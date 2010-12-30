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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW, Vision Efficient Dynamics konseptinin gelecek versiyonuna i8 adını verebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,2b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Daha önceki haberimizde BMW'nin 'i' ile başlayan model isimlerinin kullanım haklarını satın aldığını ve elektrikli modellerinde kullanabileceğini sizlerle paylaşmıştık.Bugün gelen yeni bir haberle ise sadece varsayım olan bu konunun yakında kesinlik kazanabileceği konuşulmaya başlandı.

BMW'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere ve önemli BMW bloglarında konuşulanlara göre Alman otomobil üreticisinin iddialı elektrikli konsepti Vision Efficient Dynamics'in 2013 veya 2014 yıllarında tanıtılması planlanan gelecek versiyonu i8 adını alabilir. Güncel versiyonun söylenmesi 'zor' olarak tabir edilen adından sonra bu adın otomobile daha çok tanınma fırsatı vereceği düşünülüyor.

1.5 litre hacminde dizel motora ve 2 elektrikli motora sahip olan otomobilin motorları toplamda 328 beygir güç üretebiliyor. Otomobil 0'dan 100 kilometre/saate 4.8 saniyede ulaşabilirken, 100 kilometrede ortalama 3.7 litre yakıt tüketecek.


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DH Misafiri 8 yıl
reyis kaç para olcak bu
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umutarslan.com 8 yıl
İcar :D
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Metalurjist 8 yıl
Yeni bir seri mi doğacak acaba? Bmw: New i series
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