Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi

Yılın merakla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War filminin posteri ve yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Avengers ve Guardians of Galaxy ekibinin birleştiğini görüyoruz.

Fragmanda Thor, iki takımı bir araya getirerek Gamora ile buluşturuyor. Gamora, filmde kötü karakter olarak gösterilen Thanos’un amacını ve yeteneklerini anlatıyor. Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, Thanos’u yenmek için güçlerini birleştiriyor.

Thanos, fragmanda da gözüktüğü üzere çok güçlü bir süper kahraman. Beyaz perdede büyük bir savaşı izleyeceğiz.

Onlarca süper kahramanın bir arada olduğu Avengers: Infinity War filminde, çok sayıda süper kahramanın ölümüne şahit olacağız. Fragmanda Doctor Strange ve Thor’un zor duruma düştüğünü görüyoruz.

Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, sozluk taşları toplayarak gücüne güç katmak isteyen Thanos’u durdurabilecek mi? Bu sorunun yanıtını 27 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Infinity War filminde alacağız.

Avengers: Infinity War fragman: