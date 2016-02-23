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BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak

BBC'nin büyük beğeni toplayan Planet Earth belgesel serisinin 2. bölümü 4K görüntü kalitesiyle karşımıza çıkacak. Artık doğa manzaralarını çok daha net görebileceğiz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
1
12
Sinema ve Dizi
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak

BBC'nin 2006 yılında 11 bölüm halinde yayınlanan ve büyük beğeni toplayan belgesel serisi Planet Earth'ün 2. sezonu için çekimler devam ediyor. İlk belgesel serisini mükemmel görsellerle bize sunan BBC, 2. sezonda 4K görüntü desteği sunacağını açıkladı. Böylece dünyanın farklı köşelerinden manzaraları çok daha net bir şekilde görebileceğiz.
Bu yılın sonlarında 6 bölüm halinde yayınlanacak olan Planet Earth II'nin her bir bölümü 1 saat sürecek. Yeni sezonda ormanlar, çöller ve yeşil alanlarda hayvanların olağanüstü hayatta kalma mücadelelerine tanık olacağız. Henüz bütün konular netleşmiş olmasa da yine hayranlık uyandırıcı manzaralarla karşılaşacağımız söyleniyor.
Planet Earth II'nin yapımcı koltuğunda oturan Mike Gutton "Bu gezegenimizdeki en olağanüstü hayvan ve mekanlara eşsiz bir perspektiften bakmanızı sağlayacak çok sürükleyici-derin bir deneyim olacak." sözleriyle belgeseli tanımlarken, seslendirmeyi ise ilk sezondan tanıdığımız Sir David Attenborough'nun yapacağını açıkladı.

http://www.engadget.com/2016/02/23/bbc-planet-earth-2-4k/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 3 yıl
Tam bir görsel şölen olacak
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Ahmet_Şahin 3 yıl
On numara bi haber.

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ufuk172 3 yıl
Attenborough anlatacak yaa, VGA olsa seyredilir o belgesel. Bir insanda o derece guzel tonlamasi olamaz.
NTV de tuncel kurtiz e anlattirmisti sanirim.
O da yok, kimin sesiyle yaparlar biliyorum.
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TEKİN 1881 3 yıl
Enfes olacak. Gözler bayram edecek .
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Glorfindel1907 3 yıl
Güzel bir haber
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St Batuhan 3 yıl
Batuist
4K şu an sadece bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir ancak.. Büyük bir hevesle aldığım 4k televizyonu bir süre kullandıktan sonra aslında hiçte gerekli bir özellik olmadığını anlı9yorsunuz. TVnin başından izlemek için gerekli en düşük mesafeye bile geçseniz full hd ile arasındaki farkı anlayamıyorsunuz.. sd yayınları ise aşırı blur bir şekilde izlemeye mahkum oluyorsunuz. Bugünkü senaryoda 4Knın yeri kesinlikle yok.. ne zaman bütün yayınlar 4k olur o zaman ancak alınabilir o da şart değil.. bir süre kullanınca anladım..

Böyle çalışmaların artmasıyla elbette artacaktır 4k tv gerekliliği ve elbette min artık yayınları hd hatta keşke full hd olarak alabilsek. Yine de 4k gereksiz demek, şu an için bile olsa pek hoş değil zira televizyon 2 senede bir değişmeyen ürünlerden. Bugün ihtiyacı olan biri televizyon alırken gayette 4k destekli ürün alabilir.
Ayrıca keşke hd ve full hd tv ler tamamen yerini bıraksa 4k tv lere de yaygınlaşma süreci hızlansa. Herkes 4k ya yöneldiği zaman içerik de her türlü üretilmek zorunda kalacak zaten ve daha da yakın zamanda değerlendirebileceğiz.
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GoldPunch 3 yıl
Guzel gelisme. Amiral gemi cep telefonlarinda bile 2k standart olmusken devasa ekranlarda 1080p garip duruyordu. Acilen yayginlasmasi lazim 4k yayinlarin.
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Batuist 3 yıl
4K şu an sadece bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir ancak.. Büyük bir hevesle aldığım 4k televizyonu bir süre kullandıktan sonra aslında hiçte gerekli bir özellik olmadığını anlı9yorsunuz. TVnin başından izlemek için gerekli en düşük mesafeye bile geçseniz full hd ile arasındaki farkı anlayamıyorsunuz.. sd yayınları ise aşırı blur bir şekilde izlemeye mahkum oluyorsunuz. Bugünkü senaryoda 4K'nın yeri kesinlikle yok.. ne zaman bütün yayınlar 4k olur o zaman ancak alınabilir o da şart değil.. bir süre kullanınca anladım..
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dakamon 3 yıl
Kotalara kuvvet
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stophart 3 yıl
kesinlikle olması gerekiyordu zaten ama hollywood filmlerinin de en azından gerçek 4k yla çıkması lazım artık.
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alprkrkmz 3 yıl
Anlaticinin sesi bile yeter belgeselin guzel olmasi icin. O nasil bir anlatim nasil bir ses tonudur.
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