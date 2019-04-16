Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat"

Son yılların en merakla beklenen filmi Avengers: Endgame, vizyona girmesine yalnızca bir hafta kala internete sızdı. Disney ve Marvel Stüdyoları tarafından tam bir yıldır tüm detayları sır gibi saklanan film, bugün itibarıyla maalesef sosyal medyaya sızmış durumda.



DonanimHaber ekibi olarak sızan görüntüleri izlemediğimiz için videonun tam olarak neler içerdiğini bilemiyoruz. Ancak yapılan yorumlarda videoda filmin tüm önemli detaylarının gösterildiği belirtilmiş. Sızan görüntülerin dört dakika uzunluğunda olduğu ve kesit kesit olacak şekilde filmin en çarpıcı sahnelerini içerdiği söyleniyor.



Avengers: Endgame son 10 yılın en merakla beklenen filmi olduğu için aslında bu tarz bir sızıntı durumunun oluşması hali hazırda bekleniyordu. Zira film bildiğiniz gibi şu anda ABD dışındaki ülkelere de dağıtılmış durumda. Disney'in tüm dünyayı kontrol etmesi ve sızıntılara engel olması tahmin edebileceğiniz gibi biraz zor.



Avengers: Endgame ülkemizde 25 Nisan'da vizyona girecek. Yani sadece dokuz gün gibi epey az bir zaman kaldı. Spoiler yemek istemiyorsanız sosyal medyadan uzak durmanızda fayda var.

https://cosmicbook.news/avengers-endgame-leaks-online