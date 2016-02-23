BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak

BBC'nin 2006 yılında 11 bölüm halinde yayınlanan ve büyük beğeni toplayan belgesel serisi Planet Earth'ün 2. sezonu için çekimler devam ediyor. İlk belgesel serisini mükemmel görsellerle bize sunan BBC, 2. sezonda 4K görüntü desteği sunacağını açıkladı. Böylece dünyanın farklı köşelerinden manzaraları çok daha net bir şekilde görebileceğiz.



Bu yılın sonlarında 6 bölüm halinde yayınlanacak olan Planet Earth II'nin her bir bölümü 1 saat sürecek. Yeni sezonda ormanlar, çöller ve yeşil alanlarda hayvanların olağanüstü hayatta kalma mücadelelerine tanık olacağız. Henüz bütün konular netleşmiş olmasa da yine hayranlık uyandırıcı manzaralarla karşılaşacağımız söyleniyor.

Planet Earth II'nin yapımcı koltuğunda oturan Mike Gutton "Bu gezegenimizdeki en olağanüstü hayvan ve mekanlara eşsiz bir perspektiften bakmanızı sağlayacak çok sürükleyici-derin bir deneyim olacak." sözleriyle belgeseli tanımlarken, seslendirmeyi ise ilk sezondan tanıdığımız Sir David Attenborough'nun yapacağını açıkladı.



http://www.engadget.com/2016/02/23/bbc-planet-earth-2-4k/?ncid=txtlnkusaolp00000595