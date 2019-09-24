Avustralya'dan NASA'nın '2024 Ay planlarına' 150 milyon dolarlık destek

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""Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor"

Uzay araştırmalarına son yılllarda önemli yatırımlar yapmaya başlayan Avustralya, NASA'yla önemli bir iş birliğine start vermeye hazırlanıyor. NASA başkanı Jim Bridenstine ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Avustralya Uzay Ajansı başkanı Dr. Megan Clark, Artemis uzay programı için NASA'yla ortaklıklar yapılacağını açıkladı.Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un ifadelerine göre Okyanusya ülkesi, önümüzdeki beş yıllık süreçte Artemis projesine toplamda 150 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Avustralyalı uzay şirketleri ve bilim insanlarının bu süreçte NASA'ya teknolojik destek vermesi bekleniyor. Anlaşmanın özellikle de Avustralya'da bu alanda çalışmalar yapan araştırmacılar için kendilerini gösterebilme adına çok büyük önemi var.Avustralya uzay araştırmalarında yeni sayılabilecek bir ülke. Avustralya Uzay Ajansı resmi olarak henüz 2017 yılında kurulmuştu. Uzay ajansının kuruluşundan sadece iki yıl sonra NASA'yla böylesine önemli bir proje için ortaklık yapması gerçekten de çok önemli. Bu iş birlikleri sonucunda gelecekte muhtemelen Avustralyalı astronotları da Ay yüzeyinde adım atarken göreceğiz.Avustralya Uzay Ajansı ayrıca uzun vadede NASA'nın insanlı Mars görevleri için de destek olacak. NASA bildiğiniz gibi 2024 gibi Ay'a geri dönmeyi, sonrasında 2030'lu yıllarda ise Mars'a ilk insanı indirmeyi planlıyor. Burada Ay, Mars'a ulaşma konusunda bir fırlatma noktası olarak kullanılacak.