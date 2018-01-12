BMW Grubu 2017 yılını rekor satış adetiyle kapadı

BMW Grubu, 2017 yılına ait satış bilgilerini yayınladı. Geçtiğimiz 12 aylık süreç şirket için oldukça parlak geçmiş. Duyuru metninde "BMW Grubu dünyanın lider premium otomotiv şirketi olarak konumunu tazeliyor" cümlesi geçerken, bu açıklamada ufak bir aldatmaca yer alıyor.

Duyuruda BMW, Mini, Rolls-Royce ve BMW Motorrad olmak üzere grubun bütün markalarının satış adeti belirtilirken, yalnızca BMW markasına bakınca şirketin geçtiğimiz yıla oranlar yüzde 4,2'lik artışla 2.088.283 adetlik teslimat yaptığı gözlemleniyor. Bir diğer yanda ise ezeli rakibi Mercedes-Benz'in önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 2.289.344 adetlik satışı yer alıyor. Bu rakamları göz önüne alırsak BMW'nin ezeli rakibinin gerisinde kaldığı ve Mercedes-Benz'in en çok satan premium araç üreticisi olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

BMW'nin raporunun detaylarına inecek olursak; X-Serisi modellerinin satışların artışında önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Şirket bu seneki SUV satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,6 arttırmayı başarmış. Grubun ikinci en çok satan markası Mini olurken, şirket 2017'de tüm zamanlarının en çok satışına ulaşmış. 2016'ya oranda yüzde 3,2 artış yakalayan üretici toplamda 371.881 adetlik satış yapmış.

Grubun bütün markalarının artışına rağmen yılı düşüşle kapatan Rolls-Royce, 50 ülkede toplamda 3.362 adetlik satışa ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 16,2 düşüş yaşamış.