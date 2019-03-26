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Avengers: Endgame'in süresi nihayet belli oldu

Marvel sinematik evreninde bir dönemi sona erdirecek olan Avengers: Endgame filmi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Filmin uzunluğu da nihayet belli oldu.
1 ay
12,2b
1
24
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Son yıların en merakla beklenen filmi olan Avengers: Endgame için artık yalnızca bir ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Disney ve Marvel Stüdyoları her geçen gün yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Nihayet filmin süresi de belli oldu.

ABD'nin AMC sinemaları ve IMDb'de yer alan bilgilere göre Avengers: Endgame tam 182 dakika uzunluğunda olacak. Yani Marvel sinematik evreninin önemli bir farkla en uzun filmini izleyeceğiz. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War filmi 149 dakika uzunluğundaydı.

22 filmlik dev bir seriyi sona erdirecek olan Avengers: Endgame'in işlenecek çok fazla konu olması nedeniyle üç saate yaklaşan bir uzunluğunun olması zaten bekleniyordu. 182 dakikalık film süresi bu anlamda hayranların da hoşuna gitmiş gibi görünüyor.

Yenilmezler ekibini çılgın titan Thanos'a karşı bir kez daha bir araya getirecek olan Avengers: Endgame, 25 Nisan 2019'da ülkemizde vizyona girecek. Anthony ve Joe Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin, oyuncu kadrosunda Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen ve Josh Brolin yer alıyor.

https://bgr.com/2019/03/25/avengers-endgame-runtime-three-hours/ Yorum Yaz
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ensei 1 ay en beğenilen
Hayranları için 3 saat çok uzun değil. Serinin bitiminde üzülecek hayran kitlesi çok ki, bunuda gişe rakamları doğruluyor..
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TetraYazilim 1 ay
3 saat çok az değil mi ? bence hikaye havada kalacak. Konuları hızlı hızlı geçiştirip bize aksiyonu bol bir film izletecekler. yada filmden çıkanlar bişey anlamadan evine dönecek.
3 saat çok az değil mi ? bence hikaye havada kalacak. Konuları hızlı hızlı geçiştirip bize aksiyonu bol bir film izletecekler. yada filmden çıkanlar bişey anlam...
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exdanples 1 ay
Birde 3 d dayatması olmasa illa gold class mı izlemek gerekiriyo 2 d olması için bu ne saçmalık

Bu arada internetten bilet almayı düşünmüyorum gittiğim yerde sinema seyircisi fazla yok cap Marvel filminde boştu inşallah bu filmde boş olur gittiğimde çoluk çocuk ile izlemeyiz umarım
Birde 3 d dayatması olmasa illa gold class mı izlemek gerekiriyo 2 d olması için bu ne saçmalıkBu arada internetten bilet almayı düşünmüy...
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freshwind 1 ay
22 filmlik seri sonamı eriyormuş. Yeni Guardians of galaxy 3, spiderman vs devam filmleri iptalmi oldu.
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DH Misafiri 1 ay
5 saatte olsa 100 tl de olsa yinede izlerim hacı
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SEO-Uzmanı 1 ay
ve.. tüm evren bir anda yok oldukta sonra..

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megaprince 1 ay
3.30 Saat olsaydı daha iyi olurdu
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V4LKyR 1 ay
22 tane film hangileri??
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emre1393 1 ay
5 saat de olsa izler insanlar.
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huseyincarnege 1 ay
3 saaten aşa beklemezdim
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Giresunlufuk 1 ay
Süre iyi gibi ama doyurucu olur umarım.
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WB 1 ay
Su film ciksa da kurtulsak artik aylardir her yerde avengers haberi gina geldi
Not: Marvelciyim
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koyunsavar 1 ay WB
Marvelci olmayana eleştiri yasak mı?? Millet ne kadar cahil ve sadılgan değil mi?
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TetraYazilim 1 ay
3 saat çok az değil mi ? bence hikaye havada kalacak. Konuları hızlı hızlı geçiştirip bize aksiyonu bol bir film izletecekler. yada filmden çıkanlar bişey anlamadan evine dönecek.
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