Avrupa Komisyonu'ndan sosyal medya devlerine ''illegal içerik'' uyarısı

Terörle ilgili içerikler için özel tavsiye
Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ''Vatandaşlarımızın güvenlik ve temel haklarına ciddi bir tehdit oluşturan terör propagandasına ve diğer yasa dışı içeriklere karşı daha hızlı tepki göstermeliyiz.'' ifadesini kullandı. Komisyon ayrıca içeriklerin hızlıca tespit edilmesi ve platformlardan kaldırılması için otomatik algılamaya ve aynı içeriğin yeniden yüklenmemesine yönelik araçlarla ilgili de tavsiyelerde bulundu.
Yeni yasal düzenlemeler hazırlanabilir
Tabi komisyonun bu önerilerinin şu an için yasal bir bağlayıcılığı yok. Yani şirketler söz konusu içerikleri 1 saat içinde kaldırmadıkları takdirde herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmayacak. Bununla birlikte komisyonun sosyal medya şirketleriyle yaptığı geçmiş görüşmeler bu öneriler yakın bir tarihte yasal bağlayıcılık kazanabileceğini gösteriyor zira komisyon genellikle doğrudan cezai yaptırımlar belirlemeden önce şirketleri hassasiyetini ölçmeyi tercih ediyor.
Öte yandan sosyal medya şirketlerinin, içerikleri kaldırma konusunda Avrupa Komisyonu'nun getirdiği standartlara uymaya çalıştığı ancak bu standartların ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğinden endişe duydukları belirtiliyor. Avrupa Komisyonu üyesi Vera Jourová da geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla içerik kaldırılırken dikkatli olmak gerektiğini vurgulamış ve sadece makul şüpheye ulaşılan içeriklerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekmişti. Komisyon şimdi sosyal medya devlerinin, komisyonun önerilerine ne derece uyduğunu tespit etmek ve geri dönüşleri almak için üç ay boyunca şirketlerin performanslarını inceleyecek.
https://www.theverge.com/2018/3/1/17066362/european-commission-eu-tech-illegal-terrorist-content-google-youtube-facebook Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onlar yapınca normal karşılayanlara gelsin ;)