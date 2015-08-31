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BMW, 10 yıl içerisinde tüm modellerini elektrikli motora geçirecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
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53
Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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BMW, 10 yıl içerisinde tüm modellerini elektrikli motora geçirecek
 
Alman otomobil üreticisi BMW kısa bir süre önce yaptığı açıklamada elektrikli motorlara geçiş sürecine ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Rapora göre şirket 10 yıl içerisinde tüm modellerinde elektrikli motor kullanmaya başlayacak.
BMW'nin bu adımı atmasındaki ana neden olarak ise Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyon yasası etkili olmuş gibi gözüküyor. Bugün kullanılan karbon emisyon sınırlamaları 2021 yılında yenilecek, sonrasında ise 2025 yılına kadar olan süreçte otomobil üreticilerinden karbon sınırlarını daha da aşağıya çekmeleri istenecek. BMW ise bu sınıra takılmamak için önlemini erkenden almış durumda.

10 yıl içerisindeki dönüşümde üretici bir çok modelinde Plug-In Hibrit motor kullanmaya başlayacak. Bu motor tipini biraz açıklamak gerekirse klasik hibrit motorlara göre şarj gerektirmesi en önemli farklı, bunun yanında yine elektrikli ve içten yanmalı olarak araçta iki adet motor bulunuyor. Ancak elektrikli motor çoğu zaman içten yanmalı motora nazaran daha güçlü ve daha büyük oluyor. Günlük kullanımda elektrikli motordan faydalanılırken uzun mesafe, şarj edememe, yüksek hız gibi durumlarda içten yanmalı motor devreye girerek gücün karşılanmasına yardımcı oluyor. Bunun yanında Plug-In hibrit ile birlikte aracın ağırlığının azalması ve daha büyük pillerin kullanılması da hedefler arasında.
Şirket zaten bir süredir "Project i" ile elektrikli araçlar üretiyor. Alman üreticinin bu alana yaptığı yatırımın da 2 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Yatırımın ilk meyveleri i3 ve i8 modelleri geçtiğimiz yıldan beri satışta ve 2014 model i3 yaklaşık 18 bin adet satılmıl.

http://m.nasdaq.com/article/bmw-all-models-electric-within-decade-20150629-00597 Yorum Yaz
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fatsa52 4 yıl en beğenilen
Araplar b.ku yedi.
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technogen 4 yıl fatsa52
fatsa52
Araplar b.ku yedi.

Petrolleri bitince Güneşleri devreye girecek. Dünyanın en verimli güneş sahaları yine aynı bölgede.
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Göleli_At_Hırsızı 4 yıl
Merkel 0 emisyon sloganıyla fosil yakıtın sonunu getirecez diyordu. yürü be bayvera nın moruğu
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ridleyscott 4 yıl
Trend meselesi bu. Toplum rüzgarına girer ise düşünülenden kısa Sürede geçiş olabilir.
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hoksi 4 yıl
Mercedes durur mu hemen yapıştırmış cevabı :









Bilgim yok vardır projesi alıntılayın
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DH Misafiri 4 yıl
Ya arkadaş yazmak için enerji buluyorsun da okumak, araştırmak, düşünmek, anlamak, dinlemek için neden bulamıyorsun. Bilmediğin şey hakkında fikir beyan etmek zorunda mısın? Al bak elektrikli aracın menzili neymiş, Hızlanması nasılmış, gücü ne kadarmış.
teslaturk.com/...
Ya da neyse sen tıklamaya da yorulursun şimdi. Ben yazayım;
500km yol alabiliyor. 100km/saat hıza 2.8 saniyede çıkıyor. 762 beygir gücü var.
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David Levien 4 yıl
Çok güzel oldu bu. Yalnız aküleri de bir araba parası ediyor neredeyse.
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HAKTAN06 4 yıl
30 dk şarzla 500 km gidecek teknolojiye geldiklerinde petrol işi anca biter.
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Apocalypto33 4 yıl
Petrolle çalışan araçlar bizi bırakın torunlarımızı bile gömer.O işe daha çok var.1-2 deneme yapılıyor diye bu iş bitti denilemez.Türkiyeye bile teknoloji 20-30 yıl sonra geliyor.Daha hala avrupanın çok gerisindeyiz.Adamlar elektrikli aracı seyir halinde şarj eden yol denemeleri yapıyorlar varın siz düşünün.Biz daha 100-150 yıllık otomotiv tarihinde yolunu bırak benzinle çalışanını üretemedik.Rahat rahat aracınıza lpg taktırıp binebilirsiniz.Bu hayaller bize şu an için uzak.
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The Balance 4 yıl
fatsa52
Araplar b.ku yedi.

İyi de Araplar piyasada plastik olduğu sürece ayakta kalacaklar.
Petrol araçlarda kullanıldığı kadar genelde plastik için de kullanılıyorlar.
Haa dersiniz ki,petrol bitti oralarda. Tamam derdim. Ki bittiğinde hiç önemi kalmayacak. Kapitalizm politika değiştirecek
Araplar zengin olmak istiyorlarsa o kadar parayı çölün ortasına kayak merkezi yapmaktan daha iyi ve potansiyeli olan şeyler yapmalı.
Arabistan'da çok ön yargı var turistler eskisi kadar gelmez...
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Umutcan 4 yıl
Petrol kaynakları tükenene kadar daha Arapların para geliri tükenmez malesef. Petrol sadece araçlara yakıt olarak kullanılmıyor ki, petrolden birçok şeyin hammaddesi üretiliyor, plastik üretiliyor, parafin üretiliyor, vazelin üretiliyor
kimyasal birçok şey petrolden elde ediliyor. Ayrıca birçok şey petrolle çalışmaya devam edecek. Şu an Araplar harıl harıl petrol gelirlerini dubai'ye yatırıyorlar ki petrol bitince turizm üzerinden devam etsinler. Discovery channel'da belgesellerini
izledim. Onlar da biliyor ki ortadoğu ülkelerinden sanayi ve teknoloji çıkmaz. Yan gelip yatıp para yemeye altın mercedes'lere devam yani.
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brshr 4 yıl
Aracın incelemesi Teknoseyir'de mevcut. İlgilenenler buraya bakabilir.
teknoseyir.com/...
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fss1403 4 yıl
İşte gelişmiş ülke ile geri kalmış ülke arasında ki fark 'imkansız'...
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-shadow-- 4 yıl
Bmw zaten ust sinif araclar en azindan ulkemizde boyle tercih edenler gaza dokununca gitsin isterler ki zaten bmw lerin cogunda boyledir o hissiyati doya doya verir icten yanmali motorlariyla hibrit modellerle bunu yine ayni standartlarda hatta benzin yakit sarfiyati olarak koruyacaktir ama %100 elektrikli motora gecmesi bmw acisindan buyuk risk tasiyor bence elektrikli araclar geneline baktigimizda en azindan suan icin 0-100 km araclaridir kaldi onda bile hiz 70 i gecince pilin canina okumaya basliyor ileride belki bataryalari cok daha kuvvetli yaparlar motorlari da ona gore cok daha verimli ve ust limitleri zorlar hale getirirlerse ne ala yoksa insanlarin tercih sebebi olacagini dusunmuyorum...Kaldi ki icten yanmi motorun bile sesini kaydedip dinleyecek kadar fanatik zenginlerinden bahsediyorum zivv leme sesine kanmazlar
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fortunasuper 4 yıl
Keşke boş konuşanlar yerine i3,i8 kullanan arkadaşlar konuşsa da kültürümüz artsa:))
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blizzard3 4 yıl
bunun gerceklesmesi imkansız bence asılsız haber bikere öle bir altyapı yok benzin istasyonları yerine elketirik istasyonları kurulması gerek sarj edilebilir bölümler gerek hadi hepsini gectim elektirikli araba yapılabiliyor ama cekisi nakadar iyi ayrıca
okusu en fazla 2 saat dayanıyor akuye cozum bulamıslermi benzinli arabalar hem aku hemde benzinle calısıyor simdi elektirikli araba olunca motoruda elektirikle calıscak ısıklarıda herseyi
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eneomurga 4 yıl blizzard3
blizzard3
bunun gerceklesmesi imkansız bence asılsız haber bikere öle bir altyapı yok benzin istasyonları yerine elketirik istasyonları kurulması gerek sarj edilebilir bölümler gerek hadi hepsini gectim elektirikli araba yapılabiliyor ama cekisi nakadar iyi ayrıca
okusu en fazla 2 saat dayanıyor akuye cozum bulamıslermi benzinli arabalar hem aku hemde benzinle calısıyor simdi elektirikli araba olunca motoruda elektirikle calıscak ısıklarıda herseyi

Elektrikli motorların çekişi içten yanmalı motorların çekişinden iyidir.
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