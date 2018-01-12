Yeni bir devir başlıyor, 2019'da direksiyonsuz, pedalsız otomobiller

General Motors, 2019 yılı için otomobillere bakışımızı değiştirecek heyecan verici bir hamle hazırlığında. Eğer ABD Ulaştırma Bakanlığı şirketin yeni güvenlik bildirgesini onaylarsa şirket, gaz veya fren pedalı, direksiyonu olmayan, sürücüye ayrılmış bir alanı bulunmayan her iki oturma koltuğu alanı da simetrik bir modeli tüketicilerle buluşturacak.





Seviye 4 otonom özelliklere sahip olacağı belirtilen araç, Chevy Bolt’un tamamen sürücüsüz bir şekilde kullanılabilir versiyonu olacak. Cruise AV isimli versiyon için GM, üretime hazır ilk sürücüsüz, direksiyonsuz, pedalsız veya manuel kontrol araçları bulunmayan araç ifadesini kullanıyor.





Chevy Bolt modelinin otonom özelliklerinden çok farklı olduğu belirtilen aracın kapıları bile otomatik açılıyor olsa da GM’in yeni modeli ABD’de motorlu taşıtlar için belirlenmiş güvenlik standartlarının epey dışında kalıyor. Bu nedenle de ya motorlu araç standartlarında bir takım değişiklikler yapılacak ya da GM’in bir modeli için bir istisna yapılacak. İstisna söz konusu olduğunda da yıllık maksimum 2500 aracı kapsayan bir istisna kararı alınabiliyormuş. Bu nedenle de GM Başkanı Dan Ammann, bir istisnadan ziyade standartlara farklı bir vaziyet kazandırılmasına dikkat çekiyor.





Değişime tanıklık ediyoruz

Daha önce de farklı otomobil üreticileri, araçlardaki otonom özellikler için federal güvenlik standartlarında değişiklik beklentilerini dile getirmişti ancak General Motors kadar kararlı bir adım atılmamıştı. Ford, Mercedes, Waymo gibi markaların otonom araçlar konusundaki gelecek planlarında direksiyon simidini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu daha önceki söylemlerden hatırlıyoruz.





Direksiyon simidi, pedalları olmayan dahası sürücü için ayrılmış bir alanı olmayan araçlar hepimiz için biraz garip gibi gelse de aslında günün sonunda otonom özellikler ile işin gittiği yer aşağı yukarı belli. Nasıl ki ilk motorlu araçlar ortaya çıkmaya başladığında at arabalarına benzer tasarımlar üzerinden yürünmüş ise bugün de gelecekte otonom araçların gelebileceği noktayı hayal gücümüz belirleyecek. Tekere bağlı elektrik motorları, piller gibi yeni yapıların kullanılmasıyla uzun bir buruna ihtiyaç duymayacak araçların yapısal olarak çok başka bir forma girmesi kaçınılmaz görünüyor.

http://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/jan/0112-cruise-av.html