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Avengers: Endgame'in bluray versiyonu ne zaman yayınlanacak?

Avengers: Endgame'i hala sinemada seyretmediyseniz biraz daha bekleyip evinizin rahatlığında izleyebilirsiniz. Filmin dijital ve blu-ray versiyonları önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak.
51 dk. (Son Güncelleme: 51 dk.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sinema tarihinin en başarılı filmlerinden birisi olan Avengers: Endgame, çok yakında evlere geliyor. Disney, dev filmin dijital ve blu-ray versiyonlarını film henüz vizyondan kalkmadan resmen piyasaya sürecek.

Yapılan resmi açıklamalara göre Avengers: Endgame'in dijital versiyonu (Amazon Video, iTunes gibi platformlarda) 30 Temmuz'da yayınlanacak. Filmin 4K Blu-Ray versiyonun ise 13 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği belirtildi.

Dijital: 30 Temmuz
4K Blu-Ray: 13 Ağustos

Marvel tarafından yapılan açıklamalarda dijital ve blu-ray versiyonlarının altı farklı silinmiş sahne içereceği duyuruldu. Bunların dışında ayrıca kamera arkası görüntüler ve oyuncularla yapılan röportajlar gibi ekstra içerikler de yer alacak.

24 Nisan'da vizyona giren Avengers: Endgame, tam 2,782 milyar dolarlık hasılata ulaşarak gişe tarihinin en yüksek hasılat elde eden ikinci filmi olmayı başardı. Şu anda Avatar'ın yalnızca altı milyon dolar gerisinde blunan Endgame, önümüzdeki haftalarda bu arayı kapatıp birincilik koltuğuna yerleşebilir. Ancak blu-ray versiyonunun erken bir tarihte yayınlanmasının gişe hasılatlarını olumsuz yönde etkileme ihtimali de var.

Açılış hafta sonunda dünya genelinde tam 1,2 milyar dolarlık hasılat elde eden Avengers: Endgame, onlarca farklı gişe rekorunu eline geçirmeyi başarmıştı.

Aşağıdaki video yoğun spoiler içerir:


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mehmetg 28 dk.
Torrent' çilerin merak ettiği bir soru daha cevaplanmış oldu.
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