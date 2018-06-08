Avrupa Birliği'nden Google'a 11 milyar dolar ceza gelebilir

Google, Android ile ilgili anti-tröst ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin 11 milyar dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Avrupa Komisyonu, arama devinin Android mobil işletim sistemine yönelik bir antitröst soruşturması ile ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Google'a verilecek para cezası Temmuz ayında açıklanacak.

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Google, akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına şirketin Chrome web tarayıcısını ve arama aracını yüklemelerini zorunlu tutmakla suçlanıyor. İnternet devinin bu firmalara, uygulamalarını telefonlara yerleştirmeleri için finansal teşvikler sunduğu ve uymadıkları taktirde Google Play Store'a erişimlerini engellemekle tehdit ettiği bildirildi.

Daha önce 2.7 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Google’ın mobil pazardaki tekelini kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığını iddia ediyor. Raporda, mevcut davada verilecek para cezasının, Avrupa Komisyonu'nun Google'a daha önce verdiği 2.7 milyar dolarlık rekor cezadan çok daha yüksek olacağının yazdığını da belirtelim.

https://www.politico.eu/article/google-android-antitrust-competition-fine-margrethe-vestager/