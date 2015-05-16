Avrupa Komisyonu: Korsan içerikli siteleri kapatmak çözüm değil

Avrupa komisyonu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak aslında bir çoğumuzun bildiği bir gerçeği ortaya koydu. Açıklamada korsan içerik yayınlayan sitelerin kapatılmasının içeriklere yasa dışı ulaşımı engellemediği, aksine yeni alternatiflerin türemesine sebep olduğu belirtildi.
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi yayınladığı raporda popüler bir yasadışı film izleme sitesi olan Kino.to'nun kapatılmasına ilişkin verileri paylaştı. Grafikte görüldüğü gibi popüler sitenin kapatılmasıyla internetten yasa dışı film izleme sayısı bir süreliğine azalsa da sonraki dönemlerde eski sayısına geri dönüyor. Bunun en büyük sebebi ise kapatılan sitenin yerine kinox.to, mega-stream.to, video2k.tv gibi birden fazla alternatifin türemesi gösteriliyor.
Açıklamada komisyonun yeni türeyen bu sitelerle de hukuki mücadeleye devam edeceği de söylendi. Ancak site kapatmak yerine daha efektif çözümler bulunması gerektiği belirtiliyor. İlk akla gelen çözüm ise yasa dışı içeriklerin yükleme sırasında tespit edilerek engellenmesi. Ancak bu sistem için gerekli altyapının nasıl oluşturulacağı merak konusu.
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Ayrıca yorum yapan arkadaşların dediği gibi, bir filmi Avrupa'da yayınlamak başka, Amerika/Kanada'da yayınlamak başka Asya'da yayınlamak başka, hepsinin ekonomik ve sosyal durumları farklılık gösteriyor.
Örneğin, Avrupa'nın bazı ülkelerinde asgari ücret en az 1500 euro ve Fransız Ubisoft şirketi bu ülkelerde oyunlarını 60 euroya satıyor. İyi güzel, asgari ücrete orantı yaptımı harika fiyat.
Peki, bu Ubisoft şirketi aynı oyunu, asgari ücretin 900TL olduğu Türkiye de kaça satıyor. 170TL ile 350TL arası. Konsol ve PC sürümü olarak değişken fiyatlardan satıyor.
Neden Avrupa da 60 euro olan oyun Türkiye de 60TL değil? Çünkü, işlerine gelmiyor.
Haaa, o zaman Avrupa Komisyonu durup düşünecek, bizim şirketler nerede hata yapıyor da, korsan giderek çoğalıyor.
Haksız mıyım?
Oyun oynamayın diyen tiplerinde babaları faturayı ödemese internete giremeyecek tipler olduğu besbelli.
Telefonumda 1 tane mp3 yok.Film izlemem.
Oyundan anlamam.3 senedir çalışmıyorum.Yaş 34.
Türk milletinin şöyle zırlaması beni sinir ediyor.
Hayat şartları pahalı arkadaşım avrupa daha iyi.
Türkler de köyünden şehrine bir araya gelsin haklarını savunsun.
Avrupa da bunları robot yapmıyor.
Bu ülke her zaman böyle idi.Suçu yönetimlerde değil kendinde aramalı millet.
Avrupa da partiler milletin peşinden koşar.
Türkiye de tonlarca vergi verilir pankartlar,araçlar derken vergiler harcanır.
Seçim zamanı milletin kafasını şişirirler.Millet menfati için birbirini satar.
Bir cümle vardır.Haksızlığa boyun eğersen hakkınla beraber şerefinide kaybedersin diye.
Türk milleti kaybetmeye alıştığı için sorun yok ve sonrasıda olacaktır.
Kim ne yaparsa kendine yapar kendi kendine.
Ayrıca zaruri ihtiyaç değil.
Aç kalırsın belirli bir süre sonra kimse yardım etmezse kötü şeyler yaparsın.
Fakat korsan müzik,işletim sistemi,film,yazılım,oyun zevk işidir kimsede ölmedi bundan.
Orjinal kullanamayanın bahanesi paradır ekonomidir.
Fakat o yazılımları yapanların emeklerini hiç düşünmezler ne de olsa kazanıyorlar diye.
Evet kazanabilirler herkes korsan kullansa hiç kazanamazlar.
Orjinal içerik kullananlar sayesinde kazanıyorlar.
Empati yapamayan bir millet yalan,bahane üretmeye ve gerilemeye meyillidir.
hocam sen bana aylık 9000 lira maaş ver ben donumu bile çakma yerine orjinal nike alırım
şaka bi yana bu ülkede alım gücümüz belli elimize geçen para belli biz ne yapalım yaşamayalımmı.. burası isviçre değil hocam empatida yapıyorum ama cebimdeki para degişmiyor hayvan gibi çalışsanda bu ülkede her şeyin orjinaline para bayilamazsın.. ben ne zenginler gördüm 1.5 liraya tavuk döner yiyor adam.. bu ülkede parayi bulanda cimrileşiyor yani.. kısacası sistem yanlış..
Bu insanların ayıbı değil, kapitalizmin dayatmasıdır. Geçmişte eğlenmek için ne zaman para veriyorduk da bugün bu dayatmaya uyum sağlatılacak kadar baskılandık? Aldığın bi kames top 1lirayken aylarca patlayana kadar sokaklarda az oynamadık. İp ve taş için de zira o kadar para vereceğimiz bi meta değildi. Bugün işten çıkıp da ayaklarını uzatıp "sahte" mutluluk yaşamak için bireyden tüketici haline çevrilir olduk. Çok değil, müzik sektörüne uyguladıkları oyunları eğlence sektörüne uyguladılar çarkı çevirmek için..
Sanat ve müzik para metasına dönüştüğünden beri ortaya nasıl gudubet şeyler çıktığına şahit ediyoruz. Ama gelip de ekonomiyi savunursan bizim adımıza üzülürüm. Kusura bakmasınlar eğer kazanamıyorlarsa bu işi bıraksınlar, çünkü bu iki olgunun içinde de parayla dönen bi felsefe yok.
Korsanı savunurmuşcasına da bi tez oldu fakat bugüne kadarki ücretini ödediğim bütün şeyler için de işçilik ücretleri helal olsun.
almayacak yine almdııyo ama bu kadar fazla kayıpları olmaz
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