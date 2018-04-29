Avengers: Infinity War gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı

Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren film, beklendiği gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden ön satışları ile rekor kırmayı başaran Infinity War, gişedeki yolculuğuna da rekorlarla başladı.

ABD'de perşembe gecesi gerçekleşen erken gösterimlerden 39 milyon dolar hasılat elde eden Avengers: Infinity War, The Dark Knight (30.6 milyon dolar)'ı geride bırakarak tüm zamanların en iyi perşembe gecesi hasılatını elde eden süper kahraman filmi oldu.

Infinity War, cuma günü sonunda 106.7 milyon dolar hasılatı ulaştı ve bugüne kadar gişede bir günün sonunda 100 milyon dolar barajını aşan üçüncü film oldu. Yeni Avengers filminin gişedeki ilk hafta sonunda toplam 245.6 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. Bu da Infinity War'u tüm zamanların en iyi açılışını yapan süper kahraman filmi yapacak.

Infinity War daha şimdiden birçok rekor kırmış olsa da, eğer bu tahminler doğru çıkarsa tüm zamanların en iyi gişe açılışı rekorunu kıramayacak. Infinity War'un pazar günü hasılatı beklentilerin üzerine çıkmadığı taktirde, gişedeki ilk hafta sonunda 247.9 milyon dolar hasılata ulaşan Star Wars: The Force Awakens bu rekoru uzunca bir süre daha elinde tutacak.

Infinity War'ün gişedeki bu müthiş başlangıcı Disney'e de yeni bir rekoru getirecek gibi görünüyor. Bu yılın başında vizyona giren Black Panther'dan sonra Avengers: Infinity War'un da müthiş bir gişe performansı göstermesi, Disney'i sinema tarihinde ABD'de 1 milyar dolar gişe hasılatına en kısa sürede ulaşan stüdyo yapacak. Son üç yıldır 1 milyar barajını ilk geçen stüdyo olan Disney, bu yıl 1 milyar barajını 117 günde aşarak yeni bir rekora imza atacak.

http://deadline.com/2018/04/avengers-infinity-war-weekend-box-office-opening-records-1202378032/