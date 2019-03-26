Avengers: Endgame'in süresi nihayet belli oldu

Son yıların en merakla beklenen filmi olan Avengers: Endgame için artık yalnızca bir ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Disney ve Marvel Stüdyoları her geçen gün yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Nihayet filmin süresi de belli oldu.



ABD'nin AMC sinemaları ve IMDb'de yer alan bilgilere göre Avengers: Endgame tam 182 dakika uzunluğunda olacak. Yani Marvel sinematik evreninin önemli bir farkla en uzun filmini izleyeceğiz. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War filmi 149 dakika uzunluğundaydı.



22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame'in işlenecek çok fazla konu olması nedeniyle üç saate yaklaşan bir uzunluğunun olması zaten bekleniyordu. 182 dakikalık film süresi bu anlamda hayranların da hoşuna gitmiş gibi görünüyor.



Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan 2019'da ülkemizde vizyona girecek. Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin, oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.



https://bgr.com/2019/03/25/avengers-endgame-runtime-three-hours/