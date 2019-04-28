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Avengers: Endgame gişeyi 'parçaladı': 1,2 milyar dolarlık tarihi açılış

Avengers: Endgame tüm dünyada gişe rekorlarını adeta parçalayarak tarihi bir açılışa imza attı. BoxOfficeMojo tarafından açıklanan veriye göre film ilk hafta sonunda 1,2 milyar dolar hasılat elde etti
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tüm zamanların en çok beklenen filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, vizyondaki ilk hafta sonunda gişe tarihini altüst etti. Marvel Sinematik Evreni'ninde bir dönemi sona erdiren film, ilk haftasında tam 1,2 milyar dolarlık gişe hasılatı elde ederek beklentilerin de üzerine çıktı ve inanılmaz bir farkla tarihin en hızlı açılışına imza attı.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War, ilk haftasında dünya genelinde 640 milyon dolar hasılat yaparak bu alanda liderliği ele geçirmişti. Avengers: Endgame ise Infinity War'un rekorunu neredeyse ikiye katlamayı başardı. Yani gişe tarihinde bugüne kadar görülmemiş inanılmaz bir açılış performansıyla karşı karşıyayız. Endgame şu anda tüm dünya sinemalarına adeta hükmediyor.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Avengers: Endgame, ilk haftasında Kuzey Amerika'da 350 milyon dolar, Çin'de ise 326 milyon dolarlık hasılat yapmış. Her iki bölge için de bu tarihi bir rekor anlamına geliyor.

Avengers: Infinity War ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 257 milyon dolarlık hasılat elde etmiş ve Star Wars: The Force Awakens'ı geride bırakarak en iyi ilk hafta sonu performansına imza atmıştı. Endgame ise neredeyse 100 milyon dolarlık bir farkla Infinity War'ı geride bırakmayı başardı. Filmin Kuzey Amerika'da en az 800 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor.

Sadece 5 günde 2019'un en iyisi oldu


Dünya genelinde 24 Nisan'da yayınlanmaya başlayan Avengers: Endgame, sadece beş günde 2019'un en yüksek hasılat elde eden filmi olmayı başardı. 1,11 milyar dolarlık hasılat yapan Captain Marvel, Endgame öncesinde bu yılın en iyisiydi.
Avengers: Endgame ayrıca beş günlük performansıyla Captain America: Civil War, Aquaman, The Dark Knight, Spider-Man: Homecoming ve Batman v Superman gibi birçok filmin toplam gişe hasılatını geride bırakmayı başardı. Endgame şu anda tarihin en yüksek hasılat elde eden 18. filmi konumunda bulunuyor. Süper kahraman filmleri arasında ise 7. sırada.

Gözünü Avatar'a dikti


Avengers: Endgame tüm dünyada sinemalara çok uzun bir süredir görülmeyen inanılmaz bir hareketlilik getirdi. Filmin ilk hafta sonunda elde ettiği 1,2 milyar dolarlık hasılat yapılan tahminlerin çok çok üzerinde. Birçok gişe analisti 1 milyar dolarlık açılışın bile imkansıza yakın olduğunu düşünüyordu.

1,2 milyar dolarlık tarihi açılışın ardından şimdi Endgame'in gişe macerası sonunda ulaşacağı toplam hasılat çok büyük bir merak konusu haline geldi. Şu anda 2,5 milyar dolar kesin gibi görünüyor. Ayrıca Avatar'ın tepedeki hakimiyeti de büyük bir tehlike altında gibi. James Cameron'un 2008 yılında vizyona giren ünlü filmi Avatar, dünya genelinde tam 2,78 milyar dolar hasılat elde etmişti. Avatar, en yakın rakibi Titanic'in bile 600 milyon dolar önünde bulunuyor.

Avengers: Endgame'in Avatar'ı geçebilmesi ilerleyen haftalarda göstereceği performansa bağlı. Infinity War benzeri bir çizgi izlemesi halinde Endgame'in Avatar'ı geçmesi biraz zor olacak. Ancak yine de 1,2 milyar dolarlık açılışın ardından şu anda her şey mümkün diyebiliriz. Gişe tarihinin tartışılmaz kralı Avatar ilk kez gerçek bir rakiple karşılaştı. 

https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4507&p=.htm Yorum Yaz
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S.Vettel 3 hf. en beğenilen
6 saatte bir haberi çıkıyor şişiriyorlar şişiriyorlar başka bir şey değil nasıl star wars vizyondayken herkes 40 yıllık star wars cu oluyorsa herkes başımıza avengers ci kesildi şimdi neyse 2 haftaya kimse hatırlamaz zaten.
6 saatte bir haberi çıkıyor şişiriyorlar şişiriyorlar başka bir şey değil nasıl star wars vizyondayken herkes 40 yıllık star wars cu oluyorsa herkes başımıza av...
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mehmedaltair 3 hf.
Sinemada 10 salon varsa 9'unda Avengers var ve hepsi dolu
4 günde böyle oldu ve önümüzdeki hafta yine bütün seanslar dolu oradan da böyle bir şey gelirse rip Avatar
Sinemada 10 salon varsa 9'unda Avengers var ve hepsi dolu4 günde böyle oldu ve önümüzdeki hafta yine bütün seanslar dolu oradan da böyle bir şey ge...
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caneycaney 3 hf.
POROMPORÇO OTTO
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DH Misafiri 2 hf.
Titanic i gectigi falan yok. İzleyici sayisi onemli. Daha yarisindadir belki Hasilat cok baska bir durum. Cok sacma hesaplar bunlar.
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yosunkaya 2 hf.
Gitmeyin bence, tamamen şişirilmiş. Serinin tüm filmlerinden daha kötü , yavaş ayrıca konular bağlanmamış, bazı karakterlerde Marvel kahramanı olmamasına karşın sorun ve kavram karmaşası var. Saçmalıklar var, benim fikrimdir kimseyi bağlamaz ama gerek yok paranız cebinizde kalsın.
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Tensi 3 hf.
Biz de ulkecek korsana karsiyiz. :D
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pop-up 3 hf.
avatarı yalan edecek
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DH Misafiri 3 hf.
ben 21 filmini izleyip son filmini hiç beğenmedim beklenti çok yüksek tutulup hiçbirşey verilmedi benim için... filmin serisini izlemeyenler için boşuna gitmeyin önerim budur zaten serinin hayranı olanlar sadece gidip sonunu bile bile izlemiş olacak
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Darknesia 3 hf.
Tüm filmleri izlemiş biri olarak söylüyorum, haberle çok abartmışlar. Imdb'de o puanı hak etmiyor. İnsanların beklentisini yükselttiler yükselttiler ama koca bir balon çıktı... Infinity War çok daha iyiydi bak o kadar söylüyorum. Filmin 4 te 3 ü sıkıcı, bayık ve hayal kırıklıkları ile doluydu çok net.
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ArıKovanınaDalanAyı 3 hf.
Gittiğime pişman oldum hiç güzel değildi. Boşuna gitmeyin infinity war bin kat daha güzeldi.
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muammer816 3 hf.
neredeyse film 1 senedir reklam manyağı yapıldı.sosyal medya zaten en büyük algı yönetim merkezi haline geldi.herkesi filme odakladılar bir şekilde.belki hiç anlamayan insanlar bile 'yav ne varmış bu filmde bu kadar' diye sinemaya gidiyorlardır bence.
sonuç milyar dolarları indir cebeee.ohh misss.
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sendemail 3 hf.
Filmden meydana getirilen ekonomiyi düşününce hafakanlar basıyor, bizde kaç tane fabrika kurarsın o parayla... Oyuncağı, oyunu, tekstili, gıdası, sakızı zımbırtısı var bu işin daha...
Diğer taraftan, film sektöründe yenilik getirmedi, yakın tarihten terminatör 2,jurassic park ve matrix in yeri ayrıdır.
Filmi izledim ve sonunda öldürülen kahraman benim tuttuğum favori olduğu için içerledim. Eğleniyorsunuz ve sürükleyicilik gayet yerinde.
Ancak yeryüzündeki orta gelirli nüfusun kafasını bir şeyle meşgul etmek lazım değil mi, yoksa halk, gençler, bu düzen niye böyle diye sorgulamasın. Varsınlar bu tür filmlerle, kim kardaşyan kıcı ile meşgul olsunlar...
Film gayet güzeldi günün sonunda, ancak hayatınızda size bir şey öğretecek, bir anlayışı sahne eden, bir ufuk açacak bir şeyler beklemeyin yok.
Eğlenmek mi istiyorsunuz tam gaz devam, harika iş çıkarmışlar. Bileti hak ediyor.
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celilsaygin 3 hf.
Önceki film daha iyiydi. Thanos zaten evreni kurtarmıştı ;)
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