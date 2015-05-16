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Avrupa Komisyonu: Korsan içerikli siteleri kapatmak çözüm değil

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Avrupa Komisyonu: Korsan içerikli siteleri kapatmak çözüm değil
 
Avrupa komisyonu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak aslında bir çoğumuzun bildiği bir gerçeği ortaya koydu. Açıklamada korsan içerik yayınlayan sitelerin kapatılmasının içeriklere yasa dışı ulaşımı engellemediği, aksine yeni alternatiflerin türemesine sebep olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi yayınladığı raporda popüler bir yasadışı film izleme sitesi olan Kino.to'nun kapatılmasına ilişkin verileri paylaştı. Grafikte görüldüğü gibi popüler sitenin kapatılmasıyla internetten yasa dışı film izleme sayısı bir süreliğine azalsa da sonraki dönemlerde eski sayısına geri dönüyor. Bunun en büyük sebebi ise kapatılan sitenin yerine kinox.to, mega-stream.to, video2k.tv gibi birden fazla alternatifin türemesi gösteriliyor.
Avrupa Komisyonu: Korsan içerikli siteleri kapatmak çözüm değil
 

Açıklamada komisyonun yeni türeyen bu sitelerle de hukuki mücadeleye devam edeceği de söylendi. Ancak site kapatmak yerine daha efektif çözümler bulunması gerektiği belirtiliyor. İlk akla gelen çözüm ise yasa dışı içeriklerin yükleme sırasında tespit edilerek engellenmesi. Ancak bu sistem için gerekli altyapının nasıl oluşturulacağı merak konusu.
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
Onun yerine orjinal içeriği ucuzlatmayı düşünmezler
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le_tatative 4 yıl
Steam'i örnek alsalar sorun olmayacak. Tüketiciye orjinali diretmeye değil, orjinali sevdirmeye çalışmalılar. Spotify da güzel bir örnek mesela.
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alito 4 yıl
Tek çözüm, her ülke ekonomisine göre ayrı fiyatlandırmadır. Bu adamlara bunu anlatmak için kaç devenin hendek atlaması gerek acaba.
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DH Misafiri 4 yıl
Kesinlikle katılıyorum. Neden derseniz, bir kere internete bir dizi ve/veya film konduğunda (resmi olarak) zaten kazanç kapısını üçüncü kez çalıyor demektir. Böyle durumda aşırı pahalı bir bedelle bu dizileri/filmleri kimse seyretmez. Üstlik bir çoğu 1, 2 sezonu bile zor görüyor. Bunun yerine, makul ve mantıklı fiyatlarla internetten yayınlanabilir. Tutan dizileri, 1 sezon geriden seyredebilmek için tonla para isteniyor, kapıyı 3. defa çalmışsın artık paranın peşini bırak arkadaş.
Ayrıca yorum yapan arkadaşların dediği gibi, bir filmi Avrupa'da yayınlamak başka, Amerika/Kanada'da yayınlamak başka Asya'da yayınlamak başka, hepsinin ekonomik ve sosyal durumları farklılık gösteriyor.
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Okisht
Hocam başlıkta iki nokta kullandığında öncesinde ve sonrasında boşluk koymak yerine sadece sonrasında boşluk koymak yeterli, iki tarafa da koymak şahsen benim çok dikkatimi çekiyor ve de yanlış.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Public_Enemy 4 yıl
ülkede alım gücü düşük diyen arkadaşlar, milli geliri kişi sayısına bölünce 10.600 dolar çıkıyor, alım gücü endeksi ile bu 18.000 dolar olarak hesaplanıyor, yani o kadar düşük değil ama gelirin adaletsiz ve haksız dağılımı söz konusu. Halk her zaman zengini daha zengin etme amacındaki sağ iktidarları seçtikçe bu da böyle devam edecek.
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Virtual Reality 4 yıl
Dijital ürünlerin fiyatını, ülkelerin alım gücüne göre belirledikleri vakit ve her ülkede dijital film satın alma ve kiralama hizmetleri devreye girdiği vakit. Korsan sorunu kendiliğinden çözülür.
Örneğin, Avrupa'nın bazı ülkelerinde asgari ücret en az 1500 euro ve Fransız Ubisoft şirketi bu ülkelerde oyunlarını 60 euroya satıyor. İyi güzel, asgari ücrete orantı yaptımı harika fiyat.
Peki, bu Ubisoft şirketi aynı oyunu, asgari ücretin 900TL olduğu Türkiye de kaça satıyor. 170TL ile 350TL arası. Konsol ve PC sürümü olarak değişken fiyatlardan satıyor.
Neden Avrupa da 60 euro olan oyun Türkiye de 60TL değil? Çünkü, işlerine gelmiyor.
Haaa, o zaman Avrupa Komisyonu durup düşünecek, bizim şirketler nerede hata yapıyor da, korsan giderek çoğalıyor.
Haksız mıyım?
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gokhans19 4 yıl
Korsan sorununun çözümü çok basit aslında. Alım gücünü yükseltip fiyatlarıda indirmek yeterli. Avrupada adam 5000 dolar maaş alıpta 50 dolara oyun alıyorken biz burda 949 lira maaşla 250 liraya oyun almaya çalışıyoruz.
Oyun oynamayın diyen tiplerinde babaları faturayı ödemese internete giremeyecek tipler olduğu besbelli.
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Angel of the Lord 4 yıl
Hatırlayan vardır. Geçen yıl ya da önceki yıl hubble bundle'da battlefield 3 dahil bir sürü güzel EA oyunu 5 dolara satılıyordu paket halinde. 2 haftada kaç milyon sattı. para yapımcıya gitmedi belki ama normalde de o fiyattan satsa ya da 60 yerine 20 dolardan satsa o zaman bakın kaç milyon satıyor.
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TEKİN 1881 4 yıl
Bu ülkenin alım gücü düşük. Kira dan, beslenmeden, internet faturası, elektrik, su doğalgaz dan para artacak da bir de herşey in orijinalini alacak.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Kullandığım işletim sistemi deneme sürümü.O bitince ubuntu kurarım.
Telefonumda 1 tane mp3 yok.Film izlemem.
Oyundan anlamam.3 senedir çalışmıyorum.Yaş 34.
Türk milletinin şöyle zırlaması beni sinir ediyor.
Hayat şartları pahalı arkadaşım avrupa daha iyi.
Türkler de köyünden şehrine bir araya gelsin haklarını savunsun.
Avrupa da bunları robot yapmıyor.
Bu ülke her zaman böyle idi.Suçu yönetimlerde değil kendinde aramalı millet.
Avrupa da partiler milletin peşinden koşar.
Türkiye de tonlarca vergi verilir pankartlar,araçlar derken vergiler harcanır.
Seçim zamanı milletin kafasını şişirirler.Millet menfati için birbirini satar.
Bir cümle vardır.Haksızlığa boyun eğersen hakkınla beraber şerefinide kaybedersin diye.
Türk milleti kaybetmeye alıştığı için sorun yok ve sonrasıda olacaktır.
Kim ne yaparsa kendine yapar kendi kendine.

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beyazmarti 4 yıl
Ya bugün soundcloud a zenmatesiz girebilen varmı sormak lazım. Orada ki amaç müzik dinlemek mixcloud da kapalı ben neden vpn ya da başka bir program kullanmak zorundayım. Ne yapıyoruz bu sitelere girip yolsuzluk mu hırsızlık mı? Neden ileri yerine hep geriye gidiyoruz. Bu kısıtlamalar nereye kadar devam edecek zaten internet fiyatları pahalı birde vpn için mi para ödeyelim.Bu zihniyet ne zaman değişecek. Adil kullanım kotası diye birde dayatma var. Hızınız 100 mbit ama 50 gb akk lı. Oldu canım ver altıma ferrariyi şişliden harbiyeyi geçme diye diret.Kızın verdiği cevapta ilginç biz o hizmeti veriyoruz ama siz alamıyorsunuz. Oldu alıcılarımı bir kontrol edeyim!
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu biraz vicdanı mesele.
Ayrıca zaruri ihtiyaç değil.
Aç kalırsın belirli bir süre sonra kimse yardım etmezse kötü şeyler yaparsın.
Fakat korsan müzik,işletim sistemi,film,yazılım,oyun zevk işidir kimsede ölmedi bundan.
Orjinal kullanamayanın bahanesi paradır ekonomidir.
Fakat o yazılımları yapanların emeklerini hiç düşünmezler ne de olsa kazanıyorlar diye.
Evet kazanabilirler herkes korsan kullansa hiç kazanamazlar.
Orjinal içerik kullananlar sayesinde kazanıyorlar.
Empati yapamayan bir millet yalan,bahane üretmeye ve gerilemeye meyillidir.

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crazy585858 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Bu biraz vicdanı mesele.
Ayrıca zaruri ihtiyaç değil.
Aç kalırsın belirli bir süre sonra kimse yardım etmezse kötü şeyler yaparsın.
Fakat korsan müzik,işletim sistemi,film,yazılım,oyun zevk işidir kimsede ölmedi bundan.
Orjinal kullanamayanın bahanesi paradır ekonomidir.
Fakat o yazılımları yapanların emeklerini hiç düşünmezler ne de olsa kazanıyorlar diye.
Evet kazanabilirler herkes korsan kullansa hiç kazanamazlar.
Orjinal içerik kullananlar sayesinde kazanıyorlar.
Empati yapamayan bir millet yalan,bahane üretmeye ve gerilemeye meyillidir.



hocam sen bana aylık 9000 lira maaş ver ben donumu bile çakma yerine orjinal nike alırım


şaka bi yana bu ülkede alım gücümüz belli elimize geçen para belli biz ne yapalım yaşamayalımmı.. burası isviçre değil hocam empatida yapıyorum ama cebimdeki para degişmiyor hayvan gibi çalışsanda bu ülkede her şeyin orjinaline para bayilamazsın.. ben ne zenginler gördüm 1.5 liraya tavuk döner yiyor adam.. bu ülkede parayi bulanda cimrileşiyor yani.. kısacası sistem yanlış..
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Ryso 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Bu biraz vicdanı mesele.
Ayrıca zaruri ihtiyaç değil.
Aç kalırsın belirli bir süre sonra kimse yardım etmezse kötü şeyler yaparsın.
Fakat korsan müzik,işletim sistemi,film,yazılım,oyun zevk işidir kimsede ölmedi bundan.
Orjinal kullanamayanın bahanesi paradır ekonomidir.
Fakat o yazılımları yapanların emeklerini hiç düşünmezler ne de olsa kazanıyorlar diye.
Evet kazanabilirler herkes korsan kullansa hiç kazanamazlar.
Orjinal içerik kullananlar sayesinde kazanıyorlar.
Empati yapamayan bir millet yalan,bahane üretmeye ve gerilemeye meyillidir.



Bu insanların ayıbı değil, kapitalizmin dayatmasıdır. Geçmişte eğlenmek için ne zaman para veriyorduk da bugün bu dayatmaya uyum sağlatılacak kadar baskılandık? Aldığın bi kames top 1lirayken aylarca patlayana kadar sokaklarda az oynamadık. İp ve taş için de zira o kadar para vereceğimiz bi meta değildi. Bugün işten çıkıp da ayaklarını uzatıp "sahte" mutluluk yaşamak için bireyden tüketici haline çevrilir olduk. Çok değil, müzik sektörüne uyguladıkları oyunları eğlence sektörüne uyguladılar çarkı çevirmek için..

Sanat ve müzik para metasına dönüştüğünden beri ortaya nasıl gudubet şeyler çıktığına şahit ediyoruz. Ama gelip de ekonomiyi savunursan bizim adımıza üzülürüm. Kusura bakmasınlar eğer kazanamıyorlarsa bu işi bıraksınlar, çünkü bu iki olgunun içinde de parayla dönen bi felsefe yok.

Korsanı savunurmuşcasına da bi tez oldu fakat bugüne kadarki ücretini ödediğim bütün şeyler için de işçilik ücretleri helal olsun.
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nobu 4 yıl
Fiyat politikaları yanlıs kur farkını ülkelerin yasam kalitesini gozetmeksizin fiyat koyuyorlar aradaki aracıların millete giydirmelerini saymıyorum bile
almayacak yine almdııyo ama bu kadar fazla kayıpları olmaz
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