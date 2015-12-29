BMW, CES 2016'da "AirTouch" teknolojisini tanıtacak

Almanya'nın ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BMW, önümüzdeki ay Las Vegas'da düzenlenecek CES 2016 fuarı kapsamında yeni "AirTouch" teknolojisini görücüye çıkartacak.

Diğer birçok teknoloji firması gibi CES 2016'ya iyi hazırlanan BMW, AirTouch teknolojisi ile gelecek otomobil modellerinde yer alacak "el hareketleriyle kontrol" altyapısını gözler önüne serecek. CES 2015 kapsamında Touch Command isimli bir kontrol teknolojisi duyuran ve bu teknolojiyi "7 serisi" otomobillerinde kullanan şirket, AirTouch ile el hareketleri ile kontrol sürecini bir adım daha yukarıya taşıyacak.

AirTouch ile kişiler otomobillerinin multimedya ekranı ile basit el hareketleriyle etkileşime girebilecek ve böylece birçok işlem için dokunmatik ekrana uzanma ihtiyacı ortadan kalkacak. Bu sayede sürüş güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen BMW, el hareketlerini yerleştirdiği hareket algılama sensörleri ile gerçekleştirecek ve üç boyutlu olarak çalışan bu altyapı hem sürücü hem de sürücü yanındaki yolcu tarafından aktif olarak deneyimlenebilecek. Gerekli seçimler ise direksiyon ile kapılara yerleştirilen butonlar aracılığıyla yapılacak.

AirTouch teknolojisinin tüm özellikleri ve örnek tanıtım videoları ile fuar kapsamında detaylandırılması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/28/bmw-airtouch-concept-ces-2016/