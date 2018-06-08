Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Birliği'nden Google'a 11 milyar dolar ceza gelebilir

Akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına şirketin Chrome tarayıcısını ve arama aracını yüklemelerini zorunlu tutmakla suçlanan Google'ın AB tarafından rekor bir cezaya çarptırılabilir.
11 ay
4,8b
1
7
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, Android ile ilgili anti-tröst ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin 11 milyar dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Avrupa Komisyonu, arama devinin Android mobil işletim sistemine yönelik bir antitröst soruşturması ile ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Google'a verilecek para cezası Temmuz ayında açıklanacak.
Ayrıca Bkz. "Yahoo Messenger, 20 yıl sonra Temmuz ayında kapanıyor"
Google, akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına şirketin Chrome web tarayıcısını ve arama aracını yüklemelerini zorunlu tutmakla suçlanıyor. İnternet devinin bu firmalara, uygulamalarını telefonlara yerleştirmeleri için finansal teşvikler sunduğu ve uymadıkları taktirde Google Play Store'a erişimlerini engellemekle tehdit ettiği bildirildi.

Daha önce 2.7 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Google’ın mobil pazardaki tekelini kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığını iddia ediyor. Raporda, mevcut davada verilecek para cezasının, Avrupa Komisyonu'nun Google'a daha önce verdiği 2.7 milyar dolarlık rekor cezadan çok daha yüksek olacağının yazdığını da belirtelim.

https://www.politico.eu/article/google-android-antitrust-competition-fine-margrethe-vestager/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 11 ay en beğenilen
Vatandaşın amacı kullanmak olsa da devletin amacı korumaktır.Vatandaş nerden bilecek tekel oluşturmuş,verileri işlenmiş,sektördeki pastanın büyük kısmını kendine almış bir uygulama kullandığını.
Vatandaşın amacı kullanmak olsa da devletin amacı korumaktır.Vatandaş nerden bilecek tekel oluşturmuş,verileri işlenmiş,sektördeki pastanın büyük kısmını kendi...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Serkan_Yılmaz 11 ay
al sana hain google , içlerinde her türlü yasadışılığı barındıran AB nin böyle bir ceza istemesi de garip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 11 ay
Volkswagene kesilen ceza için kaynak lazım tabi:D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 11 ay
cezadan gelen parayı alıp yeni bir sistem kurmak lazım dünyada alternatif abd ye bağlı olmadan yeni bir tlf pc sistemi gerek.abd isteidği zaman keser program v.s ondan sonra tüm dünya boşta kalır.zte yaptığını diğer firmalara yapmıycağı ne malum bence google microsoft merkezleri abd ülkelerinde olmalı.tüm dünyaya abd yön vermemeli.sadece gogle apple işletim sistemine bağlı kalmamalıyız ab ülkeleri veya çin hindistan japonya birleşip yeni bir eko sistem oluşturması gerek abd nin elinden alınmalı artık bence diğer tüm tlf firmaları tizen e önem vermeye başlasınlar.ama oda google alt yapısını kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leo Minor 11 ay
Ticaret savaşları kızışıyor. Trump bunun altında kalmaz yakında avrupalı şirketlere o da ceza keser. Çok mal haramsız olmaz misali bütün büyük şirketlerin illegal işleri vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 11 ay en beğenilen
Vatandaşın amacı kullanmak olsa da devletin amacı korumaktır.Vatandaş nerden bilecek tekel oluşturmuş,verileri işlenmiş,sektördeki pastanın büyük kısmını kendine almış bir uygulama kullandığını.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 11 ay
Dünyadaki hegemonik güçlere ceza kesilebileceğine inanan kaldı mı hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 11 ay
Bu bir döngü halini almaktan öteye geçemez bence. Google çok güçlü ve anti-tröst ihlalleri mutlaka olacaktır. Başka firmalarda da benzer durumlar yaşanıyor zaten. AB istediği kadar ceza versin önemli olan nihai tüketicilerin ne düşündüğü ve ne istediği.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Türkiye'nin en çok satan otomobil markaları belli oldu [2018 ocak-mayıs] 11 ay Apple, 2018 model iPhone'ların parça siparişini %20 azalttı 11 ay Motorola'nın iPhone X tasarımlı telefonunun teknik özellikleri sızdırıldı 11 ay Asus’tan geniş tanımını değiştiren monitör 11 ay Porsche'den 4 dakika şarjla 100 km gidecek elektrikli otomobil: Porsche Taycan 11 ay 2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler 11 ay App Store'daki kripto para uygulamaları için yeni kurallar getirildi 11 ay Yeni Game of Thrones dizisi HBO'dan resmi onayı aldı 11 ay Uygun fiyatlı Surface Pro'nun Lex kod adıyla geliştirildiği ortaya çıktı 11 ay Apple logo çalmakla suçlanıyor 11 ay Yeni Lexus RX L Türkiye'de satışa çıkıyor; hibrit motorlu 7 kişilik SUV 11 ay Facebook bazı şirketlerin kullanıcı verilerine erişmesine olanak sağladı 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 0.5ms tepki süresi 11 ay Android GO telefonlar için yeni Snapdragon yongalar geliyor 11 ay Volkswagen, batarya üretiminde kuantum bilgisayarlardan faydalanacak 11 ay Gmail'in güncellenen Android versiyonuna yeni bir özellik geldi 11 ay MIUI 10'un global çıkış tarihi açıklandı: İşte yeni arayüzü alacak telefonlar 11 ay Metrobüs rüzgârından elektrik üretilecek 11 ay Dev kripto para borsası Huobi, ABD pazarına giriyor 11 ay Haftaya BİM, A101 ve Şok marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Birliği'nden Google'a 11 milyar dolar ceza gelebilir Sonraki Yahoo Messenger, 20 yıl sonra Temmuz ayında kapanıyor 11 ay ROCCAT etkileyici görünüme sahip Vulcan klavye serisini duyurdu 11 ay Madencilik devi Bitmain halka arz edilebilir 11 ay Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek 11 ay Rivet Networks Killer Wireless xTend teknolojisi kullanıma sunuluyor 11 ay TSMC yüksek talebi karşılamak için 7nm çip üretimini hızlandırıyor 11 ay E3 2018’de bizleri neler bekliyor? Hangi oyunlar tanıtılacak? 11 ay Ubisoft CEO'su: Konsollar ölüyor, artık oyunları daha düşük donanımla oynayacağız 11 ay Karbon emisyonuyla mücadelede yeni dönem: Karbondioksiti yakalayıp yakıta dönüştürmek mümkün 11 ay Honda ve General Motors, daha ucuz ve verimli bataryalar geliştirmek için anlaştı 11 ay Facebook, 14 milyon kullanıcıyı etkileyen hatayı itiraf etti 11 ay Xiaomi Mi8 almak için Tayvan'da Mi mağazasına gittim l VLOG 11 ay Yerli otomobil, emsallerinden yüzde 5 daha ucuz olacak 11 ay Xiaomi’nin Türkiye’ye gelişi seçimden sonraya kaldı 11 ay Karşınızda cinayet takıntılı "psikopat" yapay zekâ Norman 11 ay Hackerlar bu yıl 1.1 milyar dolarlık kripto para çaldı 11 ay Tesla Roadster, SpaceX performans paketine sahip "çılgın" bir araç olacak 11 ay God of War'un fiyatında tam %50 indirim: 149 TL'ye düştü 11 ay Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android Oreo güncellemesi yayınlandı 11 ay Dacia Duster'ın 1.5 litrelik dCi motorları yenileniyor; işte yeni Blue dCi motorlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim