Avrupa Komisyonu: Korsan içerikli siteleri kapatmak çözüm değil

Avrupa komisyonu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak aslında bir çoğumuzun bildiği bir gerçeği ortaya koydu. Açıklamada korsan içerik yayınlayan sitelerin kapatılmasının içeriklere yasa dışı ulaşımı engellemediği, aksine yeni alternatiflerin türemesine sebep olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi yayınladığı raporda popüler bir yasadışı film izleme sitesi olan Kino.to'nun kapatılmasına ilişkin verileri paylaştı. Grafikte görüldüğü gibi popüler sitenin kapatılmasıyla internetten yasa dışı film izleme sayısı bir süreliğine azalsa da sonraki dönemlerde eski sayısına geri dönüyor. Bunun en büyük sebebi ise kapatılan sitenin yerine kinox.to, mega-stream.to, video2k.tv gibi birden fazla alternatifin türemesi gösteriliyor.

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Açıklamada komisyonun yeni türeyen bu sitelerle de hukuki mücadeleye devam edeceği de söylendi. Ancak site kapatmak yerine daha efektif çözümler bulunması gerektiği belirtiliyor. İlk akla gelen çözüm ise yasa dışı içeriklerin yükleme sırasında tespit edilerek engellenmesi. Ancak bu sistem için gerekli altyapının nasıl oluşturulacağı merak konusu.