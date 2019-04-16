Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat"

Avengers: Endgame'in tüm çarpıcı sahnelerini içeren bir sızıntı videosu şu anda sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Spoiler yemek istemiyorsanız dikkat etmenizde fayda var.
1 ay
26,9b
1
34
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yılların en merakla beklenen filmi Avengers: Endgame, vizyona girmesine yalnızca bir hafta kala internete sızdı. Disney ve Marvel Stüdyoları tarafından tam bir yıldır tüm detayları sır gibi saklanan film, bugün itibarıyla maalesef sosyal medyaya sızmış durumda.

DonanimHaber ekibi olarak sızan görüntüleri izlemediğimiz için videonun tam olarak neler içerdiğini bilemiyoruz. Ancak yapılan yorumlarda videoda filmin tüm önemli detaylarının gösterildiği belirtilmiş. Sızan görüntülerin dört dakika uzunluğunda olduğu ve kesit kesit olacak şekilde filmin en çarpıcı sahnelerini içerdiği söyleniyor.

Avengers: Endgame son 10 yılın en merakla beklenen filmi olduğu için aslında bu tarz bir sızıntı durumunun oluşması hali hazırda bekleniyordu. Zira film bildiğiniz gibi şu anda ABD dışındaki ülkelere de dağıtılmış durumda. Disney'in tüm dünyayı kontrol etmesi ve sızıntılara engel olması tahmin edebileceğiniz gibi biraz zor.

Avengers: Endgame ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Yani sadece dokuz gün gibi epey az bir zaman kaldı. Spoiler yemek istemiyorsanız sosyal medyadan uzak durmanızda fayda var. 

https://cosmicbook.news/avengers-endgame-leaks-online Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
labtek38 1 ay en beğenilen
Bu nasıl habercilik. Spoiler var diye biz de bakmadık ne demek 😄
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuf.agcadag 1 ay
Gerçek film meraklısı insanlar zaten izlemez. O yüzden bir cacık çıkmaz. Ben şahsen şuanda Türkçe dublaj orijinal bile çıksa torrentte düşse falan asla indirip izlemem. Bazı şeylerin bazı güzel yanları vardır. Bunları birkaç edepsizin bozmasina ben şahsen göz yummam.. Zamanı gelene kadar bekler filmi yapanların da hakkını kendi payıma düşen şekilde ödeyerek izlerim. İzleyenler de zaten filmi bekleyen asıl kitle olmayacağı için onlara çok birşey ifade etmez. İçiniz rahat olsun :)
Gerçek film meraklısı insanlar zaten izlemez. O yüzden bir cacık çıkmaz. Ben şahsen şuanda Türkçe dublaj orijinal bile çıksa torrentte düşse falan asla indirip...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Drxl 1 ay
Buradan Araplara mesajım var. "Lan ARAP, sen izleme bokunu çıkarıyorsun!"
Az kaldı dayanın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 1 ay
Spoiler yemek istemeyen yorumları okumasın. Spoiler verenleri de banlamayan dh yönetimi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 ay
Link varsa özelden atın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 1 ay
fragman izlemiyorum= sıfır spoyler = herşey tam süpriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K@r@K@L3M 1 ay
Gercekten son 10 yilin en merakla beklenen filmi mi yoksa durmadan bu tarz haberler ile koyun sürüsü psikolojisi yaratilmis olmasi mi! Evet Avengers serisini severek izliyorum ama sabirsizlikla bekledigim de hic olmadi. Bu filmin abartili reklam calismalarindan dolayi bende de olmadik bir beklenti yaratildi. Enteresan!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Spoiler alsam da gidicem. Almasam da gidicem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MertMeteAlp 1 ay
Trajikomik komik haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 1 ay
Tüm filmi sızdıraydınız bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekşi turunç 1 ay
Sızıntı olmuşsa olmuş ne var yani, sizde başkalarının hayal dünyası ürünü filmlerde kaybolmaktan vazgeçin, Eğer ki söylendiği gibi siz hayalsevenler olarak beğeneceğiniz bir filmse defalarca izleyeceksiniz.Soru: bu tür filmlerin insanlığa ve kişisel gelişime ne gibi bir faydası var?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaken not stirred 1 ay ekşi turunç
Benim oğlana Spiderman kostümü aldım kendini duvardan duvara atıyor hocam.Eline beyaz dikiş ipliği alıp pencereden zıplayacak diye korkuyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 1 ay
Spoiler yemeden Spoiler haberi yapan haber editörü V1.0
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26938 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
11 etiket daha Disney marvel marvel sinematik evreni avengers: infinity war marvel stüdyoları avengers: endgame Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı 1 ay Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor! 1 ay 2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik! 1 ay Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor 1 ay Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak 1 ay Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu 1 ay Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE 1 ay Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti 1 ay Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde 1 ay Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu 1 ay Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi 1 ay Samsung 5nm EUV çalışmalarını tamamladı 1 ay Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama 1 ay 50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor 1 ay PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım 1 ay Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat" Sonraki Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı 1 ay Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor 1 ay Microsoft, PC ve mobil cihazlar için Forza Street oyununu duyurdu 1 ay SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti 1 ay Apple uyardı: iPad Pro kullanıcıları Apple Pencil ve araba anahtarlarını birbirinden uzak tutmalı 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL tanıtım günü Avengers temasıyla açıklandı 1 ay Outlook.com hesaplarının ele geçirilmesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 1 ay Asus ilk ROG oyuncu kasasını duyurdu 1 ay Microsoft da gerçek kablosuz kulaklık geliştiriyor 1 ay Samsung’dan 75$’a akıllı telefon 1 ay Samsung Galaxy Note 10 Pro geliyor 1 ay Samsung Galaxy A80 ve OnePlus 7 geliyor | Mobilite 1 ay Yapay zeka tarafından hazırlanan ilk spor, Speedgate 1 ay Eleştiri yağmuruna tutulan yeni Hellboy filmi gişede çakıldı 1 ay Mercedes, yeni kompakt SUV konsepti GLB'yi görücüye çıkardı 1 ay Geleceğin elektrikli şehir araçlarına bir yenisi eklendi: Audi AI:ME 1 ay Huawei'nin bu yılki hedefi 250 milyon telefon satmak 1 ay Yeni Opel Corsa, selefine kıyasla yüzde 10 hafifleyecek 1 ay RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı 1 ay Samsung Galaxy A80 için kayar-döner mekanizmaya uygun kılıflar ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim