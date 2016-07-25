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BMW 2020 yılında Tesla Model 3 rakibi elektrikli 3 serisini piyasaya sürebilir

Sektörden gelen raporlara göre BMW 2020 yılında çıkaracağı tamamen elektrikli bir 3 serisi versiyonu ile Tesla'nın Model 3 modeline rakip olmayı planlıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Gelen raporlara göre yeni BMW 3 serisinde kullanılacak CLAR teknolojisine sahip şasi elektrikli aktarma organlarının rahatlıkla yerleştirilebileceği şekilde tasarlanmış durumda.
Auto Express tarafından yayınlanan raporlarda firmanın 2020 yılı civarında yeni 3 serisinin tamamen elektrikli ve 90 kilowatt saat kapasiteli bataryaya sahip bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu 90kWh'lik bataryanın tek şarjda oldukça etkileyici bir menzile sahip olacağı düşünülürken raporlara göre aracın tek şarjda 300 mil yani 480 kilometreye kadar menzil sunacağı belirtiliyor. Bu durum ise tamamen elektrikli 3 serisinin Tesla Model 3 ile doğrudan rekabet edeceği anlamına geliyor.
Yine de akılda tutmak gerekir ki BMW'nin olası bir elektrikli 3 serisini piyasa sürdüğü 2020 yılında önümüzdeki sene yollarda olacak Tesla Model 3 ile rekabet edebilmesi için bir kaç yıl geç kalmış olacak. Tabi bir de Alman üreticinin tamamen elektrikli 3 serisine biçeceği fiyat ve aracın erişilebilirliği de rekabet açısından önemli olan konular arasında.

http://cleantechnica.com/2016/07/22/electric-bmw-3-series-compete-tesla-model-3/ Yorum Yaz
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek istiyorum.
geri kalanını boş verin. benim param bunlara yetiyor az para kazanmamın suçlusu da devlet. benim hiç bir suçum yok o yüzden evet.
boşverelim bu haberleri.
ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek i...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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ShadowofDeath06 3 yıl AkatooS86
AkatooS86


Lazeran

ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek istiyorum.

geri kalanını boş verin. benim param bunlara yetiyor az para kazanmamın suçlusu da devlet. benim hiç bir suçum yok o yüzden evet.

boşverelim bu haberleri.

paranin olmamasina ben saygi duyuyorum. insallah illerde olurda. ama ben her haberi okumak isterim. yeni bir uçak ciktiginda ve burda haberi yapildiginda, sence kime hitap ediyor DH? her elektronike merakim vardir, ve okumak zevk verir. okumak istemiyorsan, sende o haberlere tiklamayi ver!!

Adam ciddiye alıp cevap yazmış, güler misin ağlar mısın
AkatooS86Lazeranben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Audi383848 3 yıl
Millet almayacak ki.Ne hala elektrikli araba araba...

Bu hayal bile.Millet hala karbüratörlü broadwaylere,muratlara,şahinlere merak salıyor.

Bu ötv denen şey yüzünden.

Bu gidişle millet 2020 yılında hala şahin bakar.

Boşverelim bu haberleri.
Millet almayacak ki.Ne hala elektrikli araba araba...Bu hayal bile.Millet hala karbüratörlü broadwaylere,muratlara,şahinlere merak salıyor.
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1 Yanıt Yanıtla +9
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SezerDogan 3 yıl
Tesla Model X'in videosunu izledim gerçekten inanılmaz bir araba...

Kalitesi, kapıları, kapı kolları felan muazzam.

youtu.be/...
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SezerDogan 3 yıl
Tesla'nın ismi bile çok başarılı.
Tesla gibi büyük bir adamın ismini sonuna kadar hakederek taşıyor.

Ayrıca Tesla'nın aerodinamik tasarımları BMW'den daha başarılı. i8 ve i3'ü gördük.

Benim kanaatim, BMW her nekadar başarılı bir marka olsada elektrikli araba konsunda Tesla'nın önüne geçemez.

(Belki 2020'de çıkardıkları araba şu anda güncel Tesla modelleri ile rakip olabilir.)
1 Yanıt Yanıtla
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zotacing 3 yıl SezerDogan
SezerDogan

Tesla'nın ismi bile çok başarılı.
Tesla gibi büyük bir adamın ismini sonuna kadar hakederek taşıyor.

Ayrıca Tesla'nın aerodinamik tasarımları BMW'den daha başarılı. i8 ve i3'ü gördük.

Benim kanaatim, BMW her nekadar başarılı bir marka olsada elektrikli araba konsunda Tesla'nın önüne geçemez.

(Belki 2020'de çıkardıkları araba şu anda güncel Tesla modelleri ile rakip olabilir.)

Tesla gitsin kumda oynasın, aerodinamik daha başarılıymış, sen bilir kişi misin?

Tesla'nın otomotiv sektöründe mazisi ne?

Daha uzun menzilli araç üretemiyorlar, normal arabadan pahalı araba satıp 15'' İpad ekranı koymakla araba yapılmıyor.
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atilasat 3 yıl
bmw nin yaygın satışağı var. Tesla'dan daha çok satar
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BekirTemel 3 yıl
teslanın atağının araba devleri tarafından beklenmediğini bu tarz haberler ile daha iyi anlıyoruz,mercedes de uzun vadede tesla ile başa çıkabilecek bir araç ortaya koyabileceğini belirtmişti.Demek ki bu devler petrollü araçların ömrünün daha uzun olacağı düşüncesinde idiler.
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kadirirdem 3 yıl
ben nedense elektrikli araba diyince Tesla'nın yerini ayrı tutuyorum..
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silversmith 3 yıl
Markadan en çok 3 serisi hoşuma gider. 2020 yılında 350.000TL başlangıç fiyatı olur. Yine en çok satan arabalardan olur. Ben de sorarım yine kendime; bu millet bu paraları nereden buluyor diye!
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bugatti1907 3 yıl
2020 de model 3 ün rakibi mi olacak
2020 ye model 3 kalırsa model 3 ün rakibi olur. Çoğu kişinin balon dediği tesla bmw nin 2020 de rakibini anca yapabildiği arabayı şimdiden yaptı. Aradan geçen 4 yılda üzerine sadece 100 km konulabilecekse sıkıntı var.
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koyunsavar 3 yıl
Bmw çizer
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oray 3 yıl
bmw'nin çok ekmek yemesi lazım...
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Lazeran 3 yıl en beğenilen
ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek istiyorum.
geri kalanını boş verin. benim param bunlara yetiyor az para kazanmamın suçlusu da devlet. benim hiç bir suçum yok o yüzden evet.
boşverelim bu haberleri.
2 Yanıt Yanıtla +36
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AkatooS86 3 yıl Lazeran
Lazeran
ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek istiyorum.
geri kalanını boş verin. benim param bunlara yetiyor az para kazanmamın suçlusu da devlet. benim hiç bir suçum yok o yüzden evet.
boşverelim bu haberleri.

paranin olmamasina ben saygi duyuyorum. insallah illerde olurda. ama ben her haberi okumak isterim. yeni bir uçak ciktiginda ve burda haberi yapildiginda, sence kime hitap ediyor DH? her elektronike merakim vardir, ve okumak zevk verir. okumak istemiyorsan, sende o haberlere tiklamayi ver!!
1 Yanıt Yanıtla +3
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TaymekHoldem 3 yıl Lazeran
Lazeran

ben araba alamıyorum, bu yüzden donanımhaber araba haberi yapmamalı, ayfon da alamıyorum ayfon haberi de yapmayın, sadece 500tl altı anduroit haberleri görmek istiyorum.

geri kalanını boş verin. benim param bunlara yetiyor az para kazanmamın suçlusu da devlet. benim hiç bir suçum yok o yüzden evet.

boşverelim bu haberleri.

çok fena yorum :D
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Audi383848 3 yıl
Millet almayacak ki.Ne hala elektrikli araba araba...

Bu hayal bile.Millet hala karbüratörlü broadwaylere,muratlara,şahinlere merak salıyor.

Bu ötv denen şey yüzünden.

Bu gidişle millet 2020 yılında hala şahin bakar.

Boşverelim bu haberleri.
1 Yanıt Yanıtla +9
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elninom1 3 yıl Audi383848
ÖTV demişsin ama elektrikli araçların ÖTV si %15. 1.6 beğenmediğin araçların ÖTV si %45
0-100 km hızlanması Tesla'da 6 saniyeden az olmasına rağmen BMW de %90 ÖTV ödeyip 7 küsürlü saniyelerde o hızı göreceksiniz.
111 bin Euroluk i8 dış tasarımı güzel olsa da iç tasarımı ve özellikleri çok sıradan. Aynı şekilde i3 modelinde de menzil sıkıntısı var.
Tesla hem menzil hem de özellik (auto pilot, supercharger, ferah iç mekan, orta konsol ekranı vs) konusunu çözmüş durumda.
Bence Teslanın rakibi Apple olacaktır, BMW navigasyonsuz, 6 sn üzerinde hızlanan %145 lik ötvli arabalar üretmeye ve satmaya devam etsin.
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