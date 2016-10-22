Avrupa başaramadı: Schiaparelli uzay aracı harap oldu

Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortaklaşa geliştirdiği Schiaparelli uzay aracı maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. İniş anından yaklaşık 50 saniye kadar önce uzay aracıyla olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıklayan ESA, Schiaparelli'nin planlanandan çok daha sert bir şekilde iniş yaptığını ve çok büyük bir ihtimalle harap olduğunu duyurdu.
Başarısızlığın, paraşüt sistemlerinde ortaya çıkan bir hatadan kaynaklandığını düşünen Avrupa Uzay Ajansı, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Paraşütler beklenenden daha önce açılmış gibi görünüyor, ancak kesin bir şey yok. Analizlere devam ediyoruz." Ifadelerine yer verdi.Ayrıca Bkz. "Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey"
"Görev %96 oranında başarılı oldu"
Schiaparelli uzay aracı Avrupa ve Rusya'nın "Mars'ta yaşam var mıydı?" Sorusuna cevap bulmak amacıyla geliştirdiği ExoMars'ın önemli bir parçasıydı. İki farklı kısım ve üç farklı uzay aracından oluşan ExoMars görevinin Schiaparelli ve TGO isimli bir yörünge aracını içeren ilk kısmı 16 Ekim'de Mars'a ulaşmıştı. Görevin gelişmiş bir gözlem aracından oluşan en önemli kısmıysa bundan 4 yıl sonra, 2020'de fırlatılacak.Schiaparelli'nin bu buyük astrobiyoloji projesindeki tek amacıysa ESA'nın geliştirdiği yeni iniş sistemlerini test etmekti. 2020 yılında fırlatılacak olan Mars gözlem aracının en iyi şekilde iniş yapmasını isteyen ESA, Schiaparelli'yi tamamiyle bu görev öncesinde bir hazırlık olması amacıyla geliştirmişti. Yani Schiaparelli'nin yalnızca tek bir görevi vardı onda da başarısız oldu.
Ancak Avrupa Uzay Ajansı yetkilileri başarısızlıkla sonuçlanan bu iniş denemesinden inanılmaz değerli veriler elde edildiğini belirtiyorlar. Görevin aslında %96 oranında başarılı olduğunu söyleyen ESA genel müdürü Jan Woerner,"Yumuşak bir iniş gerçekleştiremediğimiz için elbette üzgünüm; ancak Schiaparelli'nin amacı da zaten iniş ekipmanlarımızı test etmekti. Görevin asıl kısmı yörüngedeki uzay aracı tarafından gerçekleştirilecek." Ifadelerini kullandı.
Uzay aracının iletişimi koparmadan önce gönderdiği verilerin büyük önem taşıdığını da belirten Woerner, bu verilerin önümüzdeki 4 yıl içerisinde gerçekleşecek olan ikinci iniş denemesi için inanılmaz değerli olacağını söyledi.
ExoMars görevinin üç parçası: TGO, Schiaparelli ve gözlem aracı
Mars'a iniş yapabilen tek uzay ajansı: NASAAvrupa ve Rusya'nın yaşadığı bu başarısızlık, böylece Mars'a iniş yapmanın zorluğunu da tekrar gözler önüne sermiş oldu. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Hatta Rusya, Schiaparelli'yle beraber bu alandaki yedinci başarısızlığını yaşamış oldu.
NASA'nın yörüngedeki uydusu Schiaparelli'nin iniş yaptığı yeri görüntülediESA, Schiaparelli'nin sinyal vermeyi kesmesinin ardından uzay aracından tüm ümidi kesmiş ve kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da NASA'nın Mars yörüngesindeki uydusu, Schiaparelli'nin iniş yaptığı yerin fotoğraflarını yakalayıp Yeryüzü'ne gönderdi.
İşte Schiaparelli öncesi ve sonrası:
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ki bunlar ev tipi teleskoplar. Gidip Antalya'daki gözlem evinden bir bakın. Bina kadar teleskop ile. Neyle neyi kıyaslıyorsunuz. Adamların yine elinize verdiği cihaz ile adamları yargılıyorsunuz. Ancak elinize verdiklerinde inanırsınız zaten.
Bilgisayar örneğinde demek istediğim de şu. Ben dahi hala daha insanoğlunun böyle inanılmaz sınırları aşacak bir cihazı yaptığına inanmakta zorlanıyorum. Ama bu bilgisayarları yapan uygarlık pardon ama uzayada gider hatta uzayı da büker. Ne kadar inanılmaz bir çağda yaşadığımızın farkında değilsiniz. Adamlar özellikle bizim gibi okulda teleskop, mikroskop, deney vs görmeyen düşük eğitim seviyesinde bir ülke insanları için ne yazık ki başka zaman diliminden gibi icatlar yapıyorlar. O yüzden aklınızın görmedikçe inanamaması normal.
Ama inanın bu bilgisayarı icat eden Amerikalılar, eğer ülke dışına satmasalardı bunu. Şu an herkes bilgisayar diye bir şeyin mümkün olamayacağını, öyle saçma şey olur mu diye konuşuyor olurdu. Ortadoğu da da hala aslında dünya düz, gözümle görmeden yuvarlak olduğuna inanmam diyen insanlar var yahu. Nedense ülkede eğitim sadece ezberden kitap okumayla olunca böyle oluyor. Adamlar ise direk her şeyi deneyler ile görüp test edip öğreniyorlar.