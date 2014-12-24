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Avrupa'da uygulama,e-kitap ve dijital albüm fiyatları yükselecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Yeniyıl ile birlikte Avrupa'da uygulamalar, elektronik kitaplar ve dijital albümleri ilgilendiren vergilerde düzenleme yapılacak. Avrupa da katma değer vergisinin % 6.5 civarına yükselmesi bekleniyor.Yapılan düzenlemeden AppStore, Google Play ve Amazon dijital mağazası kısa sürede etkilenecek gibi gözüküyor.

 
Avrupa'da uygulama,e-kitap ve dijital albüm fiyatları yükselecek

Uygulama marketlerindeki fiyat artışları kararı uygulama sahiplerine bırakacak. Uygulama sahipleri eğer isterlerse fiyatı sabit tutarak artan vergi giderini kârdan kısabilecekler. Vergilerdeki bu artışın büyük mağazalarda sadece fiyatları değiştirebileceği düşünülse de küçük çaplı mağazalara maddi sorun çıkarabilir gibi gözüküyor. Vergilerdeki artıştan Avrupa Birliğine bağlı tüm ülkeler etkilenecek.
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gcb1903 4 yıl
Yaşasın korsan dedirtecekler zorla insana.
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doctor_bey 4 yıl
Avrupa birliğinde olmamamıza sevinsem mi üzülsem mi bilemedim,gerçi sonuçta gene bu fiyatlar bize etki edecek ama...
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bodyman700 4 yıl
avrupa Türkiye yi kopyalamaya mı başladı ne !?
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Pondera 4 yıl
Kesin bizde de hemen olur. Avrupa birliğinde falan değiliz ama zam gördük mü hemen oraya yanaşırız. İnsan hakları ise konu o zaman doğuya.
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