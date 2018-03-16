Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi

Fragmanda Thor, iki takımı bir araya getirerek Gamora ile buluşturuyor. Gamora, filmde kötü karakter olarak gösterilen Thanos’un amacını ve yeteneklerini anlatıyor. Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, Thanos’u yenmek için güçlerini birleştiriyor.
Thanos, fragmanda da gözüktüğü üzere çok güçlü bir süper kahraman. Beyaz perdede büyük bir savaşı izleyeceğiz.
Onlarca süper kahramanın bir arada olduğu Avengers: Infinity War filminde, çok sayıda süper kahramanın ölümüne şahit olacağız. Fragmanda Doctor Strange ve Thor’un zor duruma düştüğünü görüyoruz.
Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, sozluk taşları toplayarak gücüne güç katmak isteyen Thanos’u durdurabilecek mi? Bu sorunun yanıtını 27 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Infinity War filminde alacağız.
Avengers: Infinity War fragman:
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Şu kendisini film kritiği sananlardan öyle tiksiniyorum ki...
Trailer'ı görüp oyunculuk muazzammış, kostüm tasarımları muazzammış diyen adam gördün mü sen?