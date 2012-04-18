Avrupa'lı operatörler Lumia modellerinin rekabet gücünü zayıf buluyor

Microsoft ve Nokia ortaklığının ürünü olan ve akıllı telefon pazarında iddialı olmaya çalışan Lumia modelleri dünya çapında pek çok operatör anlaşmalı olarak satışlara başladı. Toplamda 3.5 milyon satış rakamını geçtiği tahmin edilen, bazı operatörlerin satış listesinde bir numaraya kadar çıkan Lumia telefonlarının rekabet gücü buna rağmen zayıf görülüyor.





ABD'de AT&T operatörü tarafından satışa sunulan Lumia 900 oldukça rağbet gördü ve pek çok mağazada tükendi. Ancak başarı bununla sınırlıymış gibi duruyor.





Reauters'in haberine göre Avrupa'daki bir operatörün yöneticisi Aralık ayından bu yana Lumia cihazları sattıklarını ancak kimsenin gelip de Windows Phone cihazı sormadığını belirtiyor. Lumia cihazlarının en büyük eksiği olarak; performansa göre yüksek sayılan fiyatlar, batarya ve yazılım hataları nedeniyle sarsılan imajı gösteriliyor.





Nokia'nın iki büyük mücadelesi var. Bunlar; hem Windows Phone işletim sistemiyle başarılı olabilmek hem de pazardaki eski statülerini kazanabilmek. Ancak bu firmayı oldukça zorluyor. Standard & Poor's ve Moody's kuruluşlarının Nokia için yatırım yapılamaz ancak gelecek için ümit verici şeklinde tanımlama yapması da bunun işareti.





Nokia'nın hisseleri son 15 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Örneğin Fransa'da bir telekom mağazasında çalışanlar ilk olarak iPhone modellerini tavsiye ederken ardından Android'li Samsung ve HTC modellerini tavsiye ediyor. Lumia modelleri ise raflarda yok.





Lumia modelleri teknoloji bloglarında zaman zaman başarılı bulunurken, zaman zaman da eleştiriliyor. Çok azında iPhone veya Android modelinin yerine bir Lumia modelinin alınması tavsiye ediliyor.





Diğer bir eleştiri ise Microsoft'un yeteri kadar reklam bütçesi ayırmaması. Yaklaşık 200 milyon dolarını Nokia Lumia modellerinin tanıtımı için ayıran Microsoft'un bu çabası yeterli görülmüyor. Çünkü Nokia'nın operatörlere ve perakendecilere sattığı Lumia modellerinin ortalama fiyatı 220 Avro. Bu da oldukça yüksek. Bu şekilde operatörlerin satış yapması zorlaşıyor ve kar yerine zarar edilmeye başlanıyor.





Microsoft ve Nokia'nın yüksek satış yapacak yenilikçi bir model ortaya koyması veya reklam bütçelerini artırarak düşük fiyattan kendilerine satılması operatörlerin genel talebi şeklinde değerlendiriliyor.