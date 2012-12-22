Avrupa Komisyonu, patent davaları açarak haksız rekabete sebep olup olmadığı hakkında Samsung'a inceleme başlatıyor





Samsung ile Apple arasında yaklaşık iki yıldır devam eden patent ihlali davalarında bazı bölgelerde Apple lehine bazı bölgelerde Samsung lehine kararlar veriliyor. Ancak Avrupa Komisyonu, patent davalarının gidişatını etkileyecek bir müdahalede bulundu.





AB kanun düzenleyicileri, Apple'a karşı açtığı patent davalarında Samsung'un rekabet kurallarını ihlal ettiği yönünde bir suçlama yapmaya hazırlanıyor. AB'nin rekabeten sorumlu şefi Joaquin Almunia, Komisyon'un suçlama belgesine istinaden konu ile ilgili bir duyuru yapacaklarını açıkladı.





Duyuru, Komisyon'un sorşturmadaki son aşaması. Sonrasında Samsung'a yazılı bir çağrı gönderilerek, kanun düzenleyiciler önünde kendini savunma hakkı verilecek. Eğer kanun düzenleyiciler Samsung'u suçlu bulursa, toplam gelirinin yüzde 10'una kadar bir kısmı ceza olarak geri ödemek zorunda kalacak.





Avrupa Komisyonu patent ihlali konusunun davalara dönüştürülmesi halinde, bunun bir rekabeti bozucu eylem olup olmadığı konusunda inceleme yapıyor. Motorola, Google, Microsoft ve Apple'ın da patent ihlali davaları komisyonun incelemesi altında bulunuyor.





Geçtiğimiz Salı günü Samsung, İngiltere, Almanya, İtalya ve Hollanda'da Apple ürünlerinin satışının yasaklanması için yaptığı girişimleri askıya almıştı. Ancak tazminat mücadelesine devam edeceğini belirtmişti. Bunun komisyonun inceleme süreci ile bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.

http://www.reuters.com/article/2012/12/20/us-eu-samsung-idUSBRE8BJ0JR20121220