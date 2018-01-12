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BMW Grubu 2017 yılını rekor satış adetiyle kapadı

BMW Grubu yaptığı basın açıklamasıyla 2017 yılında ulaştığı satış adetlerini açıkladı. Grup kendini dünyanın lider premium araç markası olarak ilan ediyor. Detaylar haberimizde...
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW Grubu, 2017 yılına ait satış bilgilerini yayınladı. Geçtiğimiz 12 aylık süreç şirket için oldukça parlak geçmiş. Duyuru metninde "BMW Grubu dünyanın lider premium otomotiv şirketi olarak konumunu tazeliyor" cümlesi geçerken, bu açıklamada ufak bir aldatmaca yer alıyor.
Duyuruda BMW, Mini, Rolls-Royce ve BMW Motorrad olmak üzere grubun bütün markalarının satış adeti belirtilirken, yalnızca BMW markasına bakınca şirketin geçtiğimiz yıla oranlar yüzde 4,2'lik artışla 2.088.283 adetlik teslimat yaptığı gözlemleniyor. Bir diğer yanda ise ezeli rakibi Mercedes-Benz'in önceki yıla göre yüzde 9,9 artışla 2.289.344 adetlik satışı yer alıyor. Bu rakamları göz önüne alırsak BMW'nin ezeli rakibinin gerisinde kaldığı ve Mercedes-Benz'in en çok satan premium araç üreticisi olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
BMW'nin raporunun detaylarına inecek olursak; X-Serisi modellerinin satışların artışında önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Şirket bu seneki SUV satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,6 arttırmayı başarmış. Grubun ikinci en çok satan markası Mini olurken, şirket 2017'de tüm zamanlarının en çok satışına ulaşmış. 2016'ya oranda yüzde 3,2 artış yakalayan üretici toplamda 371.881 adetlik satış yapmış.
Grubun bütün markalarının artışına rağmen yılı düşüşle kapatan Rolls-Royce, 50 ülkede toplamda 3.362 adetlik satışa ulaşarak önceki yıla oranla yüzde 16,2 düşüş yaşamış.

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General. 1 yıl en beğenilen
Mersonun en büyük müşterisi beş (5) tepedir büyük ihtimal. Bizi kıskandıkları için reis parayla onlara iyi ders veriyor. Elhamdülillah 2023'e ne kaldı ki, bu bmw'yede haddini bildireceğiz.
Mersonun en büyük müşterisi beş (5) tepedir büyük ihtimal. Bizi kıskandıkları için reis parayla onlara iyi ders veriyor. Elhamdülillah 2023'e ne kaldı ki, bu b...
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V4LKyR 1 yıl
BMW'den başka araç yalan. Sürmeyen bilemez.
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12 Angry Men 1 yıl
Vergiler ve kur yüzünden alamıyoruz. Gerçi almakla bitmiyor, asıl macera aldıktan sonra başlıyor. :D
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Angelica 1 yıl
Babam BMW ye binilmez masrafli arac vs diyordu. Hediye olarak bir tane 320d aldim. Bundan sonra BMW den baskasina binmem diyor :)
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pokezoom 1 yıl

Bende BMW ci olmama rağmen kimse haberin içeriğini okumamış. Aslında BMW merso yarışını kazanan Mercedes. Haberde öyle yazıyor.
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Astforum 1 yıl
Bence de kapatır. Sağım solum hep BMW olmuş.
Diğer yandan Passat vs. araçlar o kadar pahalı iken tabi millet gidip BMW alır.
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haberelectro 1 yıl
Guzel tespit : ''Duyuru metninde "BMW Grubu dünyanın lider premium otomotiv şirketi olarak konumunu tazeliyor" cümlesi geçerken, bu açıklamada ufak bir aldatmaca yer alıyor.''
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Erwin-Rommel 1 yıl
Yakışır
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Arian Galatian 1 yıl
BMW rekor kırmayacak da kim kıracak? Audi mi?
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Moonlife01 1 yıl
Sözde fakir ülkeyiz batakliktayiz resmen dimi şu yollardaki arabalara bakin bakin bakım kaci lüks
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fearless_X 1 yıl
Millet bakıyor golf, focus 150 olmuş kredi çekip bmw alıyor, kontörsüz gezen iphone 7-8 i olanlar gibi ...
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Stand Alone 1 yıl
Lafa gelince memleket krizde, ülke açlıktan kırılıyor ama...
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ergenius 1 yıl Stand Alone
Alakayı kuramadım
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Xloud 1 yıl
Zengin apaçiler artıyor demek...
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