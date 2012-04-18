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Avrupa'lı operatörler Lumia modellerinin rekabet gücünü zayıf buluyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Nokia ortaklığının ürünü olan ve akıllı telefon pazarında iddialı olmaya çalışan Lumia modelleri dünya çapında pek çok operatör anlaşmalı olarak satışlara başladı. Toplamda 3.5 milyon satış rakamını geçtiği tahmin edilen, bazı operatörlerin satış listesinde bir numaraya kadar çıkan Lumia telefonlarının rekabet gücü buna rağmen zayıf görülüyor.

ABD'de AT&T operatörü tarafından satışa sunulan Lumia 900 oldukça rağbet gördü ve pek çok mağazada tükendi. Ancak başarı bununla sınırlıymış gibi duruyor. 

Reauters'in haberine göre Avrupa'daki bir operatörün yöneticisi Aralık ayından bu yana Lumia cihazları sattıklarını ancak kimsenin gelip de Windows Phone cihazı sormadığını belirtiyor. Lumia cihazlarının en büyük eksiği olarak; performansa göre yüksek sayılan fiyatlar, batarya ve yazılım hataları nedeniyle sarsılan imajı gösteriliyor.

Nokia'nın iki büyük mücadelesi var. Bunlar; hem Windows Phone işletim sistemiyle başarılı olabilmek hem de pazardaki eski statülerini kazanabilmek. Ancak bu firmayı oldukça zorluyor. Standard & Poor's ve Moody's kuruluşlarının Nokia için yatırım yapılamaz ancak gelecek için ümit verici şeklinde tanımlama yapması da bunun işareti. 

Nokia'nın hisseleri son 15 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Örneğin Fransa'da bir telekom mağazasında çalışanlar ilk olarak iPhone modellerini tavsiye ederken ardından Android'li Samsung ve HTC modellerini tavsiye ediyor. Lumia modelleri ise raflarda yok.

Lumia modelleri teknoloji bloglarında zaman zaman başarılı bulunurken, zaman zaman da eleştiriliyor. Çok azında iPhone veya Android modelinin yerine bir Lumia modelinin alınması tavsiye ediliyor.

Diğer bir eleştiri ise Microsoft'un yeteri kadar reklam bütçesi ayırmaması. Yaklaşık 200 milyon dolarını Nokia Lumia modellerinin tanıtımı için ayıran Microsoft'un bu çabası yeterli görülmüyor. Çünkü Nokia'nın operatörlere ve perakendecilere sattığı Lumia modellerinin ortalama fiyatı 220 Avro. Bu da oldukça yüksek. Bu şekilde operatörlerin satış yapması zorlaşıyor ve kar yerine zarar edilmeye başlanıyor.

Microsoft ve Nokia'nın yüksek satış yapacak yenilikçi bir model ortaya koyması veya reklam bütçelerini artırarak düşük fiyattan kendilerine satılması operatörlerin genel talebi şeklinde değerlendiriliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
boş yorumları bırak kardeşim, adam AT&T'de tükendi,Amazon best seller. Şimdi wp8'le kinect vs. de entegre gelecek diyorlar. Duman attıracak Nokia. Öyle uyduruk 2 tane özellik koyup yeni model satanlara, patent yüzünden kafayı kaldıramayanlara hala alkış tutanları da anlamıyorum.
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aziz77 7 yıl
nokia bi şey demiyecem kendileri kazdığı kuyuya düştü,androidi yerden yere vuruyorlardı ne oldu.anlamadığım diğer bir konu sony telefonları nasıl önermiyorlar,android aleminde sony ve samsung kesinlikle çok iyi,htc eskisi gibi değil.
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seven_7343 7 yıl
evet katılıyorum elimize alıp görmeden denemeden bol keseden konuşuyoruzki zira deneyenler çok hızlı ve güzel bi cihaz olduğunu söylüyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu sene geçen seneki gibi olmaz inşallah Nokia için yazık olur aksi halde, gelecek planlarını düşünmek bile istemem..
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senatorlines 7 yıl
Lumia tel. daha Türkiye'ye gelmedi telefon hakkında değerlendirme nasıl yapıyorsunuz ki? İyi bir video inceleme izlediniz mi? Microsoft boşuna para vermedi Nokiaya'ya WP7.5 ve WP8 de bazı patentlerini kullanıyor ve kullanacak bunların çoğu Meego Harmattan N9'da var, N9 kullanıcısı olarak bir çoğunun farkına vardım, WP8'de bu kendini daha da hisettirecek ve çok güzel olacak, N9 kasası ile aynı Lumia 800 ve benzeri Lumia 900 gösterişli ve iyi telefonlar gereken her şeyi var, fuzuli çekirdek yarışına gerek yok bunlarda, bir de bu yaz Galaxy 3'ten sonra N9 kasasında üst seviye Symbian Belle'nin devamı olan çıkacak ilk nesil symbian^3'lerden çok farklı, çok iyi olacak, tahminim Nokia üst seviye N9 kasasında Symbian Carla telefonunu Galaxy 3'ten sonra tanıtacak, ben de galaxy'yi değil N9 kasasında Symbian Carla'lı 801 bekliyorum sabırsızlıkla!
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xLmNt13 7 yıl
lumia bu fiyat ve bu dandik özelliklerle çıkarsa tabii satamaz
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Mehacan 7 yıl
nokia wp8 de 41 mp sensör + yüksek çözünürlüklü ekran+4 çekirdek koyarsa büyük bi patlama yaşar ama biraz daha düşmeleri lazım bunu düşünüp akıllarının başlarına gelmesi için
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ciwanbilisim 7 yıl
Şuna inanmak lazım ki? Şuan olduğu gibi de gelecekte de teknolojinin en önemli özelliği.
GÜVENLİK OLACAKTIR ÇOĞU KULLANICI EN GÜVENLİ OLANINI ALMAK İSTİCEKLERDİR...
Bu yuzden yükselme kaçınılmaz olacaktır.
Blackberry ve Windows phone işletim sistemleri gelecekte iyi bir yer edileceklerde.
iOS tabikide
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CooL_ROMEO 7 yıl
nokia patentlerden aldığı paralarıyla batmaz
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sangokudbgt 7 yıl
kim ne derse desin nokia hala en özgün telefon üreticisi.. 3-5 yıllık iphone sacmalığının farkına varınca insanlar nokia yine eski konumunu alacaktır diye düşünüyorum..
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