea yazması gene iyi bence
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yasin613 3 yıl
Bu birleşme isim birleşmesinden oteye geçmeyecek gibi... Burada karlı çıkan olursa o da şirket sahipleri olacaktır... Kullanıcıya yansiyacagini düşünmüyorum...
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S@HMeRDaN 3 yıl
Sadece Türk telekom dan nefret ettiğim için hemen Vodafona geçtim bugün. Hiç bir sıkıntımda yoktu Avea da
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bayar28 3 yıl S@HMeRDaN
S@HMeRDaN

Sadece Türk telekom dan nefret ettiğim için hemen Vodafona geçtim bugün. Hiç bir sıkıntımda yoktu Avea da

1+
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DH Misafiri 3 yıl
faturahane.net ailesi olarak birleşmenin daha çok avea tarafında kayba yol açacağını düşünüyoruz. çünkü avea ismi telefonlardan da tamamen silinmiş oldu. son kullanıcı turk telekomun gsm sektöründe etkili olmadığı için operator değişikliğini düşünecektir. aveanın toptan kontö satışları da günlerdir yapılamıyor.
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TTK YGLort 3 yıl
Kötüydü , tüy diktiler
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Yazılımcı Online 3 yıl
her yer fiberliyormuş. Aklıma geldikçe sinir oluyorum. Fiberi bırak 1 haftadır internet üzerinden yemediği küfür kalmadı ama sevinçten 4 köşeler. Nasıl reklam yaptık ama sinirden akıllarda kaldık diyorlardır
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