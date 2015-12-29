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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak

Lüks otomobil denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalar arasında yer alan BMW, Ocak ayında düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında yeni kontrol teknolojisi AirTouch'u tanıtmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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BMW, CES 2016'da

Almanya'nın ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BMW, önümüzdeki ay Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında yeni "AirTouch" teknolojisini görücüye çıkartacak.
Diğer birçok teknoloji firması gibi CES 2016'ya iyi hazırlanan BMW, AirTouch teknolojisi ile gelecek otomobil modellerinde yer alacak "el hareketleriyle kontrol" altyapısını gözler önüne serecek. CES 2015 kapsamında Touch Command isimli bir kontrol teknolojisi duyuran ve bu teknolojiyi "7 serisi" otomobillerinde kullanan şirket, AirTouch ile el hareketleri ile kontrol sürecini bir adım daha yukarıya taşıyacak.
AirTouch ile kişiler otomobillerinin multimedya ekranı ile basit el hareketleriyle etkileşime girebilecek ve böylece birçok işlem için dokunmatik ekrana uzanma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bu sayede sürüş güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen BMW, el hareketlerini yerleştirdiği hareket algılama sensörleri ile gerçekleştirecek ve üç boyutlu olarak çalışan bu altyapı hem sürücü hem de sürücü yanındaki yolcu tarafından aktif olarak deneyimlenebilecek. Gerekli seçimler ise direksiyon ile kapılara yerleştirilen butonlar aracılığıyla yapılacak.
AirTouch teknolojisinin tüm özellikleri ve örnek tanıtım videoları ile fuar kapsamında detaylandırılması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/28/bmw-airtouch-concept-ces-2016/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TeufeL-07 3 yıl
Çok kullanışsız. İnsanın kolu yoruluyor bi gıdım ses kısacağım diye 10 defa kolumu döndürüyorum havada. Direksiyondan zaten bir tuşla hassas bir şekilde kısabiliyorum.
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umut_baris 3 yıl
Adı bmw olunca hemen bi övmeler falan. Sözüm editöre değil. Yanlış anlaşılmasın.

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senersongur 3 yıl
TVlerde falan var ama tutmadı nedense.

Ben evinde TVsini eliyle kontrol eden görmedim. Çok saçma ve komik duruyor.

Hatta Samsung telefonlarda vardı gözle falan kontrol de içeriyordu ama tutmadı.
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meceng 3 yıl CanTnçr
Selamlar,
Halihazırda el hareketleri ile ses sistemi vb kontroller zaten yapılmıyor mu?
Bugün sistemin ne farkı varmış tam anlamadım doğrusu
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x X x 3 yıl meceng
meceng
Selamlar,
Halihazırda el hareketleri ile ses sistemi vb kontroller zaten yapılmıyor mu?
Bugün sistemin ne farkı varmış tam anlamadım doğrusu

+1
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TiSKE 3 yıl
biz daha dokunmadik ekranlı arbaya binemedik
adamlar ekrana dokunmaya üşenmişler uzaktan yonetiyorlar...
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a.f.y. 3 yıl
üstüne binesim geldi :))
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BekirTemel 3 yıl
Bu teknoloji kesinlikle gelecek yıllarda tüm arabaları etkisi altına alacak.
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system electronıc 3 yıl
Çok merak ettiğim bir teknoloji.Heyecan ile bekliyorum.
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