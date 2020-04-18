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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu

    Oppo çok yakında yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracak. Oppo A52 olarak adlandırılan modelin teknik özellikleri, görüntüleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
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    Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu
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    Çinli teknoloji devi Oppo şu anda A52 olarak adlandırılan yeni bir orta sınıf telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazın teknik özellikleri ve görselleri China Telecom’un web sitesinde yayınlandı.

    Oppo A52, FHD+ çözünürlükte 6.5 inç ekrana sahip. Ayrıca ekranının sol üst köşesinde 8 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan küçük bir delik var.

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    Akıllı telefonun arka panelinde son zamanlarda birçok orta sınıf telefonda gördüğümüze benzer şekilde dikdörtgen bir kamera modülü mevcut.

    Dörtlü kamera ünitesi 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeriyor.

    Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu
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    Fiyatı da açığa çıktı

    Snapdragon 665 yonga setiyle donatılan Oppo A52, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile gelliyor. Ayrıca hafızasını microSD kart aracılığıyla 256 GB'a kadar genişletmek mümkün.

    Akıllı telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilden besleniyor. Buna ek olarak kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 yüklü şekilde çıkacağını belirtelim.

    Oppo A52, Mor, Siyah ve Beyaz olmak üzere toplam üç farklı renk seçeneği ile sunulacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 254 dolar fiyatla satılacak.



    http://surfing.tydevice.com/prodetail.do?pro_id=93005 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa.
    Gördüğüm en kötü isimlendirme olabilir. 300 liraya satılan çakma telefon isimlendirmeleri daha özgün oluyor. A51'e rakip olacağım diye daha aşağı çekmişsiniz kendinizi.
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