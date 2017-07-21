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BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor

BMW, ilgi ve beğeni toplayan M4 CS sonrası 2018 yılında M3 CS modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Güncel araçtan hafif olacak olan M3 CS, 460 BG güçte olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW'nin bu yıl piyasaya sunduğu M4 CS modeli daha sportif olan M4 GTS ile normal M4 arasındaki boşluğu dolduruyor. 460 beygir güçte motora sahip olan araç, 0-100 km/h hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Alman üretici, M4 sonrası M3 modeline de CS takısı getirmeye karar verdi.
Bimmer Today'in yaptığı habere göre tüm zamanların en güçlü M3 olacak olan M3 CS, 2018 yılında piyasaya çıkacak. Gücünü 3.0 litrelik 6 silindirli turbo benzinli motordan alacak olan otomobil, kardeşi gibi 460 beygir güce sahip olacak. Daha öncesinde M4 CS ve GTS'de olduğu gibi sıradan modele göre daha hafif olması beklenen araç karbon fiber parçaların kullanımıyla sıradan M3'ün 1.605 kg ağırlığından daha hafif olacak.
Bütün bu geliştirmeler ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleriyle M3 CS'nin Nurburgring'i 7 dakika 40 saniyeden daha kısa sürede turlayacağı tahmin ediliyor. Araç piyasaya çıktığı zaman 7 dakika 32 saniye ile dört kapılı araçlar pist rekorunu elinde bulunduran Alfa Romeo Giulia QV ile rekabet edecek. 2018'in bahar döneminde satışa sunulması beklenen M3 CS, F80 kasa kodlu son BMW modeli olacak.

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korsan58 2 yıl en beğenilen
bundan bizene rüyamda bile göremem ben bunu
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pipoti 2 yıl
BMW o kadar ar-ge ve çalışmalar ile şu arabadan belki 10-15.000 Euro kâr edecek, malum parti ise bu arabadan minimum 150.000€ kâr elde edecek.
Tez konusu.
BMW o kadar ar-ge ve çalışmalar ile şu arabadan belki 10-15.000 Euro kâr edecek, malum parti ise bu arabadan minimum 150.000€ kâr elde edecek.Tez konusu....
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1 Avatar
Manchester United 2 yıl
Anca duvar kağıdı yaparız.
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K@sToR 2 yıl
alfa fena acıtmış sanırım gts yetmemiş cs geliyor. Baktılar gulia'yı geçemiyorlar, bir sonraki aşama yalıtım, donanım vb. ağırlık yapan malzemeleri çıkarıp csl diye piyasaya sürerler.
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MHEC 2 yıl
Coupe daha hoş duruyor bu modellerde.
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pipoti 2 yıl
BMW o kadar ar-ge ve çalışmalar ile şu arabadan belki 10-15.000 Euro kâr edecek, malum parti ise bu arabadan minimum 150.000€ kâr elde edecek.
Tez konusu.
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AlicanNalbat 2 yıl pipoti
pipoti
BMW o kadar ar-ge ve çalışmalar ile şu arabadan belki 10-15.000 Euro kâr edecek, malum parti ise bu arabadan minimum 150.000€ kâr elde edecek.
Tez konusu.

Eyy BMW Sen Kimsin Yaaa !
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Zig Zag 2 yıl
Giulia QV
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QralCess 2 yıl Zig Zag
Bende bu yorumu arıyordum.
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Asami Zdrenka 2 yıl
CS takıntısı nedir? Normal m3'den farkı nedir?
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-KeepCalm-7 2 yıl Asami Zdrenka
Asami Zdrenka
CS takıntısı nedir? Normal m3'den farkı nedir?

Daha sert ve daha hafif diye biliyorum .
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Kerim5100 2 yıl
O zaman 3 serisinin yenilenmesine daha var demek...
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Ayrton_SENNA 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
O zaman 3 serisinin yenilenmesine daha var demek...

Güzel tespit.
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filteke 2 yıl
Rüya mı gerçek mi bilemem ama m3, m4 bir yana m5 gibisi yok.
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acc04 2 yıl
10 sene.sonra 150-160bine 2.eline bineriz. 😆
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hazarRS 2 yıl acc04
ilk e92 kasa çıktığında aynı şeyi ben de söylemiştim(normal versiyonu, m3 değil). Ama şu an görüyorum, o kadar hor kullanılıyor ki bu arabalar. 10 sene sonra temiz kazasız bir modelini bulmak epey zor olur eminim.
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korsan58 2 yıl en beğenilen
bundan bizene rüyamda bile göremem ben bunu
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