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Avengers: Infinity War filminden muazzam bir fragman geldi

Disney'in yeni filmi Avengers: Infinity War'un posteri ve yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Avengers ve Guardians of Galaxy ekibinin birleştiğini görüyoruz.
1 yıl
5,6b
1
20
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yılın merakla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War filminin posteri ve yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Avengers ve Guardians of Galaxy ekibinin birleştiğini görüyoruz.

Fragmanda Thor, iki takımı bir araya getirerek Gamora ile buluşturuyor. Gamora, filmde kötü karakter olarak gösterilen Thanos’un amacını ve yeteneklerini anlatıyor. Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, Thanos’u yenmek için  güçlerini birleştiriyor.

Thanos, fragmanda da gözüktüğü üzere çok güçlü bir süper kahraman. Beyaz perdede büyük bir savaşı izleyeceğiz.

Onlarca süper kahramanın bir arada olduğu Avengers: Infinity War filminde, çok sayıda süper kahramanın ölümüne şahit olacağız. Fragmanda Doctor Strange ve Thor’un zor duruma düştüğünü görüyoruz.

Avengers ve Guardians of Galaxy ekibi, sozluk taşları toplayarak gücüne güç katmak isteyen Thanos’u durdurabilecek mi? Bu sorunun yanıtını 27 Nisan’da vizyona girecek Avengers: Infinity War filminde alacağız.

Avengers: Infinity War fragman: 


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Exterminio 1 yıl en beğenilen Amd64x2
Amd64x2
Muazzam derken... senaryo mu? oyunculuk mu? müzik mi? kostüm mü? yoksa render mi?

Şu kendisini film kritiği sananlardan öyle tiksiniyorum ki...
Trailer'ı görüp oyunculuk muazzammış, kostüm tasarımları muazzammış diyen adam gördün mü sen?
Amd64x2Muazzam derken... senaryo mu? oyunculuk mu? müzik mi? kostüm mü? yoksa render mi?Şu kendisini film kritiği sananlardan ö...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Amd64x2 1 yıl
Muazzam derken... senaryo mu? oyunculuk mu? müzik mi? kostüm mü? yoksa render mi?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Thesix 1 yıl
Ne kadar adam varsa toplamışlar piyasaya vurgun yapacaklar sanırım
Yanıtla +8
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redoracle 1 yıl
'Onların sonsuzluk taşları, uzay gemileri, orduları olabilir.Olsun be bizimde One Above All'ımız var.'
-Captain America
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erce.erdem 1 yıl
Iron man in bu filmde oncu ve on planda olacagi kesin gibi. Yinede olme ihtimali en yuksek karakterler arasinda olmasi uzucu.
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Tensi 1 yıl
Deadpool olsa yeterdi. Adam olumsuz zaten. Ki olse bile olum manitasi herifin, oldukce geri gonderiyor. :D
youtube.com/...
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tobepeople 1 yıl
Şu fragmanları izleyip de genel olarak aynı şeyler vardı diyenlere acıyorum , izleme arkadaş özellikle komedi filmlerini izliyorlar fragmanları sonra filmde gülemiyor bile adamlar :D
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Thesix 1 yıl
Ne kadar adam varsa toplamışlar piyasaya vurgun yapacaklar sanırım
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Portraitclub 1 yıl
Thor tek gözü olayı sinir bozucu.
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redoracle 1 yıl
Aslında hep dünyayı iyi adamların kurtarma klişesinden yürümeseler keşke, mesela Dr doom var adam kimlerin güçlerini ele geçirmedi ki?
Pekala Thanos'un da güçlerini ele geçirip onu yenebilir mesela, veya gene korkutucu güçlere sahip galactus'tan yardım alınabilinir, aslında ondan da güçlü franklin richards var thanos'u eldiveni olmadığında rahat altedebilicek güçtedir vs.
Ama gene aynı kadroyla işi bağlıyacaklar gibi görünüyor, ciwil war'da da kısıtlı bir hero grubuyla filmi kotardılar çünkü, gene aynı olur gibi.
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mladenbmv 1 yıl
film güzel hoşta kötü olan adam sanki çizgi filmden fırlamış gibi duruyor.ayrıca artık çok saçmalamaya başladılar gişe yapıcaz diye bir sürü kahramanı bir araya getiriyorlar ama bu kahramanların çoğu kendi kahraman zaten ve ayrı dünyalar ayrı zamanlarda ama nedense birleştiriyorlar mantıklı gelmiyor hiç konu ve efect dersen var ama bir sürü karaman var abarmasınlar artık.
1 Yanıt Yanıtla
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pukiman 1 yıl mladenbmv
mladenbmv
film güzel hoşta kötü olan adam sanki çizgi filmden fırlamış gibi duruyor.ayrıca artık çok saçmalamaya başladılar gişe yapıcaz diye bir sürü kahramanı bir araya getiriyorlar ama bu kahramanların çoğu kendi kahraman zaten ve ayrı dünyalar ayrı zamanlarda ama nedense birleştiriyorlar mantıklı gelmiyor hiç konu ve efect dersen var ama bir sürü karaman var abarmasınlar artık.

Aslında hiç birinin ayrı dünyası , ayrı zamanı yok. Hepsi aynı dünya ve aynı zamanda. Kimse birleştirmiyor , bu birleşme 70-80 li yıllarda yapılmış , film olarak anca günümüze uyarlanmış :)
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hzr34 1 yıl
Aboooo nasıl bir fragman bu arkadaş....
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umtkrhn 1 yıl
bu filme gireceğime arif 216a giderim her açıdan daha iyi, şaka lan şaka, infinity warı 2 yıldır bekliyorum fragmandan film ben gişeyi yıkıp dağıtacağım ne kadar rekor varsa diyor
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