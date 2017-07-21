BMW M3 CS, 460 beygir güçle 2018'de geliyor

BMW'nin bu yıl piyasaya sunduğu M4 CS modeli daha sportif olan M4 GTS ile normal M4 arasındaki boşluğu dolduruyor. 460 beygir güçte motora sahip olan araç, 0-100 km/h hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Alman üretici, M4 sonrası M3 modeline de CS takısı getirmeye karar verdi.

Bimmer Today'in yaptığı habere göre tüm zamanların en güçlü M3 olacak olan M3 CS, 2018 yılında piyasaya çıkacak. Gücünü 3.0 litrelik 6 silindirli turbo benzinli motordan alacak olan otomobil, kardeşi gibi 460 beygir güce sahip olacak. Daha öncesinde M4 CS ve GTS'de olduğu gibi sıradan modele göre daha hafif olması beklenen araç karbon fiber parçaların kullanımıyla sıradan M3'ün 1.605 kg ağırlığından daha hafif olacak.

Bütün bu geliştirmeler ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleriyle M3 CS'nin Nurburgring'i 7 dakika 40 saniyeden daha kısa sürede turlayacağı tahmin ediliyor. Araç piyasaya çıktığı zaman 7 dakika 32 saniye ile dört kapılı araçlar pist rekorunu elinde bulunduran Alfa Romeo Giulia QV ile rekabet edecek. 2018'in bahar döneminde satışa sunulması beklenen M3 CS, F80 kasa kodlu son BMW modeli olacak.