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Yeni bir devir başlıyor, 2019'da direksiyonsuz, pedalsız otomobiller

General Motors, 2019 yılında direksiyonu, fren, gaz gibi pedalları olmayan otonom bir aracı tüketicilerle buluşturmak istiyor. Tabi yasal kurumların onay vermesi halinde. İşte detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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General Motors, 2019 yılı için otomobillere bakışımızı değiştirecek heyecan verici bir hamle hazırlığında. Eğer ABD Ulaştırma Bakanlığı şirketin yeni güvenlik bildirgesini onaylarsa şirket, gaz veya fren pedalı, direksiyonu olmayan, sürücüye ayrılmış bir alanı bulunmayan her iki oturma koltuğu alanı da simetrik bir modeli tüketicilerle buluşturacak.


Seviye 4 otonom özelliklere sahip olacağı belirtilen araç, Chevy Bolt’un tamamen sürücüsüz bir şekilde kullanılabilir versiyonu olacak. Cruise AV isimli versiyon için GM, üretime hazır ilk sürücüsüz, direksiyonsuz, pedalsız veya manuel kontrol araçları bulunmayan araç ifadesini kullanıyor.


Chevy Bolt modelinin otonom özelliklerinden çok farklı olduğu belirtilen aracın kapıları bile otomatik açılıyor olsa da GM’in yeni modeli ABD’de motorlu taşıtlar için belirlenmiş güvenlik standartlarının epey dışında kalıyor. Bu nedenle de ya motorlu araç standartlarında bir takım değişiklikler yapılacak ya da GM’in bir modeli için bir istisna yapılacak. İstisna söz konusu olduğunda da yıllık maksimum 2500 aracı kapsayan bir istisna kararı alınabiliyormuş. Bu nedenle de GM Başkanı Dan Ammann, bir istisnadan ziyade standartlara farklı bir vaziyet kazandırılmasına dikkat çekiyor.


Değişime tanıklık ediyoruz

Daha önce de farklı otomobil üreticileri, araçlardaki otonom özellikler için federal güvenlik standartlarında değişiklik beklentilerini dile getirmişti ancak General Motors kadar kararlı bir adım atılmamıştı. Ford, Mercedes, Waymo gibi markaların otonom araçlar konusundaki gelecek planlarında direksiyon simidini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu daha önceki söylemlerden hatırlıyoruz.


Direksiyon simidi, pedalları olmayan dahası sürücü için ayrılmış bir alanı olmayan araçlar hepimiz için biraz garip gibi gelse de aslında günün sonunda otonom özellikler ile işin gittiği yer aşağı yukarı belli. Nasıl ki ilk motorlu araçlar ortaya çıkmaya başladığında at arabalarına benzer tasarımlar üzerinden yürünmüş ise bugün de gelecekte otonom araçların gelebileceği noktayı hayal gücümüz belirleyecek. Tekere bağlı elektrik motorları, piller gibi yeni yapıların kullanılmasıyla uzun bir buruna ihtiyaç duymayacak araçların yapısal olarak çok başka bir forma girmesi kaçınılmaz görünüyor.


http://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/jan/0112-cruise-av.html Yorum Yaz
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flowerhorn 1 yıl -Lanaya-
-Lanaya-
grik3

Çok büyük bir merakla bu konuyu takip edeceğim, bakalım bu konuyu akp ve islama nasıl getirecekler


Kimsenin getirmesine gerek yok. Diyanet cikip Sürücüsüz arac caiz degildir diye aciklama yapar, konu zaten islama gelir.

İnsanları kışkırtıyorsunuz sonra , islam şöyle islam böyle konuşuyorsunuz
Ortada bir şey yokken nedir bu islam - diyanet düşmanlığı ?
-Lanaya-grik3Çok büyük bir merakla bu konuyu takip edeceğim, bakalım bu konuyu akp ve islama nasıl getirecekler ...
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2 Yanıt Yanıtla +42
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woltka 1 yıl
O vites elimin altında olacaka aga. Ne o direksiyon yok vites yok.
1 Yanıt Yanıtla +16
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kesbi 1 yıl
Bizim bağ yolunda nasıl gidecek bu aptal arabalar acaba. Gece dağda bayırda ben bile yolun nereye gittiğini anlamıyorum bunun kamerası nasıl ayıracak.
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1 Avatar
hfguler 1 yıl
Otomotiv sektöründe hala daha donanımdan konfordan önce motor performansı araç sattırıyor. Bir çok marka daha iyi yol tutan, limitleri daha yüksek araçlar üretmek için çabalıyor. Aynı aracın daha hızlı versiyonuna insanlar daha fazla para veriyorlar. Bunun sebebi bir yerden bir yere daha çabuk ulaşma isteği değil. Otomobil kullanırken alınan keyif. Bu bahsettiğim şeyleri tüketici süpersportlardan değil neredeyse her sınıf araçtan istiyor. Otomobil sektöründe hislere hitap eden araçlar özellikle avrupada çok daha iyi satış adetlerine ulaşıyor. Hisleri ortadan kaldırdığınızda, piyasa bir anda 70 li 80 li yıllarda olduğu gibi dayanıklılık ön planda olduğu bir piyasaya evrilebilir. Daha dayanıklı ürünler üretmek şuan üreticilerin isteyeceği bir şey değil. Gelişmiş ülkelerde otomobil algısı beyaz eşya gibi, kullan at noktasına geldi. Kısaca şuan ki otomobil piyasası için direksiyonsuz pedalsız araçlar mantıklı gözükmüyor. Bu tarz bir araçta insanlara daha güçlü motorlu olanını satamazsınız. Daha iyi yol tutanını satamazsınız. Daha iyi frenleri olanını satamazsınız. Sadece daha lüksünü satabilirsiniz. Lüks kavramı bir noktaya kadar etkilidir. Bir noktadan sonra çok ufak nüanslarla araç tercihleri değişmez.
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derememo 1 yıl
insanoğlunu bir az önce şöför koltuğundan alamak lazım.
böylelikle kazalar ve ölümler çok çok azalacak.
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Assassino! 1 yıl
Konuyu açanı görünce YERLİ direksiyonsuz araba sandım
Hayret. Yerli bir haber değilse ümmetin ilgisini çekmez

Bu arada general motors geç kalmış. Kuran'da zaten direksiyonsuz arabanın tarifi ayetlerde şifreli şekilde yazıyor
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BJK 1 yıl
Tamam otomatik pilot olsun da manuel kontrol da olsun. Tüm kontrolü arabaya mı bırakacağız? Hele ki bu İstanbul trafiğinde.
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legal tender 1 yıl
Direksiyonsuz ve pedalsız arabanın yola çıkabilmesi için trafikteki bütün araçların bu özellikle olması gerektiğini düşünüyorum. Araçlar birbirleriyle konuşması gerekiyor.
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legal tender 1 yıl
General motorsun piyasaya tutunma cabalari. Gittikçe batıyorlar
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necmi42 1 yıl
80 li yıllarda direksiyonsuz,pedalsız,direksiyonu lojistik olan,parmakla dönen çay tabağı kadar,bisiklet dümenine benzeyen vs. bir çok model geliştirildi ve denendi.(TRT de yayınlanırdı)sonuçta kullanışlı olması,güvenlik gibi kriterleri aşamadı.buda zamanla belli yollarda sürme şartıyla olabilir ama yolların düzenlenmesi ve koruma kriterlerini aşmak epey zaman alır.
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DH Misafiri 1 yıl
İyi de madem direksiyon pedal yok o zaman iç dizayn niye nerdeyse direksiyonu olan otomobil gibi form da.
Daha değişik tasarımlar yapılabilir.
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DH Misafiri 1 yıl
Direksiyonsuz vitessiz arabamı olurmuş ağa. İyice bazı şeylerin tadı kaçmaya başladı...
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shifisitert 1 yıl
tesbih asacak yer yok olmamış
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