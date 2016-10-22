Avrupa başaramadı: Schiaparelli uzay aracı harap oldu

Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortaklaşa geliştirdiği Schiaparelli uzay aracı maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. İniş anından yaklaşık 50 saniye kadar önce uzay aracıyla olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıklayan ESA, Schiaparelli'nin planlanandan çok daha sert bir şekilde iniş yaptığını ve çok büyük bir ihtimalle harap olduğunu duyurdu.

Başarısızlığın, paraşüt sistemlerinde ortaya çıkan bir hatadan kaynaklandığını düşünen Avrupa Uzay Ajansı, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Paraşütler beklenenden daha önce açılmış gibi görünüyor, ancak kesin bir şey yok. Analizlere devam ediyoruz." Ifadelerine yer verdi.

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"Görev %96 oranında başarılı oldu"

Schiaparelli uzay aracı Avrupa ve Rusya'nın "Mars'ta yaşam var mıydı?" Sorusuna cevap bulmak amacıyla geliştirdiği ExoMars'ın önemli bir parçasıydı. İki farklı kısım ve üç farklı uzay aracından oluşan ExoMars görevinin Schiaparelli ve TGO isimli bir yörünge aracını içeren ilk kısmı 16 Ekim'de Mars'a ulaşmıştı. Görevin gelişmiş bir gözlem aracından oluşan en önemli kısmıysa bundan 4 yıl sonra, 2020'de fırlatılacak.

Uzay aracının iletişimi koparmadan önce gönderdiği verilerin büyük önem taşıdığını da belirten Woerner, bu verilerin önümüzdeki 4 yıl içerisinde gerçekleşecek olan ikinci iniş denemesi için inanılmaz değerli olacağını söyledi.

ExoMars görevinin üç parçası: TGO, Schiaparelli ve gözlem aracı

Mars'a iniş yapabilen tek uzay ajansı: NASA

NASA'nın yörüngedeki uydusu Schiaparelli'nin iniş yaptığı yeri görüntüledi

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway

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Schiaparelli'nin bu buyük astrobiyoloji projesindeki tek amacıysa ESA'nın geliştirdiği yeni iniş sistemlerini test etmekti. 2020 yılında fırlatılacak olan Mars gözlem aracının en iyi şekilde iniş yapmasını isteyen ESA, Schiaparelli'yi tamamiyle bu görev öncesinde bir hazırlık olması amacıyla geliştirmişti. Yani Schiaparelli'nin yalnızca tek bir görevi vardı onda da başarısız oldu.Ancak Avrupa Uzay Ajansı yetkilileri başarısızlıkla sonuçlanan bu iniş denemesinden inanılmaz değerli veriler elde edildiğini belirtiyorlar.,"Yumuşak bir iniş gerçekleştiremediğimiz için elbette üzgünüm; ancak Schiaparelli'nin amacı da zaten iniş ekipmanlarımızı test etmekti. Görevin asıl kısmı yörüngedeki uzay aracı tarafından gerçekleştirilecek." Ifadelerini kullandı.Avrupa ve Rusya'nın yaşadığı bu başarısızlık, böylece Mars'a iniş yapmanın zorluğunu da tekrar gözler önüne sermiş oldu. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Hatta Rusya, Schiaparelli'yle beraber bu alandaki yedinci başarısızlığını yaşamış oldu.ESA, Schiaparelli'nin sinyal vermeyi kesmesinin ardından uzay aracından tüm ümidi kesmiş ve kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da NASA'nın Mars yörüngesindeki uydusu, Schiaparelli'nin iniş yaptığı yerin fotoğraflarını yakalayıp Yeryüzü'ne gönderdi.