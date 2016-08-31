Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor

BMW lüks amiral gemisi 7 Serisine yeni versiyonlar kazandırmayı planlıyor. İlk versiyon olan 7 Serisi coupe Mercedes'in S-Serisi Coupe aracıyla rekabet edecek. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
22
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni BMW 7 serisi önümüzdeki yıllarda yeni bir versiyona daha kavuşabilir. Bir rapora göre BMW, Mercedes S-Serisi Coupe ile rekabet etmesi açısından 7 Serisinin 2 kapılı coupe versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.
BMW'nin planıyla ilişkili bir kişinin Bloomberg'e belirttiğine göre yeni lüks coupe BMW'nin 7 Serisi düşündüğü bir kaç versiyondan ilk sırada olanı.
Geçmişe baktığımız zaman bu durum Alman üretici için ilk defa yaşanmıyor, firmanın 7 Serisinin coupe versiyonunu çıkaracağı daha önceden de söylentilerde yer almıştı. Hatta 2013 yılında tanıtılan Pininfarina Gran Lusso V12 concept aracının bu araç olduğu düşünülüyordu ancak yine de firmanın 7 Serisi ailesini mi genişleteceği yoksa 8 Serisini tekrar mı canlandıracağı bilinmiyordu. S-Serisinin farklı kasa şekilleri ve modellerle piyasaya sürülmesi sonrası BMW de bu yolu izleyerek en üst seviye model serisini kullanacak. Firmanın geçtiğimiz senelerde rakiplerinden satış olarak geride kalması da seriye dört kapılı sedandan öte bakması yönünde büyük etkide bulunmuş.
Söylentilere göre 7 Serisindeki genişletme sadece coupe versiyonla kalmayacak. Convertible bir versiyonun da piyasaya sürülmesi beklenirken, Maybach imzalı Mercedes'e de bir rakip geliştirmesi bekleniyor. Hatta ve hatta Mercedes S63 AMG rakibi bir M aracı olarak M7'yi de ileride yollarda görebiliriz.
Modellerin yollara ne zaman çıkacağı bilinmese de 2020 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-29/bmw-plans-a-coupe-to-put-boring-7-series-back-in-luxury-race Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ergenius 3 yıl en beğenilen
Çok beğeniyorum BMW tasarımlarını . Jipleri hariç her modeli, konsept tasarımı hoşuma gidiyor
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
elektrikliden haber ver.bunlar geçti artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 3 yıl
Zaten Almanların "Bi Çikilatasına, bide Arabalarına Hastasıyım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 3 yıl
yine alamayacağım bir araba daha. gerçi bırak 7 serisini 3 serisini bile anca ikinci el alabilirim. sıfır hayal. ama güzel tasarım. piyango falan çıkarsa alırım bitane. gerçi piyangoda oynamıyorum. neyse alabilene hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
bence 6 serisi aynı derece premium.6'yı kaldıracaklar heralde bunu çıkarmak için

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Şu konsept tasarımların neden bu kadar uçuk kaçık olduğunu hala anlamış değilim... Ürün konsept aşamasındayken uzay gemisi gibi bir tasarım gösterilir, ürün üretime geçtikten sonra tamamen bambaşka bir şey olur, bu her zaman böyledir otomotiv sektöründe. Nedendir bilinmez.
Şu tasarımla geleceğine inanmayınız lütfen.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Şu konsept tasarımların neden bu kadar uçuk kaçık olduğunu hala anlamış değilim... Ürün konsept aşamasındayken uzay gemisi gibi bir tasarım gösterilir, ürün üretime geçtikten sonra tamamen bambaşka bir şey olur, bu her zaman böyledir otomotiv sektöründe. Nedendir bilinmez.


Şu tasarımla geleceğine inanmayınız lütfen.

Pininfarina Gran Lusso Coupe tasarımının nesi uçuk kaçık? Gayet normal bir tasarımı var bence.

Vision C ile Superb çok benzer tasarıma sahip otomobiller mesela. Konsept ile nihai ürün her zaman bambaşka bir şey olmaz örnekte görüldüğü gibi.

Bazı ürünlerde de dediğin gibi konsept üzerinde çok değişiklik yapılır, nedeni de gayet açıktır. Konsept otomobil ticari başarı yakalayamayacaktır. Kullanılan malzemeler çok pahalıdır bu yüzden rekabetçi bir fiyata satışa sunulamaz; kullanılan malzemelerde değişikliğe gidilir veya tasarım genel kitleye hitap etmeyecek şekildedir bu yüzden tasarımda konsept tasarıma gönderme yapılarak daha alışılagelmiş tasarım kullanılır.

Birebir bu tasarımla tabi ki çıkmaz, BMW'nin güncel tasarım dilinde olan bazı ögeler bu araca eklenecektir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

Şu konsept tasarımların neden bu kadar uçuk kaçık olduğunu hala anlamış değilim... Ürün konsept aşamasındayken uzay gemisi gibi bir tasarım gösterilir, ürün üretime geçtikten sonra tamamen bambaşka bir şey olur, bu her zaman böyledir otomotiv sektöründe. Nedendir bilinmez.


Şu tasarımla geleceğine inanmayınız lütfen.

bu uçuk kaçık konsept "vw iroc"
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bu da bir sene sonra satışa sunulan model "vw scirocco"
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sonuçta bir konsept tasarım yapılıyor ve yeni bir çizgi oluşturuluyor.tüm ticari modeller o yeni tasarım çizgisinden türetiliyor.mesela bmw de yeni çizgisini tüm modellerde uygulayanlardan.
1 serisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

3 serisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

5 serisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
efsane tasarım var....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 3 yıl
ben beğendim ama mercedesler hala daha güzel geliyor auid ve bmw ye göre .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl
kusursuz güzellik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
1.6 sı var mı bunun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 yıl
90'ların çizgisinde yenilikçi olmuş :D BMW bu işi biliyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ergenius 3 yıl en beğenilen
Çok beğeniyorum BMW tasarımlarını . Jipleri hariç her modeli, konsept tasarımı hoşuma gidiyor
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HatimİndirenSteveJOBS 3 yıl
Bu tasarımla gelirse S-coupe'yi ağlarken görürüz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 3 yıl ergenius
ergenius

Çok beğeniyorum BMW tasarımlarını . Jipleri hariç her modeli, konsept tasarımı hoşuma gidiyor

katılıyorum suv tasarımları aksine kötü görünüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5450 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
BMW, bmw 7-series coupe ve
5 etiket daha 7 serisi 7 serisi coupe Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Steve Jobs CEO’luktan ayrıldıktan sonra televizyon projesi üzerinde çalışmış 3 yıl Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü 3 yıl Huawei Nova serisi ile tanışın 3 yıl Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de! 3 yıl Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu 3 yıl HTC One A9s resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 3 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 3 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 3 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 3 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 3 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 3 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 3 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 3 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 3 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 3 yıl Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor 3 yıl Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 3 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 3 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor Sonraki Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 3 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 3 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 3 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 3 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir 3 yıl Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor 3 yıl Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz 3 yıl Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak 3 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı 3 yıl Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti 3 yıl Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak 3 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 3 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 3 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 3 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 3 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 3 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 3 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 3 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 3 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim