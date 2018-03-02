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Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı

Facebook, Twitter ve Google'ın illegal içerikleri denetlemesi ve kaldırması için yönergeler hazırlayan Avrupa Komisyonu illegal içeriklerin 1 saat içinde platformlardan kaldırılmasını talep etti.
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı
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Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, sosyal medyada paylaşılan illegal içeriklerin bir an önce platformlardan kaldırılması için 2016 yılından bu yana Facebook, Twitter, Google(YouTube) ve Microsoft ile iş birliği içinde. 2016 yılında ilk kez Avrupa Komisyonu'yla masaya oturan sosyal medya devleri ırkçı, nefret ögeleri içeren paylaşımları ve diğer illegal paylaşımları 24 saat içinde platformlarından kaldırma sözü vermişti. Geçtiğimiz yıl bu sözlerin tutulmadığını gören Avrupa Komisyonu'nun baskılarının ardından şirketler bu konuda daha hassas davranmaya başlamış ve sonucunda kaldırılan içeriklerin sayısında ciddi bir artış meydana gelmişti.

Terörle ilgili içerikler için özel tavsiye 

Şirketlerin illegal içeriklere yönelik ciddi çalışmalarını dikkate alan komisyon dün, sosyal medya devlerine yönelik bir dizi öneri içeren yeni bir yönerge yayınladı. Yayınlanan yönerge ile Avrupa Komisyonu; terörle ilgili içerikler, çocukların cinsel istismarı, taklit ürünler, telif hakkı ihlali, nefret ve şiddeti teşvik eden materyaller de dahil olmak üzere çok farklı kategorilere ait illegal içeriklerin bir an önce platformlardan kaldırılmasını talep ediyor. Özellikle terörle ilgili içerikler konusunda oldukça hassas davranan komisyon, bu içeriklerin paylaşıldıktan sonra ilk birkaç saat içinde son derece zararlı olduğunun altını çiziyor. Komisyonun önerilerine göre terörle ilgili içeriklerin 1 saat içinde platformlardan kaldırılmalı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ''Vatandaşlarımızın güvenlik ve temel haklarına ciddi bir tehdit oluşturan terör propagandasına ve diğer yasa dışı içeriklere karşı daha hızlı tepki göstermeliyiz.'' ifadesini kullandı. Komisyon ayrıca içeriklerin hızlıca tespit edilmesi ve platformlardan kaldırılması için otomatik algılamaya ve aynı içeriğin yeniden yüklenmemesine yönelik araçlarla ilgili de tavsiyelerde bulundu.


Yeni yasal düzenlemeler hazırlanabilir 

Tabi komisyonun bu önerilerinin şu an için yasal bir bağlayıcılığı yok. Yani şirketler söz konusu içerikleri 1 saat içinde kaldırmadıkları takdirde herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmayacak. Bununla birlikte komisyonun sosyal medya şirketleriyle yaptığı geçmiş görüşmeler bu öneriler yakın bir tarihte yasal bağlayıcılık kazanabileceğini gösteriyor zira komisyon genellikle doğrudan cezai yaptırımlar belirlemeden önce şirketleri hassasiyetini ölçmeyi tercih ediyor.


Öte yandan sosyal medya şirketlerinin, içerikleri kaldırma konusunda Avrupa Komisyonu'nun getirdiği standartlara uymaya çalıştığı ancak bu standartların ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğinden endişe duydukları belirtiliyor. Avrupa Komisyonu üyesi Vera Jourová da geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla içerik kaldırılırken dikkatli olmak gerektiğini vurgulamış ve sadece makul şüpheye ulaşılan içeriklerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekmişti. Komisyon şimdi sosyal medya devlerinin, komisyonun önerilerine ne derece uyduğunu tespit etmek ve geri dönüşleri almak için üç ay boyunca şirketlerin performanslarını inceleyecek.


https://www.theverge.com/2018/3/1/17066362/european-commission-eu-tech-illegal-terrorist-content-google-youtube-facebook Yorum Yaz
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isakoc 1 yıl
Vay baskıcı AB. İnsanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar. Türkiye'den mi gördüler ne :D
Onlar yapınca normal karşılayanlara gelsin ;)
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