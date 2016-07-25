BMW 2020 yılında Tesla Model 3 rakibi elektrikli 3 serisini piyasaya sürebilir

Gelen raporlara göre yeni BMW 3 serisinde kullanılacak CLAR teknolojisine sahip şasi elektrikli aktarma organlarının rahatlıkla yerleştirilebileceği şekilde tasarlanmış durumda.

Auto Express tarafından yayınlanan raporlarda firmanın 2020 yılı civarında yeni 3 serisinin tamamen elektrikli ve 90 kilowatt saat kapasiteli bataryaya sahip bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bu 90kWh'lik bataryanın tek şarjda oldukça etkileyici bir menzile sahip olacağı düşünülürken raporlara göre aracın tek şarjda 300 mil yani 480 kilometreye kadar menzil sunacağı belirtiliyor. Bu durum ise tamamen elektrikli 3 serisinin Tesla Model 3 ile doğrudan rekabet edeceği anlamına geliyor.

Yine de akılda tutmak gerekir ki BMW'nin olası bir elektrikli 3 serisini piyasa sürdüğü 2020 yılında önümüzdeki sene yollarda olacak Tesla Model 3 ile rekabet edebilmesi için bir kaç yıl geç kalmış olacak. Tabi bir de Alman üreticinin tamamen elektrikli 3 serisine biçeceği fiyat ve aracın erişilebilirliği de rekabet açısından önemli olan konular arasında.

http://cleantechnica.com/2016/07/22/electric-bmw-3-series-compete-tesla-model-3/