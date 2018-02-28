Ay'a 4G internet gidiyor: İşte Vodafone ve Nokia'nın ilginç projesi

Vodafone, uydumuz Ay'a 4G LTE ağı götürmek için Nokia'yla partnerlik anlaşması yaptığını duyurdu. Geleceğin uzay görevlerinde kullanılması için Dünya ve Ay arasında bir iletişim sistemi kurmak istediğini bir süredir dile getiren İngiliz şirket, bu doğrultuda 2019 itibariyle Ay'a ilk baz istasyonlarını yerleştirmeyi hedefliyor.

Audi logolu uzay araçları Ay'a gidiyor

https://www.reuters.com/article/us-telecoms-mobileworld-moon/moon-to-get-first-mobile-phone-network-idUSKCN1GB27A

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Vodafone, türünün ilk örneği olan bu 4G iletişim ağını PTScietists (Part-Time Scientists) ekibinin 2019'daki Ay görevine destek olmak amacıyla tasarlamış. Bir grup bağımsız Alman mühendisin bir araya gelerek temellerini attığı PTScientists ekibi, aslen Google'ın Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştu. Küçük bir girişim olarak başlayan PTScientists, sonrasında Audi ve Vodafone gibi şirketlerden yüklü miktarlarda yatırım almış ve büyük bir şirkete dönüşmüştü.Avrupa'nın en ilham verici uzay projelerinden birisi olan PTScientist, 2019 yılında uydumuz Ay'a insansız bir uzay aracı indirmek ve bu işi başaran ilk özel şirket olma yolunda artık son aşamalara gelmiş durumda. Vodafone'un Ay'a kuracağı 4G baz istasyonu da işte bu uzay araçlarının Dünya'yla olan iletişimini sağlayacak.Önümüzdeki yıl temellerinin atılmasının ardından sistemin gelecekte daha da büyük bir öneme sahip olacağını belirten Vodafone Almanya CEO'su Hannes Ametsreiter,"Elon Musk Ay'a ilk uzay turistlerini gönderdiğinde veya ESA Ay köyünü inşa etmeye başladığında Vodafone orada onlara destek verecek." sözlerini kullanıyor.PTScientists, Ay'a bir iniş modülü ve iki farklı gözlem aracı göndermeyi hedefliyor. Gözlem araçlarının geliştirilmesinde bir süredir Alman otomobil markası Audi'den yardım alan grup, ayrıca fırlatma işlemleri için de SpaceX ile anlaşmaya varmış. 2019'da henüz tam olarak belirlenmeyen bir tarihte gerçekleşecek olan görev, aynı zamanda SpaceX'in de ilk Ay görevi olacakFalcon 9 roketi üzerinde Ay'a fırlatılacak olan Audi logolu uzay araçları, Taurus-Littrow Vadisi isimli bölgeye iniş yapacak. İnişin ardından iniş modülünden ayrılıp bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlayacak olan araçlar bu aşamadan sonra ilginç bir hedefe yönelecek ve Ay'da yürüyen son insan Eugene Cernan'ın orada bıraktığı arabayı(üstteki fotoğraf) aramaya koyulacaklar. PTScientists ekibi, yaklaşık 50 yıldır Ay'da terk edilmiş şekilde bekleyen bu arabayı incelemek ve bugünkü durumunu görmek istiyorlar.Saatte maksimum 3.6 kilometrelik hıza ulaşabilen keşif araçlarının önemli bir kısmı Audi tarafından geliştirilmiş. Gücünü üzerindeki güneş panellerinden sağlayan araçlar yaklaşık 35 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Uzay araçları ayrıca Ay'ı incelemek için de; 3 boyutlu fotoğraflar çekebilen iki stereo kamera, video ve panoramik fotoğraflar yakalayabilen üçüncü bir kamera ve bir bilimsel kamerayı da üzerlerinde taşıyacak.