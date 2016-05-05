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Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

Yeşil enerji konusunda önemli yatırımlar yapan Avrupa ülkelerinin çabaları sonuç vermeye başladı. Avrupa, fotovoltaik kapasitesini 100 GW'a yükselterek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Güneş ışığından elektrik elde edilmesini sağlayan fotovoltaik yöntemi, Avrupa'nın en önemli enerji kaynakları arasına girme yolunda hızla ilerliyor. Yeşil enerjiye geçiş konusunda önemli adımlar atan Avrupa, bu yolda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
ABD menşeli analiz şirketi IHS Inc. tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Avrupa'da elektrik şebekesine bağlı güneş enerjisi 100 gigawatts'a ulaştı. Bölgedeki güneş enerjisi endüstrisinin önde gelen isimlerinden oluşan SolarPower Europe birliği de bu önemli başarıyı kutlamak için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. SolarPower Europe'nun bu kutlama etkinliği 29 Eylül 2016'da Brüksel'de gerçekleşecek.
100 GW'a ulaşılmasını benzeri görülmemiş bir başarı olarak nitelendiren SolarPower Europe başkanı Oliver Schaefer, bunun kutlamayı hak eden bir gelişme olduğu görüşünde. Sadece birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin ufak bir kitleye hitap eden alternatif bir enerji olarak görüldüğünü söyleyen Schaefer, günümüzde güneş enerjisinin Avrupa'nın en önemli enerji kaynaklarından biri haline geldiğine dikkat çekti.
Fotovoltaik kapasitesini 100 GW'a çıkartarak büyük bir başarıya imza atan Avrupa, bu başarıya son yıllarda yaptığı atılım sayesinde ulaştı. 2005 yılında fotovoltaik kapasitesi sadece 3 GW olan Avrupa, 11 yıl içerisinde bu rakamı 100 GW'a kadar yükseltti. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji planı çerçevesinde güneş enerjisi girişimlerini desteklemesi ve maliyetlerin neredeyse yüzde 80 azaltılması, son yıllarda gerçekleşen bu atılıma büyük katkı sağladı.

http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2016/kw18/solarpower-europe-celebrates-100-gw-of-pv-capacity-installed-in-europe.html Yorum Yaz
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ulukaptan 3 yıl en beğenilen
Şu güneş enerji santrallerini konya şanlıurfa gibi illere şehir dışlarına şehir girişlerinin hemen yanlarına patates soğan eker gibi doldurmalıyız artık yeter kurtulalım şu bağımlılıktan.
Şu güneş enerji santrallerini konya şanlıurfa gibi illere şehir dışlarına şehir girişlerinin hemen yanlarına patates soğan eker gibi doldurmalıyız artık yeter k...
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V4LKyR 3 yıl
Eh, devlet arkasında durmuş, maliyetleri 80% azaltmış. İnanılmaz bir şey bu.
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fast556. 3 yıl
MrKemal17
fast556.Bir arkadaş sıcak su falan demişte çok yanlış anlamış durumu. Onlar sadece suyun ısınmasında kullanılıyor. Fotovoltaik ise güneş pili olarak geçer yani güneş ışınlarını direk elektriğe dönüştürür ve şebekeye bağlanır. Bizde de yeni yeni bunların yatırımları artıyor watt başına maliyeti şu anda 3,5 dolar civarında. 15 dolarlardan geldi buralara. Her yılda ucuzlamaya devam ediyor. Fotovoltaiklerin şu anda en büyük sıkıntısı verimlerinin düşük olması. Yeni alaşımlı piller deneniyor verimleri yüksek ama maliyetleri de çok fazla.
Su ısınmasında da güneş enerjisi kullanılıyor, bu da yenilenebilir enerji.

Tamam bende aynı şeyi söyledim zaten ama elektrikle alakası yok bu durumun. Ki dünyada suyu ısıtma amaçlı kullanımda çinden sonra 2. ülkeyiz fakat fotovoltaiklerde çok gerideyiz.
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MrKemal17 3 yıl
fast556.
Bir arkadaş sıcak su falan demişte çok yanlış anlamış durumu. Onlar sadece suyun ısınmasında kullanılıyor. Fotovoltaik ise güneş pili olarak geçer yani güneş ışınlarını direk elektriğe dönüştürür ve şebekeye bağlanır. Bizde de yeni yeni bunların yatırımları artıyor watt başına maliyeti şu anda 3,5 dolar civarında. 15 dolarlardan geldi buralara. Her yılda ucuzlamaya devam ediyor. Fotovoltaiklerin şu anda en büyük sıkıntısı verimlerinin düşük olması. Yeni alaşımlı piller deneniyor verimleri yüksek ama maliyetleri de çok fazla.

Su ısınmasında da güneş enerjisi kullanılıyor, bu da yenilenebilir enerji.
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asosyal mühendis 3 yıl
Çok pahalı olduğundan ve binada buna izin verilmediğinden ben yapamadım inşallah bir gün taşınırsak ve tek katlı kendi bahçeli evimiz olursa kendi elektriğimi kendim üreteceğim inşallah. O zamana kadar umarım maliyeti düşer. Yoksa şuan bile şebekeden elektrik almak daha ucuz. Hadi amorti etse bile güneş panellerinin bakımı sistemin bakımı ve bunların maliyetleri de var. Hiç uygun değil. Bir destek lazım.[>:]
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NDT Man 3 yıl
Bu artışta en büyük sebep yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri bence.

en.m.wikipedia.org/...
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murdocklawless 3 yıl
bu panellerin sürekli temiz tutulması lazım. o iş nasıl çözmüşler acaba?
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fast556. 3 yıl
Bir arkadaş sıcak su falan demişte çok yanlış anlamış durumu. Onlar sadece suyun ısınmasında kullanılıyor. Fotovoltaik ise güneş pili olarak geçer yani güneş ışınlarını direk elektriğe dönüştürür ve şebekeye bağlanır. Bizde de yeni yeni bunların yatırımları artıyor watt başına maliyeti şu anda 3,5 dolar civarında. 15 dolarlardan geldi buralara. Her yılda ucuzlamaya devam ediyor. Fotovoltaiklerin şu anda en büyük sıkıntısı verimlerinin düşük olması. Yeni alaşımlı piller deneniyor verimleri yüksek ama maliyetleri de çok fazla.
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12 Angry Men 3 yıl
Avrupa da güneş yok demiş birisi. :D
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Spiderhip 3 yıl
Konya gibi şehirlerimiz bu iş için çok uygun. Darısı başımıza. Hatta bence yeni yapılan binalarda bile uygun şehirlerde zorunluluk olmalı. Tamam tabi ki dairelerin enerji ihtiyacını karşılayamaz. Ama apartmanın, varsa apartmanın spor odasının falan enerjisini karşılasa yine faydadır. Milyon liralara satıyorlar öyle lüks daireleri, bunu da koyuversinler çatıya falan bir yere.
Mesela güneyde Antalya'da, Muğla da bir çok eski binalar bile bunlardan kullanıyor. 10 sene önce bile eski evlerde görüyordum. Bu sayede her daim sıcak su kullanıyorlardı.
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ulukaptan 3 yıl en beğenilen
Şu güneş enerji santrallerini konya şanlıurfa gibi illere şehir dışlarına şehir girişlerinin hemen yanlarına patates soğan eker gibi doldurmalıyız artık yeter kurtulalım şu bağımlılıktan.
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MegaWolt38 3 yıl
Avrupa'da güneş yok ama adamlar deli gibi faydalanıyor. Bizim de en kısa sürede doğalgaz bağımlılığından kurtulup elektrik üretimini güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerjiden yapmamız lazım.
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