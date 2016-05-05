Avrupa, güneş enerjisinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

Güneş ışığından elektrik elde edilmesini sağlayan fotovoltaik yöntemi, Avrupa'nın en önemli enerji kaynakları arasına girme yolunda hızla ilerliyor. Yeşil enerjiye geçiş konusunda önemli adımlar atan Avrupa, bu yolda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

ABD menşeli analiz şirketi IHS Inc. tarafından yayınlanan yeni rapora göre, Avrupa'da elektrik şebekesine bağlı güneş enerjisi 100 gigawatts'a ulaştı. Bölgedeki güneş enerjisi endüstrisinin önde gelen isimlerinden oluşan SolarPower Europe birliği de bu önemli başarıyı kutlamak için bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. SolarPower Europe'nun bu kutlama etkinliği 29 Eylül 2016'da Brüksel'de gerçekleşecek.

100 GW'a ulaşılmasını benzeri görülmemiş bir başarı olarak nitelendiren SolarPower Europe başkanı Oliver Schaefer, bunun kutlamayı hak eden bir gelişme olduğu görüşünde. Sadece birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin ufak bir kitleye hitap eden alternatif bir enerji olarak görüldüğünü söyleyen Schaefer, günümüzde güneş enerjisinin Avrupa'nın en önemli enerji kaynaklarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

Fotovoltaik kapasitesini 100 GW'a çıkartarak büyük bir başarıya imza atan Avrupa, bu başarıya son yıllarda yaptığı atılım sayesinde ulaştı. 2005 yılında fotovoltaik kapasitesi sadece 3 GW olan Avrupa, 11 yıl içerisinde bu rakamı 100 GW'a kadar yükseltti. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji planı çerçevesinde güneş enerjisi girişimlerini desteklemesi ve maliyetlerin neredeyse yüzde 80 azaltılması, son yıllarda gerçekleşen bu atılıma büyük katkı sağladı.

http://www.solarserver.com/solar-magazine/solar-news/current/2016/kw18/solarpower-europe-celebrates-100-gw-of-pv-capacity-installed-in-europe.html