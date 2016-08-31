BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni BMW 7 serisi önümüzdeki yıllarda yeni bir versiyona daha kavuşabilir. Bir rapora göre BMW, Mercedes S-Serisi Coupe ile rekabet etmesi açısından 7 Serisinin 2 kapılı coupe versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

BMW'nin planıyla ilişkili bir kişinin Bloomberg'e belirttiğine göre yeni lüks coupe BMW'nin 7 Serisi düşündüğü bir kaç versiyondan ilk sırada olanı.

Geçmişe baktığımız zaman bu durum Alman üretici için ilk defa yaşanmıyor, firmanın 7 Serisinin coupe versiyonunu çıkaracağı daha önceden de söylentilerde yer almıştı. Hatta 2013 yılında tanıtılan Pininfarina Gran Lusso V12 concept aracının bu araç olduğu düşünülüyordu ancak yine de firmanın 7 Serisi ailesini mi genişleteceği yoksa 8 Serisini tekrar mı canlandıracağı bilinmiyordu. S-Serisinin farklı kasa şekilleri ve modellerle piyasaya sürülmesi sonrası BMW de bu yolu izleyerek en üst seviye model serisini kullanacak. Firmanın geçtiğimiz senelerde rakiplerinden satış olarak geride kalması da seriye dört kapılı sedandan öte bakması yönünde büyük etkide bulunmuş.

Söylentilere göre 7 Serisindeki genişletme sadece coupe versiyonla kalmayacak. Convertible bir versiyonun da piyasaya sürülmesi beklenirken, Maybach imzalı Mercedes'e de bir rakip geliştirmesi bekleniyor. Hatta ve hatta Mercedes S63 AMG rakibi bir M aracı olarak M7'yi de ileride yollarda görebiliriz.

Modellerin yollara ne zaman çıkacağı bilinmese de 2020 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/bmw-plans-a-coupe-to-put-boring-7-series-back-in-luxury-race