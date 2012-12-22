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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avrupa Komisyonu, patent davaları açarak haksız rekabete sebep olup olmadığı hakkında Samsung'a inceleme başlatıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasında yaklaşık iki yıldır devam eden patent ihlali davalarında bazı bölgelerde Apple lehine bazı bölgelerde Samsung lehine kararlar veriliyor. Ancak Avrupa Komisyonu, patent davalarının gidişatını etkileyecek bir müdahalede bulundu.

AB kanun düzenleyicileri, Apple'a karşı açtığı patent davalarında Samsung'un rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde bir suçlama yapmaya hazırlanıyor. AB'nin rekabeten sorumlu şefi Joaquin Almunia, Komisyon'un suçlama belgesine istinaden konu ile ilgili bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

Duyuru, Komisyon'un sorşturmadaki son aşaması. Sonrasında Samsung'a yazılı bir çağrı gönderilerek, kanun düzenleyiciler önünde kendini savunma hakkı verilecek. Eğer kanun düzenleyiciler Samsung'u suçlu bulursa, toplam gelirinin yüzde 10'una kadar bir kısmı ceza olarak geri ödemek zorunda kalacak.

Avrupa Komisyonu patent ihlali konusunun davalara dönüştürülmesi halinde, bunun bir rekabeti bozucu eylem olup olmadığı konusunda inceleme yapıyor. Motorola, Google, Microsoft ve Apple'ın da patent ihlali davaları komisyonun incelemesi altında bulunuyor.

Geçtiğimiz Salı günü Samsung, İngiltere, Almanya, İtalya ve Hollanda'da Apple ürünlerinin satışının yasaklanması için yaptığı girişimleri askıya almıştı. Ancak tazminat mücadelesine devam edeceğini belirtmişti. Bunun komisyonun inceleme süreci ile bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. 

http://www.reuters.com/article/2012/12/20/us-eu-samsung-idUSBRE8BJ0JR20121220 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Samsung'mu rekabet kurallarını ihlal ettiğini söylüyorlar?
Arkadaş apple değilmi zırt pırt patent davası açan köşeleri oval dikdörtgen kasa patentini almaya çalışan apple değilmi nasıl oluyorsa samsung suçlu oluyor bune saçmalık.
Samsung'mu rekabet kurallarını ihlal ettiğini söylüyorlar?Arkadaş apple değilmi zırt pırt patent davası açan köşeleri oval dikdörtgen kasa patentini almaya...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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esmer23s 6 yıl
Applenin güçlü lobisi AB komisyonunu devreye soktu. Samsungu durdurabilecek başka bir yol gelmedi akıllarına. Teknoloji savaşını kazanan Samsunga Applenin bel altı vuruşudur bu.
Applenin güçlü lobisi AB komisyonunu devreye soktu. Samsungu durdurabilecek başka bir yol gelmedi akıllarına. Teknoloji savaşını kazanan Samsunga Applenin bel a...
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senatorlines 6 yıl
Yahu bu samzung babanızın oğlu olsa bu kadar savunmazsınız, sanki pis korelinin çok umurundasiniz da avukatliğini yapıyorsunuz bedavadan, pis koreli de geliyor sizin cebinizden paralarinızı sömürüyor, Vestel ya da Arçelik olsa bu kadar savunmazsınız, suçlu varsa tedbir alınsın tabi her şey samsungun olacak değil ya APPLE, NOKIA, HTC, SONY, LG....... de olsun kedi köpek yiyen pis korelilerin hemen kucağına düşmeyin! Çok rica ederim, ben de BB10 beklemekteyim ve asla samsung ürünü satın almayı düşünmüyorum, bizim Vestel ile Arçelik bu sektöre girse ne iyi olur!
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guest98765 6 yıl
Saçmalık. Daha da laf söylenemez.
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kımyasal 6 yıl
Bence burda bir takım dolaplar dönüyor.
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tahir40 6 yıl
Anlamadığım şey hem yazılım olarak hem donanım olarak özgürlükçüdür android telefon üreticileri. Samsung HTC gibi firmalar root edilip özelleştirilmiş işletim sistemleri yüklediğinizde bile garanti kapsamı dışına çıkarmaz müşterisini. IOS'da gidip uygulamalar bile joniye ayrı, hansa ayrı Mehmet'e ayrı fiyattan satılır, jailbreak de suçtur. Elinde olsa jailbreak yapanlara ceza gönderecekler. Bi de rekabetten bahsediliyor...
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jay jay justified 6 yıl tahir40
tahir40

Anlamadığım şey hem yazılım olarak hem donanım olarak özgürlükçüdür android telefon üreticileri. Samsung HTC gibi firmalar root edilip özelleştirilmiş işletim sistemleri yüklediğinizde bile garanti kapsamı dışına çıkarmaz müşterisini. IOS'da gidip uygulamalar bile joniye ayrı, hansa ayrı Mehmet'e ayrı fiyattan satılır, jailbreak de suçtur. Elinde olsa jailbreak yapanlara ceza gönderecekler. Bi de rekabetten bahsediliyor...

Jailbreak suç değilmiş.

en.wikipedia.org/...

Tabi belli kısıtlamalar sürüyor. iPad için yasal değilmiş mesela. Ha tabi "ben sadece tweak için jailbreak yapıyom"cuları dikkate alan var mıdır, orası meçhul.
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erturk unal 6 yıl
vay emperyalistler! apple gibi patent zorbası bir firma dururken samsung'u suçlamak niye?
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balomer 6 yıl
adalet topaldır er ya da geç yerini bulacak
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Gavuzla 6 yıl
samsungu avrupa ve amerikada bu yolla durdurmaya çalışıyorlar apple amerikan firması diye korunuyor maksat abdye para girişi sağlamak...
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Xtracer 6 yıl
apple ab yargısınıda satın almış.haberdeki çelişkiye bak abi.
zırt pırt patent davası açan,otun *okun patentini almaya çalışan ve alan ve diğer bütün teknoloji şirketlerinide patent almaya mecbur bırakan apple firması değilmidir sanki.
samsung da bu patent almaya mecbur şirketlerden birisi.
apple=abd
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Jül Sezar 6 yıl Xtracer
Xtracer

apple ab yargısınıda satın almış.haberdeki çelişkiye bak abi.
zırt pırt patent davası açan,otun *okun patentini almaya çalışan ve alan ve diğer bütün teknoloji şirketlerinide patent almaya mecbur bırakan apple firması değilmidir sanki.
samsung da bu patent almaya mecbur şirketlerden birisi.
apple=abd

Güney koredeki davada 5-10 tane samsung telefonu yasaklandı. Neyin satın alınmasından bahsediyorsun?
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Zuko 6 yıl
Kanun düzenleyiciler mi açıyor davayı? Yasama yargıya karışıyor yani? Avrupa'da güçler ayrılığı yok muymuş?
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sertacarslan 6 yıl
AB krizden çıkmanın yolunu bulmuş. Samsung, Google, Apple ve Microsoft'un gelirlerinin %10'u tüm borçları kapatır...
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DH Misafiri 6 yıl
Bi bitmedin Samsung, her nanenin altından zeytinağı gibi çıkmaya çalışıyor
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