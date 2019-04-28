Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış

Avengers: Endgame, vizyondaki ilk hafta sonunda gişe tarihini altüst etti. Marvel Sinematik Evreni'ninde bir dönemi sona erdiren film, ilk haftasında tam 1,2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde ederek beklentilerin de üzerine çıktı ve inanılmaz bir farkla tarihin en hızlı açılışına imza attı.



Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War, ilk haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yaparak bu alanda liderliği ele geçirmişti. Avengers: Endgame ise Infinity War'un rekorunu neredeyse ikiye katlamayı başardı. Yani gişe tarihinde bugüne kadar görülmemiş inanılmaz bir açılış performansıyla karşı karşıyayız. Endgame şu anda tüm dünya sinemalarına adeta hükmediyor.



yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ilk haftasında Kuzey Amerika'da 350 milyon dolar, Çin'de ise 326 milyon dolarlık hasılat yapmış. Her iki bölge için de bu tarihi bir rekor anlamına geliyor.



Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 257 milyon dolarlık hasılat elde etmiş ve Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak en iyi ilk hafta sonu performansına imza atmıştı. Endgame ise neredeyse 100 milyon dolarlık bir farkla Infinity War'ı geride bırakmayı başardı. Filmin Kuzey Amerika'da en az 800 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor.



Sadece 5 günde 2019'un en iyisi oldu

Dünya genelinde 24 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Avengers: Endgame, sadece beş günde 2019'un en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı. 1,11 milyar dolarlık hasılat yapan Captain Marvel, Endgame öncesinde bu yılın en iyisiydi. Tüm zamanların en çok beklenen filmlerinden birisi olan, vizyondaki ilk hafta sonunda gişe tarihini altüst etti.'ninde bir dönemi sona erdiren film, ilk haftasında tamgişe hasılatı elde ederek beklentilerin de üzerine çıktı ve inanılmaz bir farklaimza attı.Geçtiğimiz yıl vizyona giren, ilk haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yaparak bu alanda liderliği ele geçirmişti. Avengers: Endgame ise Infinity War'un rekorunubaşardı. Yani gişe tarihinde bugüne kadar görülmemiş inanılmaz bir açılış performansıyla karşı karşıyayız. Endgame şu anda tüm dünya sinemalarına adeta hükmediyor. BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ilk haftasında350 milyon dolar,ise 326 milyon dolarlık hasılat yapmış. Her iki bölge için de bu tarihi bir rekor anlamına geliyor.Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 257 milyon dolarlık hasılat elde etmiş ve Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak en iyi ilk hafta sonu performansına imza atmıştı. Endgame ise neredeyse 100 milyon dolarlık bir farkla Infinity War'ı geride bırakmayı başardı. Filmin Kuzey Amerika'da en az 800 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor.Dünya genelinde 24 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Avengers: Endgame, sadece beş günde 2019'un en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı. 1,11 milyar dolarlık hasılat yapan Captain Marvel, Endgame öncesinde bu yılın en iyisiydi.

Avengers: Endgame ayrıca beş günlük performansıyla Captain America: Civil War, Aquaman, The Dark Knight, Spider-Man: Homecoming ve Batman v Superman gibi birçok filmin toplam gişe hasılatını geride bırakmayı başardı. Endgame şu anda tarihin en yüksek hasılat elde eden 18. filmi konumunda bulunuyor. Süper kahraman filmleri arasında ise 7. sırada.



Gözünü Avatar'a dikti

Avengers: Endgame tüm dünyada sinemalara çok uzun bir süredir görülmeyen inanılmaz bir hareketlilik getirdi. Filmin ilk hafta sonunda elde ettiği 1,2 milyar dolarlık hasılat yapılan tahminlerin çok çok üzerinde. Birçok gişe analisti 1 milyar dolarlık açılışın bile imkansıza yakın olduğunu düşünüyordu.



1,2 milyar dolarlık tarihi açılışın ardından şimdi Endgame'in gişe macerası sonunda ulaşacağı toplam hasılat çok büyük bir merak konusu haline geldi. Şu anda 2,5 milyar dolar kesin gibi görünüyor. Ayrıca Avatar'ın tepedeki hakimiyeti de büyük bir tehlike altında gibi. James Cameron'un 2008 yılında vizyona giren ünlü filmi Avatar, dünya genelinde tam 2,78 milyar dolar hasılat elde etmişti. Avatar, en yakın rakibi Titanic'in bile 600 milyon dolar önünde bulunuyor.



Avengers: Endgame'in Avatar'ı geçebilmesi ilerleyen haftalarda göstereceği performansa bağlı. Infinity War benzeri bir çizgi izlemesi halinde Endgame'in Avatar'ı geçmesi biraz zor olacak. Ancak yine de 1,2 milyar dolarlık açılışın ardından şu anda her şey mümkün diyebiliriz. Gişe tarihinin tartışılmaz kralı Avatar ilk kez gerçek bir rakiple karşılaştı.

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4507&p=.htm