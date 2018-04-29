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Avengers: Infinity War gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı

Tüm dünyada sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen Avengers: Infinity War, geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi. Marvel'in yeni filmi gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son yılların en heyecanla beklenen filmlerinden Avengers: Infinity War, geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Marvel'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren film, beklendiği gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha vizyona girmeden ön satışları ile rekor kırmayı başaran Infinity War, gişedeki yolculuğuna da rekorlarla başladı.
ABD'de perşembe gecesi gerçekleşen erken gösterimlerden 39 milyon dolar hasılat elde eden Avengers: Infinity War, The Dark Knight (30.6 milyon dolar)'ı geride bırakarak tüm zamanların en iyi perşembe gecesi hasılatını elde eden süper kahraman filmi oldu.
Infinity War, cuma günü sonunda 106.7 milyon dolar hasılatı ulaştı ve bugüne kadar gişede bir günün sonunda 100 milyon dolar  barajını aşan üçüncü film oldu. Yeni Avengers filminin gişedeki ilk hafta sonunda toplam 245.6 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. Bu da Infinity War'u tüm zamanların en iyi açılışını yapan süper kahraman filmi yapacak.
Infinity War daha şimdiden birçok rekor kırmış olsa da, eğer bu tahminler doğru çıkarsa tüm zamanların en iyi gişe açılışı rekorunu kıramayacak. Infinity War'un pazar günü hasılatı beklentilerin üzerine çıkmadığı taktirde, gişedeki ilk hafta sonunda 247.9 milyon dolar hasılata ulaşan Star Wars: The Force Awakens bu rekoru uzunca bir süre daha elinde tutacak.
Infinity War'ün gişedeki bu müthiş başlangıcı Disney'e de yeni bir rekoru getirecek gibi görünüyor.  Bu yılın başında vizyona giren Black Panther'dan sonra Avengers: Infinity War'un da müthiş bir gişe performansı göstermesi, Disney'i sinema tarihinde ABD'de 1 milyar dolar gişe hasılatına en kısa sürede ulaşan stüdyo yapacak. Son üç yıldır 1 milyar barajını ilk geçen stüdyo olan Disney, bu yıl 1 milyar barajını 117 günde aşarak yeni bir rekora imza atacak.
 

http://deadline.com/2018/04/avengers-infinity-war-weekend-box-office-opening-records-1202378032/ Yorum Yaz
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MERNEPTAH 1 yıl snurks
tost makinasıyla çekilmiş görüntüde izleyip çöp demekte ayrı bir ironi
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Manchester United 1 yıl
Güzel bir film.
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Özgü® 1 yıl
Hakediyormu? Fazlasıyla.
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GunslingeR085 1 yıl
DC utan utan
Adamlar kıytırık süperkahramanlarıyla rekorlarını kırıyor

Hiç umudum kalmadı DC'den. Yıl sonuna sadece bir tane Aquaman filmi çıkacak o kadar
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snurks 1 yıl
torrente düşmüş olan filmdir
ilk izlenimlerim iğrenç olmuş
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MERNEPTAH 1 yıl snurks
tost makinasıyla çekilmiş görüntüde izleyip çöp demekte ayrı bir ironi
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huseyincarnege 1 yıl
ımdb 9.0 vermişler bilemedim imdb.com/...
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ratch 1 yıl huseyincarnege
Film daha yeni çıktı. Zamanla düşecektir o puan. Filmler ilk çıktığında yüksek puanla başlar genelde.
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BaatılRhymer 1 yıl
Öyle bir bitirdiler ki filmi part 2 uçacak...
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MoÇü 1 yıl
Rekoru kırmış sanırım. 3 günlük kazancı 250 milyon dolar görünüyor abd'de. Toplam hasılat ise 630 milyon dolar.
boxofficemojo.com/...
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mu5tafa 1 yıl MoÇü
Daha Çin yok üstelik.
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kreat 1 yıl
Filme gittim. Altyazılı seansa. 1 Dublaj, 1 Altyazılı daha gitmeyi düşünüyorum
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Film için tahminim 1.7-1.8 arası
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MessiTugi 1 yıl
Avatar zor da Titanic'i geçebilir. Force Awakens'ı kesin geçecek bence.
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Galena 1 yıl MessiTugi
Part 2 gecebilir. Millet asiri Hyplendi filmi oyle bitirdiler ki yarim kaldi
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