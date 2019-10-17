BM uygulaması ile hem gelişin hem pirinç yardımı yapın

Bugün dünya üzerinde yaşayan insanların üçte ikisinin sağlıklı gıdaya erişimde problem yaşadığı raporlarla tespit edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından geliştirilen Freerice oyunu bu probleme bir nebze olsun çare bulmayı hedefliyor.

Freerice neler sunuyor?

Freerice oyunu İngilizce tabanlı bir bilgi yarışması. Pek çok kategori içerisinden seçim yaparak soruları cevaplıyorsunuz. İsterseniz İngilizce dilbilgisini geliştirecek kategoriler de mevcut. Her doğru cevap program için 10 pirinç tanesi bağışlamanızı sağlıyor.

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10 pirinç az demeyin zira bugüne kadar uygulamada 202 milyar pirinç bağışlanmış. Bilgi yarışmasına ilgi duyanlar ve İngilizcesine güvenenler günde 5-10 dakika ayırarak programa katkı sağlayabilir.

Uygulamanın temel kazancı zaman zaman beliren reklamlar. Uygulama ne kadar çok kullanılırsa haliyle kazancı da artacak. Web üzerinde de bilgi yarışması oynanabiliyor. Lider tahtalarında yer almak isterseniz üye olmanız gerekiyor.



