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Avrupa başaramadı: Schiaparelli uzay aracı harap oldu

ESA ve Roscosmos'un yeni iniş takımlarını test etmek amacıyla Mars'a gönderdiği Schiaparelli'den kötü haber geldi. Uzay aracı yaptığı sert iniş nedeniyle harap oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,9b
1
62
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı ve Roscosmos'un ortaklaşa geliştirdiği Schiaparelli uzay aracı maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedi. İniş anından yaklaşık 50 saniye kadar önce uzay aracıyla olan tüm iletişimlerin kesildiğini açıklayan ESA, Schiaparelli'nin planlanandan çok daha sert bir şekilde iniş yaptığını ve çok büyük bir ihtimalle harap olduğunu duyurdu.

Başarısızlığın, paraşüt sistemlerinde ortaya çıkan bir hatadan kaynaklandığını düşünen Avrupa Uzay Ajansı, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Paraşütler beklenenden daha önce açılmış gibi görünüyor, ancak kesin bir şey yok. Analizlere devam ediyoruz." Ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Bkz. "Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey"

"Görev %96 oranında başarılı oldu"

Schiaparelli uzay aracı Avrupa ve Rusya'nın "Mars'ta yaşam var mıydı?" Sorusuna cevap bulmak amacıyla geliştirdiği ExoMars'ın önemli bir parçasıydı. İki farklı kısım ve üç farklı uzay aracından oluşan ExoMars görevinin Schiaparelli ve TGO isimli bir yörünge aracını içeren ilk kısmı 16 Ekim'de Mars'a ulaşmıştı. Görevin gelişmiş bir gözlem aracından oluşan en önemli kısmıysa bundan 4 yıl sonra, 2020'de fırlatılacak.
Schiaparelli'nin bu buyük astrobiyoloji projesindeki tek amacıysa ESA'nın geliştirdiği yeni iniş sistemlerini test etmekti. 2020 yılında fırlatılacak olan Mars gözlem aracının en iyi şekilde iniş yapmasını isteyen ESA, Schiaparelli'yi tamamiyle bu görev öncesinde bir hazırlık olması amacıyla geliştirmişti. Yani Schiaparelli'nin yalnızca tek bir görevi vardı onda da başarısız oldu.

Ancak Avrupa Uzay Ajansı yetkilileri başarısızlıkla sonuçlanan bu iniş denemesinden inanılmaz değerli veriler elde edildiğini belirtiyorlar. Görevin aslında %96 oranında başarılı olduğunu söyleyen ESA genel müdürü Jan Woerner,"Yumuşak bir iniş gerçekleştiremediğimiz için elbette üzgünüm; ancak Schiaparelli'nin amacı da zaten iniş ekipmanlarımızı test etmekti. Görevin asıl kısmı yörüngedeki uzay aracı tarafından gerçekleştirilecek." Ifadelerini kullandı.

Uzay aracının iletişimi koparmadan önce gönderdiği verilerin büyük önem taşıdığını da belirten Woerner, bu verilerin önümüzdeki 4 yıl içerisinde gerçekleşecek olan ikinci iniş denemesi için inanılmaz değerli olacağını söyledi.
 
ExoMars görevinin üç parçası: TGO, Schiaparelli ve gözlem aracı

Mars'a iniş yapabilen tek uzay ajansı: NASA

Avrupa ve Rusya'nın yaşadığı bu başarısızlık, böylece Mars'a iniş yapmanın zorluğunu da tekrar gözler önüne sermiş oldu. Zira uzay araştırmaları tarihi boyunca Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti. Hatta Rusya, Schiaparelli'yle beraber bu alandaki yedinci başarısızlığını yaşamış oldu.

NASA'nın yörüngedeki uydusu Schiaparelli'nin iniş yaptığı yeri görüntüledi

ESA, Schiaparelli'nin sinyal vermeyi kesmesinin ardından uzay aracından tüm ümidi kesmiş ve kaybolduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da NASA'nın Mars yörüngesindeki uydusu, Schiaparelli'nin iniş yaptığı yerin fotoğraflarını yakalayıp Yeryüzü'ne gönderdi.

İşte Schiaparelli öncesi ve sonrası:


http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway Yorum Yaz
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Spider_hip 3 yıl en beğenilen cadence1
Bilgisayar, nanoteknoloji falan diyede bir şey yok zaten. Hepsi uydurmaca. 10nm falan nedir yahu. Uyduruyorlar. Yok saniyede bilmemkaç trilyon işlem yapabiliyormuş, yok grafik işliyormuş. Daha neler. Bir de akıllı telefon falan diye bir şeyler zırvalıyorlar, daha neler. İnsansız hava aracı falan da diyorlar, hatta sözde son kullanıcı içinde drone adında cihaz çıkarmışlar. Hatta telefonun varsa seni akıllı bir şekilde takip falan ediyormuş, yok deve. Havada durup düşmeden, kontrol edilmeden bizi bilip takip edecek, önündeki engelleri falanda anlıyormuş. Hepsi amerikanın falan uydurmaları. Dünya da düz zaten.
Bilgisayar, nanoteknoloji falan diyede bir şey yok zaten. Hepsi uydurmaca. 10nm falan nedir yahu. Uyduruyorlar. Yok saniyede bilmemkaç trilyon işlem yapabiliyo...
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CENS. 3 yıl
Otobüs durağına araç yanaştırmıyolar abi olur böyle şeyler. İnşallah bizde bu seviyelere geliriz de üzüldüğümüz şey parçalanan uzay aracı olur.
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Spider_hip 3 yıl cadence1
Ya siz gözlem yaptığınızdan emin misiniz? Fotoğraf makinasıyla Marsa bakmakta nedir ya. 2000 liraya bir teleskop alsaydınız da doğru düzgün baksaydınız. Uzaya teleskopla bakılır. Benim teleskobum var. Youtube da hurafeler aratırsanız daha milyon tane sonuç çıkar. Kamera takılan ev tipi teleskoplarla adamlar hd kalitede jupiteri bile görüntülüyorlar.

Ki bunlar ev tipi teleskoplar. Gidip Antalya'daki gözlem evinden bir bakın. Bina kadar teleskop ile. Neyle neyi kıyaslıyorsunuz. Adamların yine elinize verdiği cihaz ile adamları yargılıyorsunuz. Ancak elinize verdiklerinde inanırsınız zaten.

Bilgisayar örneğinde demek istediğim de şu. Ben dahi hala daha insanoğlunun böyle inanılmaz sınırları aşacak bir cihazı yaptığına inanmakta zorlanıyorum. Ama bu bilgisayarları yapan uygarlık pardon ama uzayada gider hatta uzayı da büker. Ne kadar inanılmaz bir çağda yaşadığımızın farkında değilsiniz. Adamlar özellikle bizim gibi okulda teleskop, mikroskop, deney vs görmeyen düşük eğitim seviyesinde bir ülke insanları için ne yazık ki başka zaman diliminden gibi icatlar yapıyorlar. O yüzden aklınızın görmedikçe inanamaması normal.

Ama inanın bu bilgisayarı icat eden Amerikalılar, eğer ülke dışına satmasalardı bunu. Şu an herkes bilgisayar diye bir şeyin mümkün olamayacağını, öyle saçma şey olur mu diye konuşuyor olurdu. Ortadoğu da da hala aslında dünya düz, gözümle görmeden yuvarlak olduğuna inanmam diyen insanlar var yahu. Nedense ülkede eğitim sadece ezberden kitap okumayla olunca böyle oluyor. Adamlar ise direk her şeyi deneyler ile görüp test edip öğreniyorlar.
Ya siz gözlem yaptığınızdan emin misiniz? Fotoğraf makinasıyla Marsa bakmakta nedir ya. 2000 liraya bir teleskop alsaydınız da doğru düzgün baksaydınız. Uzaya ...
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ayarotoservis 3 yıl
Dunya evrenin merkezidir yani sadece bastiginiz toprak var ay ve gunes gerisi sadece uydurmaca kimse hicbiryere gitmedi bunu anlamak icin cok zeki olmaya gerek yok sahte bir uzayli saldirisina hazir olun nufusu azaltacaklar ve deccal amerika.
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ayarotoservis 3 yıl
Baskan bu nasadaki nazi bilimadamini ornek gosterelim mezartasinda incildeki ayetleri yazdirmis gokkubbe ve tanrinin eseri diye ben semanin disinda su gibi birsey oldugunu dusunuyorum siyah yag gibi bir su kiyamet ayetinde bahsedilen siyah yag gibi belkide yukardaki yildiZlar siyah bir yagin icinde yuzuyorlar aya dikkatli bir sekilde teleskopla bakinca sanki suyun icinde yuzuyor gibime geldi.
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cadence1 3 yıl ayarotoservis
hiç şüphesiz her şey Allah tealanın eseri ayeti dir . kuranı kerim incil ve tevratı düzeltir aynı zamanda .... bazı hususlarıda gizlemişler birileri ve bunlarıda açıklar ana kitab tan .. nasa 7 göğü çok iyi bilir ama bu gerceği sembollerle gizler vektör sembolü !!! 7 rakamı haftanın 7 gün olması 7 ana renk sesler frekanslar 7 gök ile ilgilidir ..

heavens veya firmaments die gecer incil ve tevratta .. aslında hepsi Allah katından ana kitab tan ve birbirlerini tamamlıyor .. insanın bilemeyeceği konulara deginilmiştir . 1 akvaryum içinde yaşam süren bir balık veya 50 m2 toprak alanda yasam süren bir karınca veya denizin içinde bir ömür geciren balık nerde yasadıgını nasıl bilebilir ki


Allah yer ve gökleri yaratırken arşı SU ÜZERİNDEYDİ .. dolayısıyla mantıken yer ve gökler su içine inşa edilmiştir . insanın bunu bilmesi mümkün degildir çünkü bir balık gibi üzerinde yasadıgı topragın dışına cıkmamıştır cıkamazda yani bilemez

su renksizdir göğün beyaz kızıl mavi siyah görünmesinin pek tabiki açıklaması var ... diosun ya siyah yağ gibi bir su !!! flat earth videoları izliyorsun bazı videolar fake belki farkında degilsin ben 4 yıldır konuyla ilgilendiğim için biliyorum .. örnegin bir küre üzerinde yasamadıgımızı high altitude ballon üzerine yapıştırılmış dandik kameralarla ispatlayamazsın
o kameranın lensi devasa bir genişliği kadraja sığdıramaz ve lenste cekim esnasında bozulma oluşur .. sen o lenslerin gördüğü siyah bir ekranı gözlemlediğin için semanın dışında siyah yağ gibi bir su var diyorsun . eskiler great deep diyorlar bu sulara büyük derinlik -------> millete uzay die kakalıyorlar halbuki 7 göğü tam olarak göremiyoruz bir perspektifle gözlemleyebiliyoruz .

okyanusun 1 km derinliğindeki balık güneşi nasıl görüyodur sence veya denizin 5 metre altına dalsak güneş nasıl görünür .. ?

sema arabca bir kelime yükseklik demek sana göre yukarısı fakat yer yani toprak tersine genişletilmiş . siyah görünmesi göğün derinliği ile alakalı
güneşi bir disk şeklinde görüyorsun bu da göğün yapısıyla alakalı aynı zamanda senin göz yapınla ilgili ..

biz hakkaten MATRİX içindeyiz . bu filmi yapan adamlar benim henüz farkettiğim bu gercekliği çok önce farketmiş olan kişiler .
bu film gerçek bilim-kurgu degil !!

psalm 19:1



yer ve gökler suyun içine inşa edilmiştir .. operation fishbowl kime anlatabilirsin kim duymuştur


mike degruy ın bir belgeseli var su altı ile ilgili .. okyanusun denizin derinliklerinde göl var
başka bir dünya ....

1 sene önce çok güzel bir video izlemiştim bi türlü bulamıyorum .
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DH Misafiri 3 yıl
Uzay olmadığını bunların hepsinin düzmece olduğunu savunan arkadaşım. Sen hala Sümer Mitolojilerinde kalmışsın. Doğru son 50 yıl içerisinde inanılmaz gelişmeler olduğu ve birtakım semavi dinlerin bu gelişmeler ışığında günden güne eridiği aşikar. Bende kabul edemiyorum. Ancak sizin söylediklerinize "al sana Mars Al sana uzay" diye bir cevap yok. Ben 33MHz. (Megahertz bu ismi kim koymuş diye araştırın)çalışan bir mikro kontrollerle çalıştım. 1 mikro saniye civarında cycle (clock-saat pulsı) program yazdım. Bu nedemek derseniz insan beyninin belkide 1000 katı daha hızlı çalışan yazılım. Siz bence teknolojiden uzak durun kapılarınızı, gözlerinizi kapatın ... Hepsi uydurmacadır nasıl olsa 500 Km . mesafeden atılan füze 10 cm.'lik sapmayla hedefini nasıl vuruyor diye düşünmeyin. Yada açın sümer mitolojisini veya yunan mitolojisini sonra dünya evrenin merkezidir deyin. Ne yazikki bizlerde kader mahkumu olarak sizlerle yaşayalım.
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cadence1 3 yıl DH Misafiri
sen bir masala inanıyorsun .. 21. yüzyıl mitolojik masalları .. karanlık uçsuz bucaksız bir boşluk (space) içinde toplar gezegenleri topaç gibi dönmekte güneş çevresinde heliocentric model ------> sun worship güneşe tapınma inancı ... bu senin inandıkların çook eski bir inanç eski insanların bir kısmı güneşe secde ediyordu sende bugün karanlık boşlukta helio centric modelde gezegenleri güneşin etrafında dönderip tavaf yaptırıyorsun


bilimsel metod önemlidir .. uzay bir kurgu mekandır boşlukta degiliz ... gezegenleri toplaştırmakta bir sacmalık hele ki üzerinde yasadıgımız topragı ...


matrix içindeyiz .. istediğin kadar inkar et . mavi gökyüzü ; kristal bir cam ayna gibi ve yıldızların gercek şeklini bilmiyoruz 7 gök başka bir boyut hatta boyutlar .... senin gercekliğin şu ;

gördüğün herşey bir programlama bir sistem ;;;; senin evin toprak earth ve dışarı çıkışın yasak yaratılışın buna göre göre dizayn edildi . 7 gök senin için tasarlanmış bir mekan degil bu yüzden oraya ne cıkabilirsin nede hayat sürebilecegin bir ortam var .

üzerinde yasadıgın mekandan 3 sekilde dışarı çıkabilirsin belki 4 ... 4. yü cern de deniyorlar mesela
sen bilmiyorsun ne yaptıklarını orda tabi ... yerin derinliklerinden çıkış bunu denedik 12 km den aşagı gidemiyoruz tavandan gökten çıkış 12 km yukarda uçamıyoruz atmosferik elektrik ve ısı sebebiyle geriye denizler üzerinden yatay çıkış kalıyor bunuda admiral byrd ile denediler operetion high jump fakat beceremediler 1950 lerde ..

bizim gercekliğimiz bu kabullen bunu bu masallara inanarak ölürsen ölümünden sonrada göğün kapıları sana acılmayacak ve derin çukura gideceksin cehenneme ...


bilim kurgu ve masal dünyasından çık gercek dnyaya dön ...


inancın sağlam bir zemini arka planı olmak zorunda ... senin inancın çürük temelsiz birilerinin uyduruk teorileri

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cadence1 3 yıl DH Misafiri
sen çok sallıyorsun b-52 dh dicem bundan sonra saa
bilmeyenler olabilir ağır bombardıman uçağı b52

insan beyninden 1000 kat hızlı çalışan yazılım
o yazılımı ben yaptım demi akledebilen benim ... yazılımın benden milyon kere hızlı işlem yapması hiç bi anlam ifade etmez

sacma sapan bi baglantı kuruyorsun ne alaka !! yeryüzünde bişeyleri yapabiliyor olman marsa gidebilecegin anlamına gelmiyor . sen nasıl program yazdın bu mantık kurgusuyla anlamış degilim
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DH Misafiri 3 yıl
Vay arkadaş adamın bi dünya düz demediği kalmış nikon kamerayla aya bakıp bayragı göremediği için yakınmak ulan orda misket büyüklüğünde gördüğün krater kaç kilometre çapında sen 2 metrelik bayrağı görcen öylemi :))) aya gidilmiştir veya gidilmemiştir mesele bu değil mesele senin kıçıkırık makinayla evrenin sırlarını çözmeyi planlayıp bunu yapamadığın için herşeye saçma demen yok aga gelişmez bu ülke:)
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Bluflame 3 yıl
çin’in aya gönderdiği rover, amerikan bayraklarının resmini çekmişti...
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ahmet1040 3 yıl
ha bi de örneğimi anlamamışsın onu da şöyle izah edeyim tekrar örneğin bir su damlasına gözlerinle baktığında görebildiğin derinlik bellidir sadece suyu görürsün mikroskopla bakarsan içindeki mikropları görmeye başlarsın uçak örneği de bunla alakalıydı belli mesafeleren belli şeyleri göre ilmek için şartların yeterli olması gerekir dünyadan ev teleskoplarıyla ayın yüzeyindeki insanı göremessin anca ayın yörüngesindeki araçların çektiği fotoğraflarda seçebilirsin o nesneleri bu da ayın yörüngesindeki uyduların dünyaya kıyasla ayın yüzeyine daha yakın olmasından kaynaklı derinlikten kastım buydu belki teknoloji ilerler dünyadan da ayın yüzeyini net bir şekilde (bir insanı seçebilecek detayda) gözlem yapmak mümkün olur ilerde gerçi sen bilime de inanmıyorsun nasıl aşacaksın bu paradoksu bilemedim :)
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ahmet1040 3 yıl
bak sana şöyle tavsiyede bulunayım bilimin nasıl ilerlediğini iyi öğren bilim tarihini oluşturan dahilerin araştırmacıların bilim adamlarının isimlerini ve yaptıklarını iyi oku yani ilk önce bir altyapı kur kendine acele etme ama biraz zaman tanı kendine yazılarından ufak bir arkadaşımız (yaş olarak) olduğu sonucuna vardım ha bunlar bana zor gelir kim okuyacak araştıracak vs vs dersen maneviyat yönünden de yaklaşabilirsin bu tip konulara örnek Allah'ın ilim ve bilgisinin sonsuz olduğuna inanırsan belki sana anlamsız gelen şeylerin başka türlü bir açıklaması olabileceği fikri oluşur beyninde inanmakta zorlandığın bazı şeylerin aslında var olmadığından değil senin bilgi eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşünmeye başlarsın gibi gibi bu arada seviyeyi düşürmeden yazarsan sevinirim benim üslup bu diyosan da Allah yolunu açık etsin iyi forumlar
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ahmet1040 3 yıl
ya arkadaşın biri yukarda ayın üzerinde dalgalanan bayrağı astranotları görebilmeliyim vs vs baya uçmuş matrixdeki kırmızı hapa bile bağlayan olmuş yoksa aynı kişi mi bu ona da bakmadım gerçi o arkadaş sanırım görmeden inanmıyor kendisine tavsiyem uçağa binsin çıplak gözle aşağı baksın camdan yeryüzündeki insanları veya bayrağı görebiliyor mu bi baksın evde kullanılan teleskoplar için de aynı benzetmeyi yapabiliriz kendisi için derinlik kavramı var derinlik mesafeler çok uzak az düşün be kardeşim yazık valla bu devirde olmaması lazım mesela şimdi bu arkadaş çok uzaktaki yıldızların etrafında dönen gezegenlerin hangi maddelerden oluştuğunu bildiren teknolojiyi de bilmediği için bunlara da uydurma diyebilir kendine taraftar da toplayabilir ama bu konuda bilgi sahibi olanlar bu arkadaşlara sadece üzülerek güler geçer tüm olay bu aslında bilgi eksikliği bu tip hurafelerle zaman geçirmek yerine kendisine araştırması için bir konu başlığı vereyim SPEKTROMETRE
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cadence1 3 yıl ahmet1040
senne dion ahmet

ayı cok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum demi ne kadar uzakta oldugu çok önemli degil sonuçta en yakında oldugu için daha net gözlemleyebiliyorum . ay bir ışığa sahip ışığının önünden gecen her nesneyi görebilmeliyim ki amatör ay gözlemlerinde çok ilginç detaylar yakalanıyor
sonuçta ışık sacıyor ve bu ışığın çarptıgı örnegin bir uçak veya uzay gemisi veya roket farkedilebilmeli ..
150 milyon km uzakta oldugu söylenen tabi palavra
güneşi görüyorumda 380.000 km uzaktaki(buda yalan) ayı görüyorumda bu ışık verenlerin önündeki roketi mi farkedemicem
sacma örnek veriyorsun uçaktan aşağı nie bakayım ben göğü gözlemliyorum yukarı doğru bakıyorum aynı örnek degilki
saturn çıplak gözle görülebiliyor demi uzaklığı neymiş bak sallamaya şindi----> 1 milyar 200 milyon km

la olum bırakta 380.000 km uzakta olan ayın üzerinde uzay gemisini görebileyim
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DH Misafiri 3 yıl
Avrupa beceremedi, bakalim Cin ve Hindistan ne yapacak?
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Bluflame 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Avrupa beceremedi, bakalim Cin ve Hindistan ne yapacak?


esa+roscosmos+çin+hindistan= 4’leyip okeye oturacaklarmış
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ayarotoservis 3 yıl
Ne yazarsan yaz o kutulardan cikan goruntulere inanacaklar amerika ne derse dogru aya cikma olayini bile gercek sanan insanlara bunlar fazla gelir birak amerika onlara gore dunyanin en gelismis devleti olsun bana gore bir hicler atom bombalarindan baska birseyleri yok ve o insanlari kandiran kutulari.
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cadence1 3 yıl ayarotoservis
bir üstteki komplo teorisi diyen köleyi gördün demi .. efendilerinin dediklerini sorgulamadan kabul ediyor ve asla şüphe etmiyor çünkü bir mürid .. asla müridler sorgulamaz sadece inanır . neye inanıp inanmaması gerektiğini efendileri göstermiş sorgulamayı konu üzerine eleştirel bakmayı düşünmeyi " komplo teorisi" söylemiyle reddetmekte .. gerceklerin sorgulanmasını efendileri "komplo teorisi" olarak görmekte ..

kendi teleskopumla gözlem yapıyorum demeside masal .. hep aynı masalı anlatırlar bir öncekine dedim ki madem antalyada gözlem yaptın teleskop var ev kadar .. hodri meydan paylaş !!!!

sorulardn kacıyorlar cünkü masalcı hepsi gözlem yapmıyorlar . gözlem yapanları eleştiriyorlar çok ilginç !!! göster bakalım marsa ? madem gözlem yaptın teleskopla .. hadii !!

bu arada nukleer bomba da bir yalandır .. link vereyim oku

heiwaco.tripod.com/...

bak bu adam isvecli ... batılı
ama sorgulamış ve yalanı görmüş .. bu sorgulamalar eleştiriler daha çok batıda yapılır ..

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cadence1 3 yıl ayarotoservis
sana hiç mantıklı geliyor mu 5 kg uranyumu alacan hadi 10 olsun .. çarpıştıracan aynştaynın e=mc2 sacmalığını delil göstererek


yıllarca elektrik elde edecen bi avuc uranyumla .. yalanın zirvesi tamamen sacmalık akıl mantık dışı ..

nukleer santraller denilen santrallerde farklı bir proses ile elektrik üretilir uranyumla alakası yok


bu kada devlet gerizekalı durmadan hidroelektrik doğalgaz rüzgar güneş panel santralleri yapıyor
madem 5 kg ile yıllarca üretim yapılıyor ne ugrasıyorsun panelle rüzgar turbiniyle hydro doğalgaz santraliyle .. nukleer santral zırvalık cünkü .. yerin derinliklerindeki ısı elektriğe cevrilir veya fosil yakıtlar basitce proses bu şekilde nukleerde ..
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DH Misafiri 3 yıl
Bu insanların gelişmiş teknoloji sandıkları bu çalışmalara gülüyorum. Yanılmazsam en geç dört yıl içindeki gelişmeleri takip edin. Tabii ki ben sağ kalırsam. O zaman neden güldüğümü anlayacaksınız. O tarihlerde yer çekiminin nasıl yenilebileceği öğrenilecek. Bekleyin ve görün.................
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