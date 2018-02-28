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Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi

Ay ve Dünya arasında bir iletişim ağı kurmayı hedefleyen Vodafone, Nokia ile iş birliğine gidiyor. 2019 itibariyle Ay'a ilk 4G LTE baz istasyonları yerleştirilmiş olacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,6b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi
Vodafone, uydumuz Ay'a 4G LTE ağı götürmek için Nokia'yla partnerlik anlaşması yaptığını duyurdu. Geleceğin uzay görevlerinde kullanılması için Dünya ve Ay arasında bir iletişim sistemi kurmak istediğini bir süredir dile getiren İngiliz şirket, bu doğrultuda 2019 itibariyle Ay'a ilk baz istasyonlarını yerleştirmeyi hedefliyor.

Vodafone, türünün ilk örneği olan bu 4G iletişim ağını PTScietists (Part-Time Scientists) ekibinin 2019'daki Ay görevine destek olmak amacıyla tasarlamış. Bir grup bağımsız Alman mühendisin bir araya gelerek temellerini attığı PTScientists ekibi, aslen Google'ın Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştu. Küçük bir girişim olarak başlayan PTScientists, sonrasında Audi ve Vodafone gibi şirketlerden yüklü miktarlarda yatırım almış ve büyük bir şirkete dönüşmüştü.

Avrupa'nın en ilham verici uzay projelerinden birisi olan PTScientist, 2019 yılında uydumuz Ay'a insansız bir uzay aracı indirmek ve bu işi başaran ilk özel şirket olma yolunda artık son aşamalara gelmiş durumda. Vodafone'un Ay'a kuracağı 4G baz istasyonu da işte bu uzay araçlarının Dünya'yla olan iletişimini sağlayacak.

Önümüzdeki yıl temellerinin atılmasının ardından sistemin gelecekte daha da büyük bir öneme sahip olacağını belirten Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter,"Elon Musk Ay'a ilk uzay turistlerini gönderdiğinde veya ESA Ay köyünü inşa etmeye başladığında Vodafone orada onlara destek verecek." sözlerini kullanıyor.


Audi logolu uzay araçları Ay'a gidiyor


PTScientists, Ay'a bir iniş modülü ve iki farklı gözlem aracı göndermeyi hedefliyor. Gözlem araçlarının geliştirilmesinde bir süredir Alman otomobil markası Audi'den yardım alan grup, ayrıca fırlatma işlemleri için de SpaceX ile anlaşmaya varmış. 2019'da henüz tam olarak belirlenmeyen bir tarihte gerçekleşecek olan görev, aynı zamanda SpaceX'in de ilk Ay görevi olacak

Falcon 9 roketi üzerinde Ay'a fırlatılacak olan Audi logolu uzay araçları, Taurus-Littrow Vadisi isimli bölgeye iniş yapacak. İnişin ardından iniş modülünden ayrılıp bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayacak olan araçlar bu aşamadan sonra ilginç bir hedefe yönelecek ve Ay'da yürüyen son insan Eugene Cernan'ın orada bıraktığı arabayı(üstteki fotoğraf) aramaya koyulacaklar. PTScientists ekibi, yaklaşık 50 yıldır Ay'da terk edilmiş şekilde bekleyen bu arabayı incelemek ve bugünkü durumunu görmek istiyorlar.

Saatte maksimum 3.6 kilometrelik hıza ulaşabilen keşif araçlarının önemli bir kısmı Audi tarafından geliştirilmiş. Gücünü üzerindeki güneş panellerinden sağlayan araçlar yaklaşık 35 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Uzay araçları ayrıca Ay'ı incelemek için de; 3 boyutlu fotoğraflar çekebilen iki stereo kamera, video ve panoramik fotoğraflar yakalayabilen üçüncü bir kamera ve bir bilimsel kamerayı da üzerlerinde taşıyacak.


https://www.reuters.com/article/us-telecoms-mobileworld-moon/moon-to-get-first-mobile-phone-network-idUSKCN1GB27A Yorum Yaz
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3qzotix 1 yıl en beğenilen
Vodafone aydan önce 4G'yi Türkiye'ye getirsin. 3g varken 7 8 mbit hız alınabiliyordu. 4G ile 1 2 mbiti zor görüyor.
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nehuse 1 yıl
Vodafone önce bizim köye 4G getirsin telefon bile çekmiyor doğru dürüst :))
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sniper23 1 yıl
Ayda dolaşırken lazım oluyordu. Teşekkürler Vodafone!
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princeunal 1 yıl
vodafone den iyiki turkcel e gecmişşim bulundugum yerden vodafonede 3 mgbit aliyordum turkcell le 45 mgbit ten assagı düsmüyor VODOFONE Pişmanlıktır..
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ardicli2000 1 yıl
Bize gelmedi aya gidiyor.
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3qzotix 1 yıl en beğenilen
Vodafone aydan önce 4G'yi Türkiye'ye getirsin. 3g varken 7 8 mbit hız alınabiliyordu. 4G ile 1 2 mbiti zor görüyor.
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neronidas 1 yıl
2 gün önce Turkcell'den Vodafone'a geçtim. Resmen attan inip eşeğe binmişe döndüm.
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ozbey08 1 yıl
vodafone her yerde çekiyor diye reklam yapıyor. Ama Artvin in bazı ilçelerinde Vodafone 4.5 istasyonu hiç yok. sen önce gel bize bir 4.5 getir.
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sniper23 1 yıl
Ayda dolaşırken lazım oluyordu. Teşekkürler Vodafone!
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WmGMD 1 yıl
Kırıkkale üniversitesi kampüsünde vodafone 4.5 g çekiyor sözde ama 1-2 mbit in üstünde bir değer görmek için şanslı olmak gerek.
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MustafaC53 1 yıl
Bizde hala hızlı(!) internet için Türk telekomdan port bekliyelim 2 senedir.
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Spider_hip 1 yıl
Güzelmiş. Tabi kaç G olursa olsun illaki yaklaşık 1.3, 1.4 saniyelik latency olacağı gerçeği değişmiyor. Yani telefonla ya da görüntülü konuşmak bundan 100 sene sonra da olsa 500 sene sonra da olsa bir garip olur. Quantum telekominikasyonu gelişmediği sürece ışık hızına bağlıyız :)
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nehuse 1 yıl
Vodafone önce bizim köye 4G getirsin telefon bile çekmiyor doğru dürüst :))
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vodafone, uzay araştırmaları ve
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