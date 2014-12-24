Avrupa'da uygulama,e-kitap ve dijital albüm fiyatları yükselecek

Yeniyıl ile birlikte Avrupa'da uygulamalar, elektronik kitaplar ve dijital albümleri ilgilendiren vergilerde düzenleme yapılacak. Avrupa da katma değer vergisinin % 6.5 civarına yükselmesi bekleniyor.Yapılan düzenlemeden AppStore, Google Play ve Amazon dijital mağazası kısa sürede etkilenecek gibi gözüküyor.





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Uygulama marketlerindeki fiyat artışları kararı uygulama sahiplerine bırakacak. Uygulama sahipleri eğer isterlerse fiyatı sabit tutarak artan vergi giderini kârdan kısabilecekler. Vergilerdeki bu artışın büyük mağazalarda sadece fiyatları değiştirebileceği düşünülse de küçük çaplı mağazalara maddi sorun çıkarabilir gibi gözüküyor. Vergilerdeki artıştan Avrupa Birliğine bağlı tüm ülkeler etkilenecek.