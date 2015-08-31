BMW, 10 yıl içerisinde tüm modellerini elektrikli motora geçirecek

Alman otomobil üreticisi BMW kısa bir süre önce yaptığı açıklamada elektrikli motorlara geçiş sürecine ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Rapora göre şirket 10 yıl içerisinde tüm modellerinde elektrikli motor kullanmaya başlayacak.

10 yıl içerisindeki dönüşümde üretici bir çok modelinde Plug-In Hibrit motor kullanmaya başlayacak. Bu motor tipini biraz açıklamak gerekirse klasik hibrit motorlara göre şarj gerektirmesi en önemli farklı, bunun yanında yine elektrikli ve içten yanmalı olarak araçta iki adet motor bulunuyor. Ancak elektrikli motor çoğu zaman içten yanmalı motora nazaran daha güçlü ve daha büyük oluyor. Günlük kullanımda elektrikli motordan faydalanılırken uzun mesafe, şarj edememe, yüksek hız gibi durumlarda içten yanmalı motor devreye girerek gücün karşılanmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında Plug-In hibrit ile birlikte aracın ağırlığının azalması ve daha büyük pillerin kullanılması da hedefler arasında.

Şirket zaten bir süredir "Project i" ile elektrikli araçlar üretiyor. Alman üreticinin bu alana yaptığı yatırımın da 2 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Yatırımın ilk meyveleri i3 ve i8 modelleri geçtiğimiz yıldan beri satışta ve 2014 model i3 yaklaşık 18 bin adet satılmıl.

BMW'nin bu adımı atmasındaki ana neden olarak ise Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyon yasası etkili olmuş gibi gözüküyor. Bugün kullanılan karbon emisyon sınırlamaları 2021 yılında yenilecek, sonrasında ise 2025 yılına kadar olan süreçte otomobil üreticilerinden karbon sınırlarını daha da aşağıya çekmeleri istenecek. BMW ise bu sınıra takılmamak için önlemini erkenden almış durumda.